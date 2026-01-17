DOJ Konfirmasi Bitcoin Samourai Wallet Tetap Berada Di Cadangan Strategis AS

TLDR

DOJ menyatakan Bitcoin Samourai yang disita akan tetap berada di neraca pemerintah

EO 14233 melarang lembaga federal menjual aset digital yang disita

Pergerakan BTC senilai $6,3 juta menimbulkan pertanyaan tetapi tidak ada penjualan yang terjadi

Strategic Bitcoin Reserve dikelola oleh Departemen Keuangan AS

Departemen Kehakiman AS telah mengonfirmasi bahwa Bitcoin yang disita dari kasus Samourai Wallet tetap berada dalam tahanan federal. Aset tersebut merupakan bagian dari Strategic Bitcoin Reserve dan tidak akan dijual atau dilelang.

Hal ini terjadi setelah analis on-chain memperhatikan pergerakan Bitcoin senilai sekitar $6,3 juta dari alamat yang terkait dengan kasus tersebut. Transaksi tersebut menyebabkan spekulasi tentang apakah DOJ telah melanggar Executive Order 14233.

Executive Order Melarang Penjualan Bitcoin yang Disita

Executive Order 14233, yang ditandatangani pada Maret 2025 oleh Presiden Donald Trump, mencegah lembaga AS menjual Bitcoin yang diperoleh melalui penyitaan. Perintah tersebut mengarahkan agar aset tersebut disimpan di Strategic Bitcoin Reserve, memperlakukannya sebagai kepemilikan pemerintah jangka panjang.

Patrick Witt, Direktur Eksekutif Dewan Penasihat Presiden Gedung Putih untuk Aset Digital, mengonfirmasi di media sosial bahwa Bitcoin Samourai tidak dijual. "Aset digital tidak akan dilikuidasi, sesuai EO 14233," ia memposting di X. "Mereka akan tetap di neraca USG sebagai bagian dari SBR."

Cadangan ini, yang dikelola oleh Departemen Keuangan AS, mewakili perubahan dalam cara otoritas federal memperlakukan aset digital yang disita. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana lembaga seperti U.S. Marshals Service melelang Bitcoin, kebijakan saat ini mengamanatkan aset tetap berada di bawah kendali pemerintah.

Pergerakan Bitcoin $6,3 Juta Memicu Kekhawatiran

Awal bulan ini, platform pemantauan blockchain melaporkan bahwa Bitcoin yang terkait dengan kasus Samourai Wallet telah dipindahkan ke dompet Coinbase Prime. Transfer tersebut, yang berjumlah sekitar $6,3 juta, menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintah telah menjual Bitcoin tersebut.

Analis mempertanyakan apakah DOJ atau U.S. Marshals Service telah melikuidasi dana tersebut dengan melanggar EO 14233. Namun, konfirmasi DOJ telah memperjelas bahwa tidak ada penjualan yang terjadi, dan aset tersebut tetap berada dalam tahanan resmi.

Bitcoin tersebut awalnya disita sebagai bagian dari perjanjian pembelaan dengan para pendiri Samourai Wallet, Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill. Mereka didakwa pada tahun 2024 dan 2025 karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan memfasilitasi pencucian uang melalui layanan pencampuran kripto.

Strategic Bitcoin Reserve Menyimpan Kripto Milik Pemerintah

Strategic Bitcoin Reserve adalah program federal yang dibuat untuk menyimpan aset digital yang disita untuk penyimpanan jangka panjang. Alih-alih dijual, aset ini disimpan di bawah kendali Departemen Keuangan untuk mendukung kepentingan nasional dalam keuangan digital.

Pendekatan ini menandai perubahan dari praktik masa lalu di mana pemerintah secara teratur melelang cryptocurrency yang disita. Ini juga mencerminkan pengakuan yang semakin meningkat terhadap peran Bitcoin dalam ekonomi global dan nilai strategisnya bagi sistem keuangan nasional.

57 Bitcoin yang disita dalam kasus Samourai sekarang akan tetap menjadi bagian dari cadangan ini. Departemen Keuangan belum merilis jumlah total Bitcoin yang saat ini dimiliki, tetapi para ahli percaya ini termasuk di antara kepemilikan kripto pemerintah terbesar secara global.

