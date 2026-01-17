Demokrat Menyasar SEC karena Menarik Gugatan Ripple

Partai Demokrat mengarahkan serangan mereka ke Securities and Exchange Commission (SEC), regulator AS yang sangat berkuasa, setelah lembaga tersebut membatalkan kasus yang telah berjalan lama terhadap Ripple dan perusahaan lainnya.

Mereka berpendapat bahwa penarikan mendadak ini membahayakan perlindungan investor dan kredibilitas pasar AS.

Surat dengan kata-kata tajam

Dalam surat yang keras kepada Ketua SEC Paul S. Atkins, anggota parlemen Demokrat menuduh Komisi meninggalkan kasus kripto yang berdasar karena tekanan dari industri mata uang kripto yang semakin kuat.

Gugatan Ripple melambangkan pendekatan "regulasi melalui penegakan hukum" yang agresif dari SEC di bawah mantan Ketua Gary Gensler. Pertarungan hukum yang berlangsung lama secara resmi berakhir pada 22 Desember.

Sejak Januari 2025, SEC telah membatalkan atau menutup setidaknya selusin tindakan penegakan terkait kripto, termasuk kasus terhadap Binance, Coinbase, Kraken, dan Ripple.

Anggota parlemen berpendapat bahwa pola ini bukan kebetulan. Mereka menunjuk pada lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lobi industri kripto dan donasi politik. Bagi Demokrat, waktunya menciptakan apa yang mereka gambarkan sebagai "kesimpulan yang tidak dapat disangkal" tentang bayar-untuk-bermain.

Coinbase dan Kraken mengikuti alur yang serupa. Dalam kedua kasus, pengadilan menemukan bahwa SEC telah menyatakan pelanggaran sekuritas yang masuk akal yang melibatkan token kripto dan operasi platform. Kedua kasus tersebut bertahan dari mosi pemberhentian. Namun keduanya akhirnya dibatalkan pada tahun 2025 karena SEC mencoba mereformasi pendekatannya.

Demokrat menyimpan kritik paling tajam mereka untuk penanganan SEC atas kasus terhadap Justin Sun, pendiri Tron. Tuduhan terhadapnya kemudian diperkuat oleh litigasi perdata paralel dan penyelesaian dengan promotor selebriti. Namun pada Februari 2025, SEC meminta pengadilan untuk menghentikan sementara kasus tersebut untuk mengeksplorasi pembicaraan penyelesaian.

Waktunya, menurut anggota parlemen, sangat mengkhawatirkan. Sun telah menuangkan puluhan juta dolar ke dalam usaha kripto yang berafiliasi dengan Gedung Putih. Mereka memperingatkan bahwa kegagalan untuk mengejar Sun secara agresif akan semakin merusak kepercayaan pada independensi SEC.

"Kasus SEC bukanlah spekulatif atau marjinal—kasus ini dibangun atas penyelidikan yang ketat yang menghasilkan tuduhan terperinci tentang pelanggaran sekuritas sistematis yang dikonfirmasi oleh putusan pengadilan dan penyelesaian dengan terdakwa bersama. Tidak ada putusan yang merugikan atau perkembangan negatif yang merusak posisi SEC sebelum penghentian sementara," kata surat tersebut.