Taiwan menolak klaim kerugian teknologi saat TSMC membangun pabrik di luar negeri

Pemerintah Taiwan menolak kekhawatiran yang meningkat pada hari Jumat bahwa perjanjian perdagangan bersejarah dengan Amerika Serikat dapat menggerogoti sektor teknologi mereka yang dinamis, meskipun pembuat chip unggulan pulau tersebut, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), terus membangun fasilitas canggih besar di luar negeri.

Berdasarkan kesepakatan baru yang luas yang dicapai dengan Washington minggu ini, perusahaan-perusahaan di kawasan tersebut telah berjanji setidaknya $250 miliar dalam investasi langsung untuk memperluas manufaktur semikonduktor, energi, dan kecerdasan buatan AS — dengan TSMC memimpin upaya tersebut dan sudah menghabiskan banyak dana untuk perluasan pabrik dan operasi pengemasan canggih di Arizona.

Wakil Perdana Menteri Cheng Li-chiun membela investasi perusahaan-perusahaan tersebut, dengan mengatakan, "Ini bukan relokasi industri, melainkan perpanjangan dan perluasan industri teknologi Taiwan." Dia menegaskan bahwa pemerintah Taiwan mendukung perusahaan dalam mempertahankan basis mereka di dalam negeri dan meningkatkan investasi lokal.

Cheng mengatakan AS mengandalkan mitra lain, bukan hanya Taiwan, untuk produksi chip

Pada hari Kamis, Amerika Serikat mengatakan telah mencapai kesepakatan dengan Taiwan untuk memotong tarif pada barang-barang Taiwan dari 20% menjadi 15% sebagai imbalan atas $500 miliar dalam pembiayaan atau investasi dari Taiwan, termasuk pembuat chip mereka.

Namun, beberapa analis dan anggota parlemen Taiwan telah menyuarakan kegelisahan bahwa perpindahan modal dan fasilitas ke luar negeri dapat mengikis ekosistem teknologi tinggi domestik. Perjanjian tersebut telah mengkhawatirkan warga negara yang percaya bahwa Pulau Demokratik dapat melemahkan kekuatan ekonomi pulau tersebut, terutama setelah Menteri Perdagangan Howard Lutnick menyarankan untuk memindahkan 40% dari rantai pasokan negara ke Amerika. Departemen Perdagangan AS juga mencatat bahwa kesepakatan tersebut akan "mendorong pemulangan besar-besaran sektor semikonduktor Amerika."

Meskipun demikian, Cheng meyakinkan warga negara bahwa tujuan AS untuk kemandirian chip domestik demi keamanan nasional tidak hanya bergantung pada Taiwan, menunjuk pada upaya dengan negara lain dan pembuat chip domestik.

Dia menambahkan, "Semua orang bekerja sama di Amerika Serikat untuk menghidupkan kembali perkembangan industri AI dan memimpin peluang bisnis terkait AI. Ini bukan sesuatu yang diharapkan Taiwan capai sendiri."

Pada hari Jumat, Perdana Menteri Cho Jung-tai juga memuji negosiator atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik dalam mengamankan kesepakatan tersebut, mencatat bahwa pencapaian sejauh ini mencerminkan upaya yang signifikan.

Juga berbicara tentang kesepakatan tersebut, analis Bloomberg Adam Farrar, Michael Deng, dan Nicole Gorton-Caratelli mengatakan perjanjian perdagangan hanya akan mempengaruhi ekonomi Taiwan secara moderat.

Namun, perjanjian ini membawa bobot politik yang signifikan di tengah meningkatnya tekanan dari China. Mereka juga berpendapat bahwa AS dapat melihat produksi semikonduktor domestik meningkat secara signifikan dalam sepuluh tahun ke depan.

Kapasitas produksi chip Taiwan akan berada di 80%

Berbicara di Taipei pada hari Jumat, Menteri Ekonomi Kung Ming-hsin juga memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, Taiwan akan memiliki sekitar 85% dari kapasitas untuk chip canggih pada 5 nanometer atau di bawahnya, sementara AS akan membentuk sekitar 15%. Dia menambahkan bahwa pada tahun 2036, Taiwan seharusnya memiliki sekitar 80% kapasitas, dengan AS mengambil sekitar 20%.

Selama bertahun-tahun, produksi chip paling canggih di dunia oleh Taiwan kadang-kadang dipandang sebagai "perisai silikon" yang mencegah potensi aksi militer China. Saat ini, oposisi Kuomintang telah menyalahkan Partai Progresif Demokratik karena membahayakan sektor teknologi pulau tersebut dengan menyetujui konsesi perdagangan dengan Washington.

Perusahaan semikonduktor terbesar Taiwan, TSMC, sudah berkomitmen tambahan $100 miliar ke dalam operasi AS, membangun setidaknya empat pabrik chip lagi di luar yang sebelumnya dibayangkan. Sebagian besar, ekspansi AS-nya telah memicu kekhawatiran tentang posisi Taiwan dalam rantai semikonduktor global. Namun, eksekutif TSMC menegaskan bahwa teknologi terdepan akan dikembangkan di Taiwan dan disimpan di sana selama bertahun-tahun sebelum dipindahkan ke luar negeri, terutama karena logistik.

Chief Financial Officer Wendell Huang bahkan berkomentar, "Teknologi paling terdepan akan dijalankan di Taiwan karena alasan praktis. Ketika mereka stabil, maka kami dapat mencoba mempercepat teknologi untuk pindah ke luar negeri."

