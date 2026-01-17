Jim Cramer mengatakan reli saham chip akan terus berlanjut karena pabrik kekurangan alat yang cukup untuk memproduksi lebih banyak

Jim Cramer mengatakan saham chip naik karena perusahaan tidak dapat memproduksi chip baru dengan cukup cepat. Bukan karena mereka tidak mau. Mereka benar-benar tidak memiliki peralatannya.

"Kami tidak memiliki cukup peralatan untuk memperluas produksi chip ini, dan kami tidak dapat merakitnya dengan cukup cepat," kata Jim dalam segmen CNBC-nya Jumat malam.

Saham Micron melonjak 7,76% pada hari Jumat. Bukan kenaikan kecil. Perusahaan ini membuat teknologi memori dan penyimpanan, terutama untuk kecerdasan buatan. CEO-nya, Sanjay Mehrotra, mengatakan kepada Jim tidak ada tanda-tanda perlambatan.

"Permintaan yang didorong AI sedang berakselerasi. Ini nyata. Ini ada di sini, dan kami membutuhkan lebih banyak memori untuk memenuhi permintaan itu," kata Sanjay. Mereka baru saja mulai membangun lokasi seluas 600.000 kaki persegi di New York bagian utara. Ini bagian dari rencana mereka untuk menghabiskan $200 miliar untuk produksi chip baru di AS.

Micron, Seagate dan lainnya tidak dapat mengimbangi pesanan AI

Lokasi besar itu? Tidak menyelesaikan apa pun besok. Masih bertahun-tahun lagi. Dan Jim menunjukkan hal itu. Satu-satunya alasan konstruksi semacam ini terjadi adalah karena CHIPS Act. Undang-undang itu memberikan dukungan pemerintah kepada pembuat chip AS untuk membangun secara lokal.

Tapi undang-undang tidak menuang beton. Ini butuh waktu. Itu berarti kekurangan tidak akan segera diperbaiki. Dan selama permintaan tetap tinggi, Jim mengatakan harga akan terus naik.

Selain Micron, Jim menyebutkan saham chip lain yang sudah naik besar. Western Digital, Seagate, Sandisk semuanya mendapat manfaat dari krisis ini. Dia juga mengatakan kekurangan tidak muncul begitu saja. Tahun lalu, semua orang mengira ada terlalu banyak chip. Sekarang? Pembalikan total. Jim mengatakan hanya satu perusahaan yang melihat ini datang: Nvidia.

"Hanya Nvidia yang benar-benar melihatnya datang," kata Jim. "Mereka bekerja sama dengan yang terbaik dari yang terbaik, Taiwan Semiconductor, untuk membuat semua chip kelas atas yang dibutuhkan. Tidak ada hambatan di sana. Tidak ada kekurangan, setidaknya tidak dibandingkan dengan memori."

Pasar tetap naik karena kekacauan global sebagian besar diabaikan

Bahkan dengan semua yang terjadi di seluruh dunia, saham masih naik. S&P 500 lebih tinggi. Begitu juga Dow Jones, dengan kenaikan 3% tahun ini. Nasdaq naik 1,2%. Tidak ada yang keluar dari pasar, bahkan dengan Trump berbicara tentang aksi militer atau Greenland.

Anthony Esposito, yang menjalankan AscalonVI Capital, mengatakan kepada CNBC bahwa pasar tidak peduli dengan risiko geopolitik untuk sementara waktu sekarang.

"Israel membom Iran — S&P 500 turun 1% dalam semalam dan ditutup turun hanya 50bps. AS membom Iran — hampir tidak ada reaksi," katanya. Venezuela dan Greenland, tambahnya, bahkan dapat membantu pasar AS karena energi, tanah jarang dan infrastruktur.

Stoxx 600 Eropa naik hampir 4%, bahkan sementara semua orang menebak apa yang mungkin dicoba Trump dengan Greenland. Di Asia, MSCI AC Asia Pacific Index baru saja mencapai rekor baru setelah melonjak lebih dari 5% tahun ini. Nikkei 225 Jepang dan Kospi Korea Selatan keduanya juga mencapai rekor.

Satu hal terakhir. Mahkamah Agung AS diharapkan segera memutuskan tarif Trump. Itu belum terjadi. Tapi investor tampaknya tidak menunggu. Mereka sudah menyesuaikan dengan perubahan apa pun yang keluar dari Gedung Putih pada tahun 2025.

