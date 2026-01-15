Dengan pengumuman laba hanya sebulan lagi, saham Nvidia merosot tajam. Ada apa?

Nvidia milik Jensen Huang (perusahaan paling berharga di dunia) telah mengalami tekanan di Wall Street selama beberapa minggu, dan situasinya mulai aneh.

Saham NVDA turun 2,6% di tahun 2026 sejauh ini, dan meskipun masih naik 38% selama setahun terakhir, jelas telah kehilangan momentumnya dibandingkan dengan kelompok AI lainnya.

Dan itu dengan pengumuman konstan dan peralatan baru yang terus berdatangan dari jalur produksi. Awal tahun ini, Cryptopolitan melaporkan bahwa Nvidia meluncurkan platform Vera Rubin di CES, membuat kebisingan besar tentang permintaan yang tetap kuat, dan terus menawarkan produk AI baru seperti sedang dalam misi.

Musim laporan keuangan Q4 telah resmi dimulai, seperti yang mungkin Anda ketahui, dan Nvidia Day akan datang pada 26 Februari.

Investor menyalahkan sentimen AI yang lemah untuk kejatuhan saham, bukan Nvidia itu sendiri

Analis teknologi veteran Freedom Capital Markets, Paul Meeks, mengatakan dia masih mendukung Nvidia dengan kuat dan melihatnya mencapai $250 per saham dalam dua tahun ke depan. Bagi siapa pun yang belum memiliki saham, dia mengatakan sudah waktunya untuk mulai membeli.

Meeks juga mengatakan bahwa dorongan besar bisa datang dari Nvidia yang menandatangani kesepakatan di luar teknologi, seperti dengan General Motors atau Johnson & Johnson, dan juga rencana belanja modal AI untuk 2026 dari raksasa cloud.

Chris Caso, seorang analis di Wolfe Research, juga masih melihat Nvidia sebagai pemimpin, menyebutnya sebagai "ide AI favoritnya". Dia menunjuk pada lompatan platform Vera Rubin yang disebutkan di atas dibandingkan chip Blackwell yang lebih lama, mengatakan peningkatan teknologi memungkinkan Nvidia mempertahankan kekuatan penetapan harga dan melindungi margin keuntungan.

Tetapi Caso mengatakan penurunan baru-baru ini datang dari tiga hal utama: peluncuran Blackwell yang terlambat, kekhawatiran tentang berapa lama pengeluaran AI akan bertahan, dan Nvidia kemungkinan kehilangan posisi terhadap chip AI khusus yang dibangun sendiri oleh pemain besar.

Rotasi menjauhi saham pertumbuhan menambah tekanan pada saham Nvidia

Hank Smith, kepala strategi di Haverford Trust, mengatakan kelemahan Nvidia tidak berarti perusahaan lain dapat menyalipnya, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Analis tersebut menunggu saham jatuh sekitar $150 hingga $160, di mana dia mengharapkan banyak investor (baik ritel maupun institusional) untuk "dengan cepat membeli saat turun."

Smith menambahkan bahwa Nvidia saat ini diperdagangkan sekitar 25–27 kali laba ke depan, yang menurutnya berarti tidak lagi berada di "wilayah yang sangat tinggi."

Tetapi tidak semua orang ketakutan. Pada hari Rabu, NVDA turun 2% lagi, tetapi analis menggandakan pandangan bullish mereka. Tristan Gerra di Baird menyebut Nvidia sebagai salah satu ide teratasnya untuk 2026, mengutip kelipatan rendahnya dibandingkan dengan nama AI lainnya dan posisi dominannya di pusat data AI. Dia menetapkan target harga $275, mengatakan Nvidia tidak memiliki persaingan serius dalam jangka menengah.

Gerra juga menolak pandangan bahwa pangsa pasar Nvidia akan turun begitu inferencing menjadi lebih populer. "Hyperscaler memiliki desain chip khusus mereka," tulisnya, "tetapi Nvidia memiliki semua IP-nya sendiri." Itu, baginya, adalah keunggulan besar.

Stacy Rasgon di Bernstein juga menyebut Nvidia sebagai pilihan utama minggu ini. Dia menunjuk pada pengeluaran AI yang stabil dan harga saham yang sekarang jauh lebih wajar daripada saat lonjakan hype. Rasgon mengatakan valuasinya "sangat menarik" mengingat skala dan jalur teknologi Nvidia.

Data dari TradingView menunjukkan Alphabet milik Sundar Pichai telah melonjak 77% YTD, AMD milik Lisa Su telah meledak 91%, dan bahkan Broadcom milik Hocky Tan mencatat keuntungan 51%, semuanya mengungguli Nvidia.

