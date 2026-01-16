Myriad Meluncurkan Pasar Prediksi Berbasis USD1 Pertama di BNB Chain

Sorotan Utama: Myriad mengadopsi stablecoin USD1 sebagai aset penyelesaian dasar pertamanya, meluncurkan pasar baru di BNB Chain.

Protokol berencana untuk bertransisi sepenuhnya ke USD1 di BNB Chain pada awal 2026.

Pasar "Candles" berbasis USD1 menawarkan perdagangan otomatis dan cepat secara eksklusif untuk pengguna di luar AS.

USD1 menjadi standar Myriad untuk pasar prediksi BNB Chain

Platform pasar prediksi Myriad telah mengintegrasikan stablecoin USD1 dari World Liberty Financial sebagai aset penyelesaian intinya, menandai pertama kalinya pasar prediksi mengadopsi dolar digital sebagai mata uang dasarnya. Peluncuran dimulai 14 Januari dengan produk Candles dari Myriad dan merupakan bagian dari pergeseran yang lebih luas untuk mengkonsolidasikan likuiditas di BNB Chain.

Pasar USD1 dirancang untuk mendukung siklus perdagangan yang lebih pendek dan penyelesaian yang lebih cepat, menawarkan pengguna antarmuka yang disederhanakan untuk terlibat dengan produk berbasis prediksi. Pool berdenominasi USD1 awal ini hanya akan tersedia untuk pengguna di luar Amerika Serikat.

Ini menandai pergeseran strategis bagi Myriad, yang bermaksud untuk memigrasikan semua pasar prediksi berbasis BNB Chain ke USD1 sebagai aset dasar eksklusif dalam kuartal pertama 2026. Langkah ini diharapkan dapat merampingkan operasi, menyatukan infrastruktur pasar, dan meningkatkan likuiditas bagi trader.

Peran baru untuk stablecoin dalam keuangan terdesentralisasi

USD1 diterbitkan oleh World Liberty Financial, sebuah platform keuangan terdesentralisasi yang menekankan aksesibilitas pengguna dan tata kelola, dengan misi yang terinspirasi oleh mantan Presiden Donald J. Trump.

Memperkenalkan Candles: pasar prediksi yang dirancang untuk kecepatan

Bersamaan dengan integrasi stablecoin, Myriad memperkenalkan struktur pasar baru yang disebut Candles. Pasar ini akan menampilkan perdagangan berdurasi pendek, likuiditas berkelanjutan, dan penyelesaian otomatis, membuatnya cocok untuk partisipasi frekuensi tinggi. Menurut pengumuman tersebut, pasar Candles sedang diluncurkan terlebih dahulu dan akan berfungsi sebagai landasan uji untuk ekspansi bertahap platform pada awal 2026.

Format tambahan dan fungsionalitas lanjutan direncanakan untuk dirilis di akhir tahun. Spesifikasi teknis akan dibagikan lebih dekat dengan tanggal peluncuran, menunjukkan evolusi produk yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Dengan langkahnya ke USD1, Myriad menyelaraskan diri dengan permintaan yang berkembang untuk alat DeFi yang stabil, transparan, dan dapat diakses. Integrasi ini tidak hanya mendukung ekspansi Myriad di BNB Chain tetapi juga menandakan tren yang lebih besar menuju lingkungan perdagangan berdenominasi dolar dalam ekosistem terdesentralisasi. Karena lebih banyak stablecoin memasuki penggunaan praktis di seluruh DeFi, ruang pasar prediksi mungkin menjadi area kunci untuk adopsi yang lebih luas.