Prakiraan Harga Bitcoin: $99k atau $87k Selanjutnya? Investor AS Bersikap Bullish

Harga Bitcoin (BTC) telah memperoleh sentimen bullish yang signifikan, meskipun mengalami penurunan 2% pada Kamis, 15 Januari, untuk diperdagangkan sekitar $95,4k pada saat pers. Koin unggulan ini telah mendingin dari momentum bullish yang diperoleh dalam beberapa hari terakhir menyusul penundaan bipartisan terhadap Clarity Act.

Harga Bitcoin Membidik $99k Setelah Rebound Dari $87k

Menurut analisis data onchain dari Glassnode, harga Bitcoin kini membidik $99k setelah rebound dari level support sekitar $87k. Khususnya, data Glassnode menunjukkan bahwa harga BTC telah rebound dari rata-rata investor aktif sekitar $87,8k dan kini menargetkan untuk menguji ulang basis biaya pemegang jangka pendek sekitar $98,4k.

Sementara itu, Crypto Rover percaya bahwa prospek bullish jangka menengah Bitcoin akan tidak valid jika koin unggulan ini secara konsisten turun di bawah $94k.

Apa Gambaran Besarnya?

Harga Bitcoin tetap sangat dipengaruhi oleh prospek makroekonomi dan investor Amerika Serikat. Menyusul reli parabola emas yang mengesankan sejak awal 2024, ada konsensus yang meningkat bahwa logam mulia tersebut telah mengalami puncak blowoff, dan berada di ambang pembalikan pasar atau konsolidasi multi-tahun.

Dengan demikian, likuiditas institusional, yang telah mencatat keuntungan nyata melalui industri logam mulia, secara bertahap berkembang ke Bitcoin dan pasar kripto yang lebih luas. Selain itu, pasar Stablecoin telah melonjak lebih dari $50 miliar sejak pemberlakuan Genius Act tahun lalu.

Sementara itu, investor institusional AS telah beralih bullish sebagaimana dibuktikan oleh Indeks Premium Bitcoin Coinbase, yang baru-baru ini berubah hijau setelah penjualan berkepanjangan. Selama dua hari terakhir, ETF BTC spot AS telah mencatat arus masuk kas bersih sekitar $1,6 miliar.



Dengan demikian, harga BTC berada dalam posisi yang baik untuk melanjutkan prospek bullish, terutama setelah Clarity Act disahkan dan diberlakukan di Amerika Serikat. Selain itu, likuiditas global telah meledak dalam beberapa waktu terakhir yang dipicu oleh Pelonggaran Kuantitatif (QE) Federal Reserve di tengah suku bunga yang lebih rendah.