Ethereum yang Distaking Mencapai ATH 36M, tapi Belum Bullish – Ini Alasannya!

Persaingan Layer-1 tidak pernah seintens ini.

Namun tidak seperti reli masa lalu yang sebagian besar "didorong oleh hype", di mana berita L1 sekecil apa pun dapat memicu lonjakan jangka pendek, siklus ini terasa berbeda. Sekarang, pertarungan terjadi di inti: Apa yang menarik modal riil.

Secara alami, Ethereum [ETH] berada tepat di tengah persaingan. On-chain, kondisinya terlihat solid: Staking baru saja mencapai rekor tertinggi sepanjang masa dengan sekitar 36 juta ETH terkunci (sekitar 30% dari total pasokan), dan antrian validator berada di 2,4 juta ETH.

Sumber: ValidatorQueue

Singkatnya, kepercayaan jangka panjang pada jaringan tampaknya semakin meningkat.

Mendukung hal tersebut, sekitar 140 ribu ETH telah dipindahkan dari bursa, membawa cadangan bursa Ethereum turun menjadi 16,44 juta. Jika digabungkan, ini menunjukkan potensi guncangan pasokan yang diam-diam terbentuk di bawahnya.

Dampaknya terlihat dalam aksi harga, dengan ETH naik 7%. Namun jika dilihat lebih luas, Ethereum bukan satu-satunya rantai yang mencapai rekor, yang memunculkan pertanyaan kunci: Apakah penurunan ETH.D dapat merusak dampak dari semua staking tersebut?

Staking Ethereum mencapai ATH, tetapi dominasi bisa diuji

Pencapaian staking Ethereum baru-baru ini belum mengirimkan sinyal bullish yang jelas.

Melihat L1 lainnya, banyak yang memecahkan rekor baru. Misalnya, nilai RWA yang ditokenisasi di Solana [SOL] telah melampaui $1 miliar untuk pertama kalinya, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, dan memperkuat aliran modal jangka panjang.

Sementara itu, Monero [XMR] mencapai $800 per koin untuk pertama kalinya, mencatat reli mingguan 28% dan mendorong kapitalisasi pasarnya menjadi $15 miliar. Khususnya, semua ini terjadi sementara dominasi Ethereum menunjukkan pengaturan yang volatil.

Sumber: TradingView (ETH.D)

Dari perspektif grafik, ETH.D sekarang mendekati resistensi kunci.

Seperti yang ditunjukkan grafik di atas, indeks telah bergerak sideways selama lebih dari delapan minggu antara 12%–13%. Breakout di atas 13% akan signifikan karena Ethereum belum menguji level tersebut sejak akhir Q3 2025.

Namun, meningkatnya persaingan L1 adalah faktor yang perlu dipertimbangkan.

Rekor staking ETH saja tidak memberinya keunggulan yang jelas, terutama karena pesaing melihat aktivitas serupa. Faktanya, Solana bahkan memimpin tahun 2026 sejauh ini dengan keuntungan 16%, menjadikan ETH.D sebagai metrik kunci untuk diamati untuk breakout Ethereum.

Pemikiran Akhir

Dengan 36 juta ETH terkunci dan kepercayaan jangka panjang yang tumbuh, cadangan bursa yang menurun membuat potensi guncangan pasokan tetap ada.

Permulaan Solana yang kuat di 2026 dan aksi ETH.D sideways menyoroti bahwa pencapaian staking Ethereum saja tidak menjamin breakout.