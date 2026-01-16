Penggunaan Kripto Iran Mencapai $7,8 Miliar di Tengah Protes

Yang Perlu Diketahui: Nilai kripto Iran melonjak menjadi $7,78 miliar pada 2025 karena protes.

Pertumbuhan terkait dengan ketegangan geopolitik dan ketidakstabilan ekonomi.

Penggunaan Bitcoin yang dimotivasi protes mencerminkan ketidakpercayaan terhadap mata uang nasional.

Ekosistem cryptocurrency Iran mencapai nilai total $7,78 miliar pada 2025 di tengah protes dan gejolak ekonomi, menurut Chainalysis.

Pertumbuhan ini menyoroti peran kripto sebagai tempat berlindung yang aman selama ketidakstabilan ekonomi, didorong oleh kerusuhan domestik dan ketegangan geopolitik yang meningkat.

Ekosistem cryptocurrency Iran berkembang, mencapai $7,8 miliar pada 2025 di tengah protes domestik, sebagaimana dilaporkan Chainalysis dari analisis on-chain terperincinya.

Lonjakan ini menunjukkan peran cryptocurrency yang semakin besar dalam menghindari ketidakstabilan ekonomi, dengan partisipasi signifikan dari entitas seperti IRGC.

Ekosistem Kripto Iran Mencapai $7,78 Miliar di Tengah Kerusuhan

Ekosistem kripto Iran mencapai nilai $7,78 miliar pada 2025, didorong oleh kerusuhan domestik dan ketidakstabilan ekonomi. Nobitex.ir memimpin pasar menangani mayoritas arus masuk meskipun terjadi peretasan. Tidak ada pernyataan langsung dari para pemimpin yang tersedia, tetapi entitas seperti IRGC berkontribusi secara signifikan. Keterlibatan mereka mencontohkan peran cryptocurrency di tengah tantangan geopolitik dan ekonomi, seperti yang terlihat dalam Laporan Geografi Cryptocurrency 2025.

Ketidakpercayaan Publik Mendorong Pergeseran ke Mata Uang Digital

Peningkatan penggunaan kripto mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap rial Iran. Keterlibatan substansial IRGC menunjukkan upaya berkelanjutan untuk bermanuver menghindari sanksi AS di tengah tekanan ekonomi. Tekanan inflasi dan pembatasan penarikan mendorong pergeseran menuju kripto. Kontrol pemerintah dan sanksi berdampak pada jalur transaksi global, terlihat dengan peningkatan "lompatan" pertukaran. Menurut Laporan Chainalysis, "Ekosistem cryptocurrency Iran mencapai lebih dari $7,78 miliar dalam total nilai yang diterima pada 2025, didorong oleh protes domestik yang meningkat dan ketidakstabilan ekonomi."

Negara-Negara yang Dikenai Sanksi Melihat Kripto sebagai Tempat Berlindung Ekonomi

Lonjakan kripto serupa terjadi di wilayah yang tidak stabil secara politik seperti Ukraina, di mana aset digital menyediakan tempat berlindung ekonomi. Iran mencerminkan wilayah lain yang dikenai sanksi dalam eskalasi aktivitas kriptonya berdasarkan wawasan dari Kejahatan Kripto dan Sanksi pada 2025. Tren ini menunjukkan masa depan di mana kripto mempertahankan peran kunci dalam ekonomi yang bergejolak. Perilaku pasar sejalan dengan reaksi historis yang terlihat di area rawan krisis lainnya, dirinci dalam Laporan Kejahatan Kripto 2025.