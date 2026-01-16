Harapan Musim Altcoin yang Kuat Menyala Kembali saat Russell 2000 Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa

Pasar kripto yang lebih luas menunjukkan kekuatan baru, dengan harga Bitcoin BTC $95 435 Volatilitas 24j: 1.2% Kapitalisasi pasar: $1.91 T Vol. 24j: $52.29 B melonjak melewati $97,000 awal minggu ini.

Ada perbincangan pasar yang berkembang tentang musim altcoin yang kuat di Q1 2026, karena indeks Russell 2000 mencapai rekor tertinggi bulan ini di Januari.

Data on-chain menunjukkan trader semakin bersedia mengambil lebih banyak risiko sambil memposisikan diri untuk potensi pemulihan altcoin.

Musim Altcoin Sedang Terbentuk untuk Q1 2026

Altcoin telah menunjukkan kekuatan baru-baru ini, dengan aset teratas seperti Ethereum ETH $3 309 Volatilitas 24j: 1.1% Kapitalisasi pasar: $399.37 B Vol. 24j: $25.97 B , BNB BNB $935.5 Volatilitas 24j: 0.2% Kapitalisasi pasar: $127.56 B Vol. 24j: $1.43 B , Solana SOL $143.7 Volatilitas 24j: 0.6% Kapitalisasi pasar: $81.20 B Vol. 24j: $4.38 B , menunjukkan kenaikan kuat pada grafik mingguan.

Indikator on-chain mengkonfirmasi kekuatan di ruang altcoin, dengan sebagian besar aset menunjukkan rasio long-to-short di atas 1. Koin privasi, yang dipimpin oleh Monero (XMR), juga menarik perhatian yang meningkat baru-baru ini.

Platform analitik kripto Alphractel mencatat bahwa posisi long saat ini mendominasi posisi short.

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa altcoin peringkat lebih tinggi, dengan kapitalisasi pasar yang lebih kecil, mencatat rasio yang lebih kuat lagi.

Tren ini menunjukkan peningkatan selera risiko di kalangan trader, menandakan meningkatnya kepercayaan pada pemulihan altcoin yang lebih luas.

Rasio long vs. short Altcoin. | Sumber: Alphractel

Dari perspektif psikologi investor, banyak altcoin telah terkoreksi sebesar 80%-90%.

Akibatnya, investor yang sudah menghadapi kerugian signifikan memiliki sedikit insentif untuk menjual dan justru memilih untuk mempertahankan posisi mereka.

Analis pasar kripto populer lainnya, Crypto Patel, mencatat bahwa grafik altcoin vs Bitcoin menunjukkan tanda-tanda pembentukan dasar.

Dia mengharapkan "altseason" berikutnya di 2026 akan lebih besar dari siklus 2017 dan 2021 digabungkan, mengutip pengaturan teknis kunci di grafik OTHERS/BTC.

Menurut Patel, OTHERS/BTC telah kembali ke level support utama yang sebelumnya terjadi sebelum setiap siklus altcoin utama.

Dia menyoroti bahwa kondisi serupa menyebabkan reli sekitar 423% pada 2017 dan 503% pada 2021.

Jika pola historis terulang, Patel memperkirakan pergerakan sebesar 702% pada 2026.

Indeks Russell 2000 Menunjukkan Kekuatan Besar

Indeks Russell 2000, yang mencerminkan saham berkapitalisasi kecil, menunjukkan kekuatan besar setelah mencapai rekor tertinggi baru di Januari. Ini menyoroti kekuatan baru di saham berkapitalisasi kecil AS, menyiapkan latar belakang yang kuat untuk aset berisiko.

Hanya dalam 15 hari pertama 2026, indeks telah naik 7%, menambahkan $220 miliar ke kapitalisasi pasarnya.

Trader veteran Peter Brandt mencatat bahwa indeks telah menembus dari pola inverse head-and-shoulders, mendorongnya untuk mengambil posisi long.

