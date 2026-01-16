SUI Bertahan Kuat Setelah Kritikan Jaringan—Bisakah Masih Mencapai $10 di 2026?

Postingan SUI Bertahan Kuat Setelah Reaksi Negatif Jaringan—Bisakah Masih Mencapai $10 di 2026? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

SUI diperdagangkan di sekitar $1,77, turun sekitar 2,77%, saat terus stabil setelah penurunan tajam dari tertinggi lokal. Meskipun volatilitas baru-baru ini, aktivitas SUI tetap stabil, dengan volume pertukaran yang sehat dan partisipasi konsisten dari trader. Aksi harga berombak tetapi tidak kacau—menunjukkan pasar menyerap berita tanpa penjualan panik. Dengan harga SUI mempertahankan zona permintaan kunci dan mencoba rebound, trader kini bertanya apakah tren naik ini bisa bertahan sepanjang sisa 2026.

Kemarahan jaringan baru-baru ini menempatkan SUI di bawah sorotan, tetapi reaksi pasar ternyata cukup teredam. Hal itu biasanya terjadi ketika trader percaya masalahnya dapat dikelola atau ketika tekanan jual sudah "dihargai" setelah tren turun yang lebih luas. Respons SUI—komunikasi cepat, perbaikan, dan upaya nyata untuk memulihkan kepercayaan—membantu mencegah kerusakan sentimen yang lebih dalam. Lebih penting lagi, harga mempertahankan dasarnya alih-alih turun lebih rendah, yang mengisyaratkan bahwa pembeli menunggu untuk mengakumulasi daripada keluar.

Pertanyaan yang lebih besar sekarang adalah apakah kekuatan tenang ini dapat bertahan sepanjang 2026, atau apakah SUI akan memerlukan katalis yang lebih kuat untuk mengubah stabilitas menjadi pembalikan tren penuh.

Pada grafik mingguan, SUI masih dibatasi oleh garis tren menurun, dan Ichimoku Cloud di atas menandakan bahwa pembeli harus merebut kembali beberapa zona resistensi sebelum tren naik berkelanjutan dapat terbentuk. Harga melayang di sekitar pivot kunci $1,80–$2,00, sementara MACD tetap negatif, meskipun momentum penurunan mendingin. Pergeseran bullish dimulai jika SUI mempertahankan dasar ini dan merebut kembali $2,50, membuka $3,0–$3,5 selanjutnya.

Agar SUI mencapai $10, grafik kemungkinan memerlukan pembalikan tren penuh: breakout mingguan yang bersih di atas garis tren turun, harga mendorong dan bertahan di atas Ichimoku Cloud, dan reli lanjutan yang kuat yang mengubah pasokan sebelumnya menjadi support.

Harga SUI yang bertahan stabil melalui periode yang berisik adalah tanda positif, tetapi ketahanan saja tidak akan cukup untuk mendorong reli besar 2026. Jika pembeli terus mempertahankan rentang saat ini dan SUI mulai menarik minat baru, token bisa secara bertahap kembali ke zona yang lebih tinggi. Tetapi jika momentum memudar, SUI mungkin tetap terikat rentang hingga katalis yang lebih jelas mengatur ulang tren.