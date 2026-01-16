Ucapkan Selamat Tinggal pada "Storytelling" untuk Pendanaan: Proyek Seperti Apa yang Bisa Bertahan di 2026

Penulis: Nikka / WolfDAO ( X : @10xWolfdao )

Bagian 1: Perubahan Dramatis dalam Logika Investasi VC

Serangkaian data dari Wintermute Ventures pada tahun 2025 mengungkap realitas yang keras: pembuat pasar dan firma investasi terkemuka ini meninjau sekitar 600 proyek sepanjang tahun, dan akhirnya hanya menyetujui 23 kesepakatan, dengan tingkat persetujuan hanya 4%. Yang lebih mengejutkan, hanya 20% proyek yang bahkan mencapai tahap uji tuntas. Pendiri Evgeny Gaevoy dengan blak-blakan menyatakan bahwa mereka telah sepenuhnya meninggalkan mode "spraying prayers" dari tahun 2021-2022.

Pergeseran ini tidak unik untuk Wintermute. Seluruh ekosistem crypto VC mengalami penurunan tajam 60% dalam jumlah kesepakatan pada tahun 2025, dari lebih dari 2.900 pada tahun 2024 menjadi sekitar 1.200. Meskipun dana terus mengalir, dengan investasi crypto VC global mencapai $4,975 miliar, uang ini semakin terkonsentrasi pada sejumlah kecil proyek. Investasi tahap akhir mencapai 56%, sementara putaran seed tahap awal tertekan hingga level terendah dalam sejarah. Data dari pasar AS bahkan lebih menjelaskan: sementara jumlah kesepakatan menurun 33%, median investasi meningkat 1,5 kali menjadi $5 juta. Ini berarti VC lebih memilih untuk berinvestasi besar pada beberapa proyek daripada menyebar luas.

Akar penyebab pergeseran dramatis ini terletak pada likuiditas pasar yang sangat terkonsentrasi. Pasar crypto pada tahun 2025 menunjukkan karakteristik yang sangat "sempit": dana institusional mencapai 75%, tetapi uang ini sebagian besar terjebak dalam aset berkapitalisasi besar seperti BTC dan ETH. Data perdagangan OTC menunjukkan bahwa meskipun pangsa BTC dan ETH menurun dari 54% menjadi 49%, pangsa keseluruhan aset blue-chip justru meningkat 8%. Lebih kritis lagi, siklus narasi altcoin anjlok dari 61 hari pada tahun 2024 menjadi 19-20 hari pada tahun 2025, tidak meninggalkan waktu bagi dana untuk melimpah ke proyek-proyek kecil. Investor ritel juga berhenti mengejar cryptocurrency sefrenetik sebelumnya, mengalihkan perhatian mereka ke saham AI dan teknologi, mengakibatkan kurangnya dana inkremental di pasar crypto.

Siklus tradisional "pasar bullish empat tahun" telah sepenuhnya runtuh. Laporan Wintermute dengan jelas menunjukkan bahwa pemulihan pada tahun 2026 tidak akan datang secara alami seperti sebelumnya; ini membutuhkan setidaknya satu katalis kuat: baik ETF berkembang ke aset seperti SOL atau XRP, BTC menembus kembali angka psikologis $100.000 untuk memicu FOMO, atau narasi baru menyalakan kembali antusiasme investor ritel. Dalam lingkungan ini, VC tidak bisa lagi berjudi pada proyek yang hanya "menceritakan kisah". Mereka membutuhkan proyek yang dapat membuktikan kemampuan mereka untuk bertahan hingga pencatatan bursa dan mengakses likuiditas institusional dari putaran seed.

Inilah mengapa logika investasi telah bergeser dari "berinvestasi pada 100 dengan harapan pengembalian 100x" menjadi "hanya berinvestasi pada 4 yang bertahan untuk dicatatkan di bursa". Penghindaran risiko bukan lagi konservatisme, tetapi kebutuhan untuk bertahan hidup. Dana teratas seperti a16z dan Paradigm mengurangi investasi tahap awal dan beralih ke putaran tahap menengah hingga akhir. Proyek penggalangan dana yang sangat dipublikasikan pada tahun 2025—valuasi Fuel Network yang anjlok dari $1 miliar menjadi $11 juta, Berachain turun 93% dari puncaknya, dan Camp Network kehilangan 96% kapitalisasi pasar—semuanya memberitahu pasar, dalam kenyataan yang keras, bahwa narasi telah mati, dan eksekusi adalah raja.

Kedua: Persyaratan Kritis untuk Kapasitas Hematopoietik Tahap Seed

Di bawah estetika yang sangat tepat ini, tantangan terbesar yang dihadapi tim startup adalah bahwa putaran seed bukan lagi titik awal untuk membakar uang, tetapi garis hidup-atau-mati di mana mereka harus membuktikan bahwa mereka dapat menghasilkan pendapatan sendiri.

