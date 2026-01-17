Apakah harga Ethereum mencapai puncak? divergensi bearish harian menandakan pembalikan

Harga Ethereum mengalami penolakan di dekat $3.400 saat divergensi bearish harian terbentuk dan volume memudar, meningkatkan probabilitas pergerakan korektif menuju support high-time-frame $2.800.

Ringkasan ETH ditolak pada resistance $3.400 dengan konfluensi VAH + 0,618

Divergensi RSI bearish harian menandakan kelemahan momentum di posisi tinggi

Volume yang memudar meningkatkan peluang pullback menuju support $2.800

Reli harga Ethereum (ETH) baru-baru ini menunjukkan tanda-tanda awal kelelahan karena harga gagal bertahan di atas zona resistance high-time-frame kunci $3.400. Meskipun ETH tetap kuat secara keseluruhan, pasar kini menunjukkan sinyal peringatan teknis yang sering muncul di dekat puncak lokal, terutama ketika resistance selaras dengan momentum yang melemah.

Poin teknis kunci harga Ethereum

Ethereum ditolak dari resistance $3.400 , zona teknis high-confluence

, zona teknis high-confluence ETH menunjukkan divergensi bearish harian karena RSI melemah meskipun harga mencapai posisi lebih tinggi

karena RSI melemah meskipun harga mencapai posisi lebih tinggi Volume yang menurun memperkuat kasus untuk pullback menuju support $2.800

Wilayah $3.400 tetap menjadi salah satu level resistance struktural terpenting Ethereum. Harga mendorong masuk ke zona ini dengan momentum kuat, tetapi pasar kini menunjukkan tanda-tanda penolakan, menunjukkan bahwa penjual aktif mempertahankan level tersebut.

Zona ini diperkuat oleh berbagai faktor teknis. Value area high mewakili batas atas nilai yang diterima dalam struktur rentang saat ini, yang berarti harga diperdagangkan ke area premium di mana distribusi lebih mungkin terjadi. Pada saat yang sama, retracement Fibonacci 0,618 menambahkan level keputusan kritis yang sering memisahkan kelanjutan dari pembalikan.

Ketika Ethereum ditolak dari jenis wilayah high-confluence ini, biasanya menandakan salah satu dari dua hasil: konsolidasi yang lebih dalam sebelum mencoba breakout lain, atau awal pergerakan korektif kembali ke nilai rentang yang lebih rendah.

Divergensi bearish harian menandakan momentum yang melemah

Sinyal paling menonjol pada grafik adalah divergensi bearish harian. Divergensi ini terjadi ketika harga mencapai posisi tinggi baru sementara indikator momentum seperti RSI mencapai posisi tinggi yang lebih rendah. Sederhananya, Ethereum mendorong harga lebih tinggi, tetapi momentum di balik pergerakan tersebut memudar.

Ini penting karena divergensi harian memiliki bobot yang lebih besar daripada sinyal intraday. Divergensi time-frame yang lebih tinggi mencerminkan partisipasi pasar yang lebih luas dan sering mengungkapkan ketika permintaan melemah di berbagai sesi, bukan hanya jeda intraday sementara.

Divergensi bearish pada resistance sering dikaitkan dengan perilaku topping karena menandakan bahwa pembeli berjuang untuk mempertahankan kekuatan yang sama saat harga naik. Meskipun harga mungkin masih mencoba upside tambahan secara singkat, divergensi menunjukkan pasar semakin rentan terhadap pembalikan jika penjual mulai menekan sisi bawah.

Penurunan volume menambah lapisan risiko lain

Perilaku volume mendukung narasi topping. Dorongan Ethereum yang lebih tinggi telah menunjukkan tanda-tanda partisipasi yang berkurang, karakteristik umum dari reli yang melemah. Kondisi breakout yang kuat biasanya memerlukan volume yang mengembang, karena pembeli masuk secara agresif untuk mendorong harga menembus resistance dengan keyakinan.

Ketika volume memudar selama reli, ini sering menunjukkan bahwa pergerakan didorong oleh tekanan jual yang berkurang daripada permintaan yang kuat. Ini menciptakan struktur yang tidak stabil, di mana harga menjadi lebih sensitif terhadap penolakan setelah resistance tercapai.

Dalam pengaturan Ethereum saat ini, kombinasi penolakan di dekat $3.400, divergensi bearish pada grafik harian, dan volume yang melemah menciptakan lingkungan teknis di mana risiko pembalikan menjadi semakin sulit untuk diabaikan.

Target downside: support high-time-frame $2.800

Jika Ethereum terus ditolak pada $3.400 dan divergensi bearish terwujud, target teknis utama berikutnya adalah $2.800, support high-time-frame. Zona ini mewakili wilayah permintaan signifikan berikutnya di mana pembeli kemungkinan akan mempertahankan harga.

Pergerakan menuju $2.800 juga akan selaras dengan perilaku rentang harga yang khas, di mana harga berputar dari posisi tinggi value-area kembali menuju level support yang lebih rendah untuk menyeimbangkan kembali dan menangkap likuiditas. Dalam hal ini, koreksi tidak selalu berarti tren bearish makro penuh; sebaliknya akan mewakili reset yang sehat dalam struktur yang lebih luas, terutama jika $2.800 bertahan sebagai support.

Namun, jika Ethereum gagal mempertahankan $2.800 pada basis penutupan, pasar dapat memasuki fase korektif yang lebih dalam. Ini membuat level tersebut menjadi pivot kritis untuk menentukan apakah pullback bersifat sementara atau lebih struktural.

Apa yang diharapkan dalam aksi harga mendatang

Ethereum kemungkinan akan tetap sensitif di sekitar zona resistance $3.400 dalam jangka pendek. Jika harga terus ditolak dan divergensi bearish tetap aktif, probabilitas mendukung pullback menuju support $2.800, terutama jika volume terus memudar.

Skenario kelanjutan bullish akan memerlukan Ethereum untuk merebut kembali $3.400 dengan volume kuat dan penutupan berganda di atas level resistance, menetralisir sinyal divergensi. Namun, sampai itu terjadi, bukti teknis mendukung peningkatan risiko pembalikan.