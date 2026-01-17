BursaDEX+
PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak futures cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai

Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi kontrak sebesar $121 juta terjadi di seluruh jaringan, terutama melibatkan posisi long.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/17 23:30
PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak berjangka cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai $121 juta dalam 24 jam terakhir. Ini termasuk $83,2608 juta dalam posisi long dan $38,1046 juta dalam posisi short. Total jumlah likuidasi untuk BTC adalah $21,0949 juta, dan untuk ETH adalah $23,1523 juta.

