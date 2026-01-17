Anggota parlemen Oklahoma mengajukan tiga rancangan undang-undang regulasi AI

Seorang anggota parlemen Oklahoma telah mengajukan tiga rancangan undang-undang regulasi yang bertujuan untuk menempatkan perlindungan pada penggunaan kecerdasan buatan di negara bagian tersebut. Menurut rancangan undang-undang tersebut, House Bill 3545, sistem AI akan dilarang untuk diberikan status kepribadian di bawah hukum negara bagian atau federal.

Sistem kecerdasan buatan telah menjadi berita akhir-akhir ini setelah chatbot xAI Grok digunakan oleh beberapa pengguna untuk membuat gambar intim perempuan dan anak-anak tanpa persetujuan.

Tindakan tersebut telah menyebabkan beberapa pemimpin di berbagai negara angkat bicara, dengan sebagian besar dari mereka mengkritik platform dan pemiliknya, Elon Musk.

House Bill 3545 akan mencakup aspek seperti itu di Oklahoma, dengan rancangan undang-undang tersebut melarang penggunaannya untuk deepfake dalam bentuk apa pun.

Anggota parlemen Oklahoma mengajukan tiga regulasi AI

House Bill 3545 diharapkan memiliki lebih banyak aplikasi di tingkat pemerintah negara bagian dibandingkan dengan tingkat federal. Ini akan membatasi penggunaan kecerdasan buatan oleh pemerintah untuk sistem klasifikasi diskriminatif, pengawasan biometrik, dan pembuatan deepfake.

Selain itu, rekomendasi AI apa pun akan memerlukan tinjauan manusia yang menyeluruh sebelum diterapkan, dan lembaga di Oklahoma juga perlu berpartisipasi dalam laporan AI tahunan di seluruh negara bagian.

House Bill 3545 juga bertujuan untuk melindungi penduduk muda Oklahoma dari sistem AI seperti chatbot. Jika disahkan, ini akan melarang penerapan "pendamping AI sosial" kepada anak di bawah umur di Oklahoma, dan penggunaan chatbot AI akan memerlukan langkah-langkah sertifikasi usia.

Selain itu, rancangan undang-undang Oklahoma memiliki pengecualian untuk alat AI terapeutik, menyoroti bahwa pengguna dapat diizinkan untuk menggunakannya asalkan digunakan dengan pengawasan profesional.

Sementara rancangan undang-undang Oklahoma berusaha menangani isu-isu paling penting dalam industri kecerdasan buatan saat ini, ini datang setelah perintah eksekutif federal yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Desember 2025. Perintah eksekutif tersebut berusaha memblokir negara bagian dari menegakkan undang-undang AI mereka, menjaga mereka di bawah kontrol federal. Dia juga membentuk Satuan Tugas litigasi yang akan menantang undang-undang AI negara bagian yang bertentangan dengan aturan federal.

Sementara itu, Jaksa Agung California Rob Bonta telah mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian kepada perusahaan kecerdasan buatan xAI, menuntut agar bisnis tersebut berhenti menghasilkan gambar deepfake yang menyinggung melalui chatbot Grok-nya.

Perintah tersebut dikeluarkan sebagai tanggapan terhadap Grok yang digunakan untuk membuat konten yang melanggar hukum dan menyinggung, yang terutama berkisar pada foto dewasa tanpa persetujuan. Dia berpendapat bahwa adalah ilegal untuk membuat, mendistribusikan, dan menampilkan CSAM.

California bukan satu-satunya wilayah yang menargetkan xAI dan chatbot Grok-nya. India baru-baru ini menyerukan kepada perusahaan dan para eksekutifnya untuk memeriksa aktivitas chatbot tersebut. Ini menyoroti bahaya yang dilakukannya terhadap perempuan dan masyarakat pada umumnya. Negara tersebut juga memberikan ultimatum kepada platform untuk memastikan perlindungan dikembangkan untuk memerangi ancaman ini.

Di sisi lain, Indonesia telah mengumumkan sanksi terhadap chatbot, menangguhkan penggunaannya di negara tersebut. Negara tersebut mencatat bahwa menggunakan chatbot untuk membuat pornografi palsu merupakan bentuk kekerasan digital. "Pemerintah memandang deepfake seksual tanpa persetujuan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, dan keamanan warga negara di ruang digital," kata negara tersebut pada saat itu.

Sementara itu, platform blogging X telah merilis pernyataan yang mencatat bahwa pembuatan gambar di platform sekarang telah dibatasi hanya untuk pengguna terverifikasi. "Kami telah menerapkan langkah-langkah teknologi untuk mencegah akun Grok mengizinkan pengeditan gambar orang nyata dalam pakaian terbuka seperti bikini," kata akun X Safety pada hari Rabu. "Pembatasan ini berlaku untuk semua pengguna, termasuk pelanggan berbayar."

