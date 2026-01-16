Prediksi harga Bitcoin dan XRP setelah Perbankan Senat AS menunda RUU kripto

Kripto merespons berita regulasi dan makro. Prediksi harga Bitcoin dan XRP menjadi fokus karena Senat AS menunda RUU kripto. Kasus Mahkamah Agung Presiden Trump tentang tarif juga membuat investor berhati-hati.

Faktor-faktor ini mendorong aksi harga Bitcoin dan XRP dan dapat memicu volatilitas jangka pendek.

Peristiwa terkini yang memengaruhi pasar kripto

Harga Bitcoin dan XRP tetap menjadi fokus karena Komite Perbankan Senat AS menunda RUU struktur pasar kripto, menambah ketidakpastian baru pada prospek regulasi setelah CEO Coinbase Brian Armstrong menyuarakan penentangan.

Penundaan tersebut membuat para trader menilai kembali ekspektasi harga jangka pendek, dengan Bitcoin bertahan di dekat support kunci dan XRP menunjukkan momentum campuran di tengah sentimen pasar yang hati-hati.

Menambah situasi ini, Mahkamah Agung AS tidak membuat keputusan tentang kasus tarif global Trump pada 14 Januari, dan tidak ada tanggal baru yang diumumkan. Ketidakpastian tersebut dapat menekan selera risiko di semua pasar, termasuk kripto.

Dengan mengingat hal itu, mari kita lihat lebih dekat prediksi harga Bitcoin dan XRP.

Prediksi harga Bitcoin

Per 15 Januari, Bitcoin (BTC) diperdagangkan sekitar $96.500. Kemarin, ia naik menuju $97.800 tetapi mundur di tengah ketidakpastian yang masih berlanjut. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk pemulihan. Penembusan yang terkonfirmasi di atas $97.800 dapat membuka jalan ke $98.800, dengan level psikologis $100.000 dalam jangkauan.

Jika Bitcoin turun, area $95.700–$95.000 harus bertahan sebagai support, dan area $93.000–$91.000 harus menjadi jaring pengaman yang lebih kuat.

Prediksi harga XRP

Ripple (XRP) mencapai $2,17 kemarin dan sekarang berada di dekat $2,09. $2,15 adalah level penting. Jika XRP menembus level itu, ia dapat menguji $2,25–$2,30.

Support berada di antara $2,10 dan $2,05. Jika itu tembus, level berikutnya bisa jadi $2 atau $1,90 hingga $1,85.

Arus spot lemah, long ditutup lebih cepat daripada short — pasar kehilangan sedikit optimisme bullish-nya.

Kesimpulan akhir

Kripto berada dalam suasana hati-hati karena penundaan regulasi dan faktor makroekonomi serta hukum terus membebani pasar. Bitcoin dan XRP keduanya menguji support dan mengalami penurunan nilai. Mengamati berita dan arus dapat memberikan petunjuk kepada trader tentang apakah tren yang lebih kuat sedang terbentuk.

Untuk saat ini, harga Bitcoin dan XRP mungkin tetap dalam rentang, tetapi penembusan bersih di atas atau di bawah level kunci dapat menunjukkan ke mana arah pasar selanjutnya.