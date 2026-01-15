SEC Mengakhiri Penyelidikan Zcash Foundation saat Dubai Melarang Token Privasi

Investigasi terhadap Zcash Foundation telah dihentikan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), dan tidak mengambil langkah tambahan. Yang penting, keputusan ini menghapus tekanan regulasi utama pada salah satu token privasi terbesar di ruang kripto.

Bagaimana Penghentian Penyelidikan SEC Mempengaruhi Zcash

Menurut postingan dari Zcash Foundation, SEC telah mengesampingkan denda, serta kebutuhan untuk memberlakukan koreksi. Investigasi dimulai pada Agustus 2023 menyusul panggilan pengadilan dan keputusan ini didasarkan pada investigasi yang lebih luas terhadap aset kripto ini.

Regulator tertinggi AS kini telah menyelesaikan pemeriksaan mereka dan memutuskan untuk menutup masalah tersebut. Dalam kasus ekosistem Zcash, ini merupakan kelegaan yang datang setelah lebih dari dua tahun ketidakpastian.

Ini adalah keputusan yang mengikuti masalah lain dalam ekosistem, termasuk perselisihan dalam tata kelola Zcash yang mengguncang kepercayaan investor dan menyebabkan semua pengembang inti mengundurkan diri. Foundation menambahkan bahwa hasilnya merupakan indikasi transparansi dan kepatuhannya terhadap regulasi.

Foundation juga menegaskan kembali minatnya dalam mengembangkan infrastruktur keuangan yang ramah privasi untuk digunakan oleh masyarakat. Keputusan SEC meminimalkan ketidakpastian hukum terkait dengan pengembangan Zcash.

Namun, ini tidak berarti bahwa token privasi akan disetujui secara menyeluruh di Amerika Serikat. Token dengan fitur privasi kemungkinan besar akan diteliti.

Mengapa Dubai Melarang Token Privasi?

Keputusan SEC kontras dengan tindakan yang diambil oleh beberapa regulator global lainnya dalam memperlakukan aset kripto yang berorientasi pada privasi. Misalnya, Dubai mengumumkan pembatasan pada token ini di zona bebas keuangannya.

Perbedaan dalam regulasi adalah bukti perpecahan regulasi yang berkembang mengenai perlakuan teknologi privasi. Otoritas Layanan Keuangan Dubai melarang token privasi di pusat keuangan internasional Dubai.

Larangan ini meluas ke perdagangan, promosi, pendanaan dan derivatif, dari aset-aset yang berfokus pada privasi ini. Faktor paling umum yang disebutkan adalah risiko anti pencucian uang dan risiko kepatuhan anti sanksi.

Kasus penggunaan yang disebutkan oleh DFSA sebagai sangat sulit untuk memantau transaksi mereka bahkan dengan bantuan perusahaan yang diatur adalah yang berbasis pada token privasi. Regulator menyatakan bahwa fitur-fitur tersebut tidak konsisten dengan persyaratan transparansi oleh Financial Action Task Force (FATF).

Bisakah Token Privasi Bertahan dari Regulasi AS?

Regulasi tersebut berlaku efektif secara instan, meningkatkan pengawasan regulasi atas salah satu pusat keuangan terbesar di wilayah tersebut. Selain itu, pemahaman ini telah menghasilkan perspektif baru dalam cara yurisdiksi lain menangani koin privasi. Positioning institusional juga berubah dengan Grayscale bergerak untuk membuat Zcash ETF dari versi trust token tersebut.

Perkembangan ini terjadi saat regulasi industri menjadi lebih jelas. Selama diskusi tentang token privasi yang menjadi lebih populer di pasar Dubai, Zcash-lah yang disebutkan secara khusus.