Kemampuan menghasilkan pendapatan pertama-tama tercermin dalam verifikasi keras kecocokan produk-pasar (PMF). VC tidak lagi puas dengan rencana bisnis yang indah atau deskripsi visi yang megah; mereka ingin melihat data nyata: setidaknya 1.000 pengguna aktif, atau pendapatan bulanan melebihi $100.000. Lebih krusial lagi, adalah tingkat retensi pengguna—jika rasio DAU/MAU Anda di bawah 50%, itu berarti pengguna tidak tertarik. Banyak proyek gagal di sini: mereka memiliki white paper yang indah dan arsitektur teknis yang keren, tetapi mereka tidak dapat memberikan bukti bahwa pengguna benar-benar menggunakan produk dan benar-benar bersedia membayar. Banyak dari 580 proyek yang ditolak oleh Wintermute mati di rintangan ini.

Efisiensi modal adalah rintangan kritis kedua. VC memprediksi lonjakan "zombie yang menguntungkan" pada tahun 2026—perusahaan dengan ARR hanya $2 juta dan tingkat pertumbuhan tahunan hanya 50% tidak akan dapat menarik pendanaan Series B. Ini berarti tim tahap seed harus mencapai keadaan "default survival": pembakaran kas bulanan tidak boleh melebihi 30% dari pendapatan, atau mereka harus mencapai profitabilitas lebih awal. Ini terdengar keras, tetapi di pasar yang kekurangan likuiditas, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Tim perlu dirampingkan menjadi kurang dari 10 orang, memprioritaskan penggunaan alat open-source untuk mengurangi biaya, dan bahkan melengkapi arus kas melalui bisnis sampingan seperti layanan konsultasi. Proyek dengan puluhan orang dan tingkat pembakaran kas yang mencengangkan kemungkinan tidak akan mendapatkan pendanaan lebih lanjut pada tahun 2026.

Persyaratan teknologi juga meningkat secara dramatis. Data dari tahun 2025 menunjukkan bahwa untuk setiap $1 yang diinvestasikan oleh VC, 40 sen pergi ke proyek crypto yang secara bersamaan mengerjakan AI, dua kali lipat angka dari tahun 2024. AI bukan lagi bonus, tetapi kebutuhan. Proyek putaran seed perlu mendemonstrasikan bagaimana AI dapat membantu mereka mempersingkat siklus pengembangan dari 6 bulan menjadi 2 bulan, dan bagaimana ia dapat mendorong transaksi modal atau mengoptimalkan manajemen likuiditas DeFi melalui agen AI. Secara bersamaan, kepatuhan dan perlindungan privasi harus tertanam pada level kode. Dengan munculnya tokenisasi RWA (Real-World Asset), proyek perlu menggunakan teknologi seperti bukti tanpa pengetahuan untuk memastikan privasi dan mengurangi biaya kepercayaan. Proyek yang mengabaikan persyaratan ini akan dianggap "tertinggal satu generasi".

Persyaratan paling kritis adalah likuiditas dan kompatibilitas ekosistem. Proyek crypto perlu merencanakan dengan jelas jalur pencatatan mereka dari putaran seed, menentukan bagaimana mereka akan mengakses saluran likuiditas institusional seperti ETF atau DAT. Datanya jelas: pada tahun 2025, pendanaan institusional mencapai 75%, pasar stablecoin melonjak dari $206 miliar menjadi lebih dari $300 miliar, sementara proyek altcoin yang didorong murni oleh narasi menghadapi kesulitan penggalangan dana yang meningkat secara eksponensial. Proyek perlu fokus pada aset yang kompatibel dengan ETF, membangun kemitraan awal dengan bursa, dan membangun pool likuiditas. Tim yang berpikir "dapatkan uang dulu, daftar nanti" kemungkinan tidak akan bertahan melewati tahun 2026.

Persyaratan gabungan ini berarti bahwa putaran seed bukan lagi sekadar percobaan, tetapi tes komprehensif. Tim membutuhkan struktur lintas disiplin—insinyur, ahli AI, ahli keuangan, dan penasihat kepatuhan semuanya sangat diperlukan. Mereka perlu beriterasi dengan cepat menggunakan pengembangan agile, biarkan data berbicara sendiri daripada hanya cerita, dan mengandalkan model bisnis yang berkelanjutan daripada sekadar menggalang dana untuk tetap bertahan. 45% proyek crypto yang didukung VC telah gagal, 77% proyek memiliki pendapatan bulanan kurang dari $1.000, dan 85% proyek token yang diluncurkan pada tahun 2025 masih belum menguntungkan—angka-angka ini memberi tahu kita bahwa proyek yang kurang kemampuan menghasilkan pendapatan tidak akan bertahan hingga putaran pendanaan berikutnya, apalagi dicatatkan dan keluar.

