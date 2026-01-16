State Street Corp. dijadwalkan meluncurkan platform aset digitalnya pada 15 Januari

State Street Corporation, bank kustodian global utama dan penyedia layanan keuangan, telah mengumumkan peluncuran Platform Aset Digital barunya. Upaya ini merupakan upaya bank kustodian untuk berkembang dalam kelas aset yang semakin populer.

Platform aset digital baru ini diposisikan sebagai infrastruktur yang aman dan skalabel yang dirancang khusus untuk aset yang ditokenisasi, yang akan menjadikan perusahaan sebagai jembatan utama antara tradfi dan keuangan digital.

Platform ini akan berfokus pada pengembangan dan dukungan berbagai produk yang ditokenisasi, termasuk ETF, MMF, dan stablecoin yang diatur, menurut apa yang dibagikan perusahaan yang berbasis di Boston dalam email kepada Bloomberg.

State Street meluncurkan platform aset digital

Bank ini akan berkolaborasi dengan manajer investasi dan klien institusional, memanfaatkan jaringan yang saat ini mengelola dana senilai triliunan. Kolaborasi tersebut juga akan meluas ke divisi manajemen asetnya sendiri, yang telah meluncurkan produk terpisah.

Joerg Ambrosius, presiden layanan investasi, mengklaim peluncuran platform ini merupakan langkah menuju pencapaian tujuan State Street, yaitu untuk mengembangkan lebih lanjut layanan administrasi dan akuntansi.

Perusahaan ini sudah mengelola lebih dari $50 triliun untuk banyak manajer aset dan institusi terbesar di dunia, sambil menyediakan layanan administrasi dan akuntansi bagi klien yang memegang cryptocurrency dan ETF kripto.

Peluncuran platform aset digitalnya sendiri berarti tidak hanya akan menyediakan dukungan back-office, tetapi juga fitur seperti manajemen dompet, layanan kustodian, kemampuan kas, dan kontrol kepatuhan yang kuat.

Tujuan utamanya adalah memungkinkan klien institusionalnya mengakses produk-produk ini dengan lancar di berbagai yurisdiksi, tidak hanya di saluran publik yang memiliki izin tetapi juga di jaringan blockchain pribadi.

Semua ini dimungkinkan oleh dukungan POTUS terhadap industri cryptocurrency serta pandangan yang lebih ramah dari regulator, yang mendorong perusahaan keuangan untuk berkembang dalam kelas aset yang dunia keuangan global anggap sebagai spekulatif dan berisiko.

Peluncuran dana yang ditokenisasi dengan Galaxy Digital

Bulan lalu, State Street Investment Management, divisi dari State Street Corporation, dan Galaxy Asset Management, afiliasi dari Galaxy Digital milik Michael Novogratz, mengungkapkan rencana untuk meluncurkan State Street Galaxy Onchain Liquidity Sweep Fund (SWEEP), dana likuiditas pribadi yang ditokenisasi yang diharapkan berfungsi sebagai jembatan antara manajemen kas tradisional dan likuiditas 24/7.

Selain menyediakan investor institusional dengan likuiditas yang lancar dan selalu aktif untuk memegang dan mengelola aset seperti kas di ruang digital, dana ini dirancang untuk memenuhi permintaan yang berkembang dari penggemar kripto untuk penebusan instan sebagai alternatif dari dana tradisional, yang terbatas beroperasi hanya selama jam kerja.

Penebusan dilaporkan akan menggunakan PYUSD, yang memfasilitasi pemrosesan on-chain yang hampir instan. Upaya ini didukung oleh Infrastruktur Digital Galaxy, yang akan mengelola penerbitan token dan menyediakan infrastruktur blockchain yang aman dengan State Street Bank and Trust Company bertindak sebagai kustodian untuk kepemilikan treasury dana.

Dana ini diharapkan debut pada awal 2026, dengan Solana dipilih untuk peluncuran awal karena biaya rendah dan throughput tinggi. Dana ini akan berkembang ke Stellar dan Ethereum menggunakan Chainlink untuk interoperabilitas lintas-rantai.

Ondo Finance diharapkan memberikan investasi awal sebesar $200 juta untuk memulai likuiditas sambil mendorong integrasi dengan ekosistem Ondo.

