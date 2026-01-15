BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Optimism melonjak 13%, memimpin L2 lainnya: Apakah $0,45 berikutnya untuk OP? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Optimism naik paling tinggi di antara semua Layer lainnyaPostingan Optimism melonjak 13%, memimpin L2 lainnya: Apakah $0,45 berikutnya untuk OP? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga Optimism naik paling tinggi di antara semua Layer lainnya

Optimism melonjak 13%, memimpin L2 lainnya: Apakah $0,45 selanjutnya untuk OP?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/15 08:30
OP
OP$0.3382-0.17%
Oasis
ROSE$0.01407+6.42%
Solayer
LAYER$0.1632+0.36%
Moonveil
MORE$0.002206-0.45%
Capverse
CAP$0.13264+1.31%

Harga Optimism naik paling tinggi di antara semua rantai Layer 2 (L2) lainnya. OP melonjak lebih dari 13% dalam 24 jam terakhir, menurut data dari CoinMarketCap.

Selain itu, volume melonjak lebih dari 140%, melampaui $200 juta, dengan rasio volume terhadap kapitalisasi pasar berada di 29%. Ini menunjukkan likuiditas yang cukup untuk memperdagangkan token.

Pada saat penulisan, OP berada di posisi kelima dalam hal kinerja di antara koin dalam 100 teratas berdasarkan kapitalisasi pasar. Aktivitas pada Superchain Optimism sejalan dengan kinerja harga.

Aktivitas rantai Optimism melonjak

Aktivitas rantai di Optimism terus meningkat sejak awal 2025 dan terbukti lebih kuat lagi sejak 2026 dimulai.

Menurut data dari Token Terminal, jumlah transaksi pada hari itu melampaui 2,5 juta. OP telah mempertahankan kisaran ini sejak tahun dimulai, dengan total jumlah mendekati 1 miliar transaksi.

Bahkan, jumlahnya mencapai 921,9 juta pada saat penulisan.

Sumber: Token Terminal

Optimism juga termasuk di antara proyek dengan kapitalisasi terbesar di antara rantai L2. Mantle adalah yang terbesar, dengan pangsa 39,8%, sementara Arbitrum One dan OP Mainnet tertinggal dengan masing-masing 13,6% dan 9%.

Secara numerik, OP Mainnet memiliki kapitalisasi pasar yang sepenuhnya terdilusi lebih dari $1,3 miliar pada saat penulisan.

Sumber: Token Terminal

Akankah harga OP mempertahankan posisinya di atas pola pembalikan?

OP menembus di atas pola pembalikan kunci

Pada grafik, OP telah menembus di atas garis leher dari pola kepala-dan-bahu terbalik di $0,3388. Ini menunjukkan bahwa struktur pasar telah bergeser dari pola bearish – biasanya pola pembalikan.

Secara teknis, struktur sedang bergeser, seperti yang ditunjukkan oleh pembacaan MACD dan Stochastic RSI. MACD bullish dengan garis sinyal di atas garis netral, sementara RSI diperdagangkan di sekitar kondisi oversold.

Ini berarti bulls sedang mendorong harga OP.

Kelanjutan dari pergeseran ini bergantung pada apakah OP tetap di atas zona breakout di $0,3388. Skenario sempurna adalah harga menguji ulang level ini dan bertahan di atasnya untuk bergerak menuju $0,45.

Sumber: TradingView

Sebaliknya, kegagalan untuk bertahan di atas garis leher akan membatalkan struktur bullish saat ini. Ini berarti kembali ke level di sekitar bahu di $0,28 atau di kepala, yang berada di $0,25.

Dalam kasus tren bullish yang berlanjut, reli dapat dipercepat oleh proposal buyback 12 bulan, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh AMBCrypto.

Buyback biasanya menyebabkan kelangkaan pasokan, yang memicu tren naik jika diikuti oleh permintaan untuk token.

Pemikiran Akhir

  • Optimism melonjak 13% dalam harga sementara volume meningkat 140% dalam 24 jam terakhir. 
  • Aktivitas rantai dan kebangkitan pasar yang lebih luas mendorong harga OP pada hari itu. 
Sebelumnya: Bitcoin mencapai $97K saat pembeli spot merebut kembali kendali
Berikutnya: Grafik pelangi Bitcoin menunjukkan 'fire sale' – Haruskah Anda masuk?

Sumber: https://ambcrypto.com/optimism-surges-13-leads-other-l2s-is-0-45-next-for-op/

Peluang Pasar
Logo OP
Harga OP(OP)
$0.3382
$0.3382$0.3382
+3.10%
USD
Grafik Harga Live OP (OP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Kripto Besar Berikutnya: Para Ahli Mengatakan Keuntungan Milk Mocha Akan Mengungguli Ethereum & Zcash di 2026

Pasar global merebut kembali $2,5 triliun. Berita Ethereum mengkonfirmasi penembusan di atas $3.300, sementara harga Zcash melonjak 14% terkait regulasi […] The post The Next Big
Bagikan
Coindoo2026/01/17 02:57
Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi di real estate dan kripto

Grant Cardone mendorong cara baru untuk berinvestasi yang menggabungkan real estat dan koin kripto. Ini terjadi sementara Presiden AS Donald Trump mendorong rencana yang
Bagikan
Cryptopolitan2026/01/17 03:25
Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Penindakan Cryptocurrency Korea Selatan: Tanggal 28 Memicu Guncangan Pasar Besar

Korea memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap cryptocurrency. Mulai 28 Januari, setiap bursa asing yang ingin menjual dananya di pasar aplikasi harus mematuhi
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 03:00