Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi kontrak sebesar $121 juta terjadi di seluruh jaringan, terutama melibatkan posisi long.

PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak berjangka cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai $121 juta dalam 24 jam terakhir. Ini termasuk $83,2608 juta dalam posisi long dan $38,1046 juta dalam posisi short. Total jumlah likuidasi untuk BTC adalah $21,0949 juta, dan untuk ETH adalah $23,1523 juta.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.