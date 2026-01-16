Pembukaan Pasar Asia: Bitcoin Melemah di Sekitar $95K Saat Buzz AI Dongkrak Saham Asia

Bitcoin bertahan di sekitar $95.000 pada hari Jumat saat trader menimbang nada yang lebih tenang di pasar makro dan lonjakan antusiasme baru untuk saham kecerdasan buatan di seluruh Asia.

Ekuitas regional naik lebih tinggi dan berada di dekat level rekor, dengan keuntungan terkait chip kembali menjadi fokus setelah hasil kuat dari Taiwan Semiconductor Manufacturing Co menghidupkan kembali perdagangan AI.

Latar belakang juga berubah menjadi lebih berat kebijakan setelah AS dan Taiwan mengumumkan kesepakatan perdagangan yang menurunkan tarif pada berbagai ekspor Taiwan dan bertujuan untuk mengarahkan lebih banyak investasi ke rantai pasokan teknologi AS, hasil yang dilihat investor sebagai dukungan untuk ekosistem semikonduktor.

Semalam, Wall Street naik karena saham teknologi dan keuangan memimpin keuntungan, memperpanjang rasa bahwa selera risiko tetap utuh meskipun trader memangkas ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve yang cepat.

Cuplikan Pasar

Bitcoin: $95.496, turun 0,8%

Ether: $3.301, turun 0,4%

XRP: $2,08, turun 1,3%

Total kapitalisasi pasar kripto: $3,31 triliun, turun 0,3%

Peran Bitcoin Bergeser Menuju Aset Gaya Cadangan

Wenny Cai, co-founder SynFutures, mengatakan Bitcoin secara fundamental telah terpisah dari reputasi "high-beta" era 2021.

"Diperdagangkan dengan kuat antara $90.000 dan $100.000, BTC sekarang berfungsi sebagai lindung nilai makro yang canggih terhadap volatilitas bank sentral," katanya.

"Kematangan ini dibuktikan dengan dominasi yang stabil pada 57%–58%, karena aliran modal masuk ke aset "cadangan netral" yang ada di luar sistem tradisional yang bergantung pada kredit."

Nikkei Turun Saat Yen Menguat Menjelang Pengawasan Pemilu

Di Jepang, ekuitas mereda dan Nikkei turun 0,42% karena yen stabil, dengan politik lokal masih dalam daftar pantauan menjelang panggilan pemilu mendadak yang diharapkan.

Mata uang tetap sama berpengaruh. Dolar berada di dekat tertinggi enam minggu setelah data AS yang positif, termasuk klaim pengangguran yang lebih rendah, mendorong trader untuk mengurangi taruhan pelonggaran jangka pendek.

Komoditas juga mendingin. Harga minyak mengalami kerugian dan emas serta perak turun setelah Presiden Donald Trump menandakan sikap menunggu dan melihat terhadap kerusuhan di Iran, mendorong trader untuk mencukur beberapa premi geopolitik yang telah terbentuk dalam pergerakan terakhir.