Ketiga: Peringatan dan Pergeseran Arah dari Lembaga Investasi

Untuk investor strategis dan firma VC, tahun 2026 adalah tahun yang menentukan: beradaptasi dengan aturan baru atau dieliminasi oleh pasar. Tingkat persetujuan 4% Wintermute bukan pamer tentang betapa pilih-pilihnya mereka, tetapi peringatan untuk seluruh industri—firma yang masih "spraying prayers" dengan model lama akan mengalami kerugian besar.

Masalah inti adalah bahwa pasar telah bergeser dari didorong spekulatif menjadi didorong institusional. Ketika 75% dana terikat dalam saluran institusional seperti dana pensiun dan hedge fund, ketika investor ritel berbondong-bondong ke saham AI, dan ketika siklus rotasi altcoin memendek dari 60 hari menjadi 20 hari, VC yang terus menyebar luas berinvestasi dalam proyek yang hanya menceritakan kisah pada dasarnya menyerahkan uang mereka. Narasi GameFi dan DePin turun lebih dari 75% pada tahun 2025, proyek terkait AI juga turun rata-rata 50%, dan peristiwa likuidasi leverage $19 miliar pada bulan Oktober—semua ini mengilustrasikan satu hal: pasar tidak lagi membayar untuk narasi, tetapi hanya untuk eksekusi dan keberlanjutan.

Institusi harus mengubah pendekatan mereka. Pertama, perlu ada pergeseran fundamental dalam kriteria investasi: dari "seberapa besar cerita ini bisa pergi?" menjadi "bisakah proyek ini membuktikan profitabilitasnya bahkan di putaran seed?" Mereka tidak bisa lagi menuangkan sejumlah besar uang ke investasi tahap awal; sebaliknya, mereka harus berinvestasi besar dalam beberapa proyek seed berkualitas tinggi atau cukup beralih ke putaran tahap menengah hingga akhir untuk mengurangi risiko. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, investasi tahap akhir sudah mencapai 56% dari total investasi—ini bukan kebetulan, melainkan hasil pasar yang memberikan suara dengan kaki mereka.

Lebih penting lagi, ada kebutuhan untuk reposisi jalur investasi. Konvergensi AI dan crypto bukan tren, tetapi kenyataan—investasi di sektor persilangan AI-crypto diproyeksikan melebihi 50% pada tahun 2026. Institusi yang masih berinvestasi dalam altcoin yang didorong murni narasi, mengabaikan kepatuhan dan privasi, dan mengabaikan integrasi AI akan menemukan bahwa investasi mereka tidak dapat mengamankan likuiditas, tidak dapat dicatatkan di bursa besar, apalagi keluar.

Akhirnya, ada evolusi metodologi investasi. Pencarian proaktif harus menggantikan menunggu secara pasif untuk rencana bisnis (BP), uji tuntas yang dipercepat harus menggantikan proses evaluasi yang panjang, dan waktu respons yang lebih cepat harus menggantikan birokrasi. Secara bersamaan, sangat penting untuk mengeksplorasi peluang struktural di pasar berkembang—AI rollups, RWA 2.0, aplikasi stablecoin untuk pembayaran lintas batas, dan inovasi fintech di pasar berkembang. VC perlu beralih dari mentalitas penjudi "bertaruh pada pengembalian 100x" menjadi mentalitas pemburu "memilih yang bertahan", menggunakan perspektif jangka panjang 5-10 tahun daripada logika spekulatif jangka pendek untuk menyaring proyek.

Laporan Wintermute pada dasarnya adalah panggilan bangun untuk seluruh industri: tahun 2026 tidak akan menjadi kelanjutan alami dari pasar bullish, melainkan medan pertempuran pemenang-mengambil-semua. Pemain yang telah beradaptasi dengan tren pasar yang tepat terlebih dahulu—baik pengusaha maupun investor—akan mendapatkan posisi yang menguntungkan ketika likuiditas kembali. Mereka yang masih menggunakan model lama, pola pikir lama, dan standar lama akan menemukan proyek investasi mereka gagal satu demi satu, token mereka menjadi nol, dan saluran keluar menutup satu demi satu. Pasar telah berubah, aturan permainan telah berubah, tetapi satu hal tetap konstan: hanya proyek dengan kemampuan menghasilkan pendapatan yang asli dan kemampuan untuk bertahan dan dicatatkan di bursa yang layak mendapatkan modal era ini.