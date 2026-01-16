Taiwan akan menginvestasikan $250 miliar di pabrik chip AS, didukung oleh kredit pemerintah senilai $250 miliar

Amerika Serikat dan Taiwan telah menandatangani kesepakatan perdagangan baru untuk membawa manufaktur chip langsung ke tanah Amerika, kata Departemen Perdagangan pada hari Kamis.

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, perusahaan chip dan teknologi Taiwan akan berinvestasi setidaknya $250 miliar ke dalam produksi AS.

Selain itu, pemerintah Taiwan akan menjamin tambahan $250 miliar dalam bentuk kredit untuk mendukung perusahaan-perusahaan tersebut.

Sebagai imbalannya, AS akan memangkas tarif timbal balik terhadap Taiwan dari 20% menjadi 15%. Tarif akan turun menjadi nol untuk obat generik, bahan-bahannya, suku cadang pesawat, dan beberapa bahan alami.

Perubahan ini dimaksudkan untuk mendorong perusahaan-perusahaan berbasis Taiwan untuk mulai membangun dan berkembang di dalam AS alih-alih hanya mengekspor dari Asia.

TSMC membeli lahan untuk ekspansi baru di Arizona

Taiwan Semiconductor (TSMC) sudah lebih dulu melangkah. Perusahaan tersebut membeli lebih banyak lahan di sebelah lokasi yang sudah ada di Arizona, menurut Menteri Perdagangan Howard Lutnick.

"Mereka baru saja membeli ratusan acre yang bersebelahan dengan properti mereka," kata Howard. "Saya akan membiarkan mereka membahasnya dengan dewan mereka dan memberi mereka waktu."

Lahan tersebut dapat segera berubah menjadi lebih banyak pabrik chip, menambah apa yang sudah dibangun TSMC di negara bagian tersebut. Perusahaan ini telah menghabiskan hingga $40 miliar di Arizona untuk memproduksi chip bagi Apple, Nvidia, dan lainnya, menggunakan hibah di bawah CHIPS Act.

Pabrik-pabrik baru yang dibangun oleh perusahaan Taiwan di AS juga akan mendapat perlakuan khusus di bawah aturan tarif Section 232. Selama dalam pembangunan, mereka akan diizinkan untuk mengimpor 2,5 kali kapasitas yang direncanakan tanpa membayar tarif.

Setelah lokasi beroperasi, mereka tetap akan diizinkan untuk membawa 1,5 kali output AS mereka tanpa menghadapi pajak impor.

Pengecualian Section 232 juga akan berlaku untuk suku cadang otomotif Taiwan, produk kayu, dan barang terkait lainnya, menjaga mereka di bawah batas tarif 15%.

Ini semua merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk menciptakan kepastian jangka panjang bagi perusahaan, terutama yang berurusan dengan perubahan kebijakan bolak-balik dari pemerintahan Trump selama setahun terakhir.

AS mengancam tarif 100% untuk perusahaan Taiwan yang tidak berpartisipasi

Howard memperjelas bahwa perusahaan Taiwan yang menolak membangun di AS tidak akan lolos dengan mudah.

"Itulah yang akan mereka dapatkan jika mereka tidak membangun di Amerika, tarifnya kemungkinan akan 100%," katanya. Pemerintah menginginkan 40% dari rantai pasokan chip Taiwan dipindahkan ke AS secepat mungkin.

Kesepakatan ini tidak menghentikan TSMC atau perusahaan lain dari membuat chip di Taiwan untuk perusahaan Amerika. Tetapi jika mereka memilih untuk tetap tinggal dan tidak berkembang di sini, mereka akan menghadapi biaya impor yang berat. Ini adalah cara Washington menggunakan tarif sebagai tongkat sambil menawarkan wortel yang sangat besar.

Tekanan ini juga datang dengan meningkatnya ketakutan di Washington tentang kemungkinan invasi China ke Taiwan. Pejabat AS telah memperingatkan bahwa pemutusan akses dari TSMC akan membuat ekonomi Amerika terekspos.

Perlombaan untuk mengamankan akses ke chip AI telah membuat ini semakin mendesak. "Kami akan membawa semuanya ke sini sehingga kami menjadi mandiri dalam kapasitas membangun semikonduktor," kata Howard.

