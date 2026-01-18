Litecoin: Apakah $74 menjadi basis untuk pergerakan harga LTC selanjutnya?

Litecoin [LTC] telah stabil setelah ketakutan yang didorong massa mendorong sentimen menjadi sangat negatif, namun harga rebound lebih dari 6% dari zona support permintaan.

Komentar ritel tetap pesimis di berbagai saluran sosial. Namun, perilaku harga telah menyimpang tajam dari narasi tersebut.

Penjual mencoba beberapa kali breakdown namun gagal memaksa kelanjutan. Sebaliknya, pembeli menyerap tekanan di dekat support. Reaksi itu penting. Ketika ketakutan memuncak sementara harga stabil, keseimbangan pasar sering bergeser secara diam-diam.

Selain itu, candle harian terkini menunjukkan follow-through penurunan yang lebih lemah. Volatilitas telah terkompresi daripada meluas. Perubahan itu menandakan kelelahan, bukan agresi.

Sementara itu, trader terus menambatkan ekspektasi pada penurunan minggu lalu. Harga menolak untuk memvalidasi ketakutan itu. Akibatnya, LTC telah memasuki fase stabilisasi yang didorong oleh positioning daripada sentimen.

Struktur harga Litecoin menandakan…

Litecoin terus mempertahankan zona permintaan $72–$75, dengan harga bertahan di dekat $74,56, memperkuat komitmen pembeli pada support yang telah lama ada ini.

Pasar kini telah mencetak dua swing low yang sebanding di dekat $74, membentuk struktur double-bottom yang sedang berkembang.

Penjual berulang kali gagal memperluas kerugian. Sementara itu, RSI bertahan di dekat 40,38, menandakan momentum bearish yang memudar tanpa kondisi oversold.

Selama pengujian permintaan kedua, momentum menolak untuk melemah lebih lanjut. Perilaku ini mencerminkan berkurangnya urgensi penjualan.

Selain itu, harga telah bereaksi menuju $84,77, resistance overhead utama pertama.

Pemulihan yang berkelanjutan di atas level ini secara struktural akan membuka jalan menuju level $100, yang berdiri sebagai hambatan psikologis dan teknis utama berikutnya yang disorot pada grafik. Sampai saat itu, struktur mencerminkan keseimbangan daripada ekspansi tren.

Sumber: TradingView

OI Litecoin berkembang dengan stabilitas harga

Saat artikel ini ditulis, Open Interest (OI) telah naik 3,39% menjadi $664,76 juta sementara Litecoin terus terkonsolidasi di dekat support, menandakan positioning baru daripada short covering yang dipaksakan. Rally short-covering biasanya menunjukkan OI yang menurun.

Di sini, partisipasi telah berkembang seiring dengan stabilisasi. Oleh karena itu, trader memasuki posisi secara sengaja. Selain itu, harga telah menghindari lonjakan tajam selama peningkatan OI. Perilaku itu mendukung keterlibatan yang terkontrol.

Namun, peningkatan OI saja tidak mengkonfirmasi arah. Ini hanya mengkonfirmasi partisipasi.

Data ini menunjukkan trader melakukan positioning menjelang resolusi potensial daripada bereaksi terhadap tekanan likuidasi. Selain itu, pertumbuhan OI telah sejalan dengan rentang harga yang lebih ketat, bukan ekspansi volatilitas.

Sumber: CoinGlass

Bias long mendominasi meskipun aksi harga tidak merata

Data akun long/short menunjukkan positioning long yang agresif, bahkan saat Litecoin diperdagangkan secara tidak merata di dekat support.

Lebih dari 90% akun tetap berposisi long, saat artikel ini ditulis, mencerminkan keyakinan arah yang kuat. Namun, keyakinan saja tidak menjamin kenaikan.

Positioning yang ramai meningkatkan sensitivitas terhadap volatilitas. Selain itu, harga belum membatalkan risiko penurunan. Oleh karena itu, setup long-heavy ini membawa implikasi ganda. Trader mengharapkan stabilisasi untuk diselesaikan lebih tinggi.

Pada saat yang sama, pergerakan turun dapat memicu reaksi tajam. Yang penting, harga belum menghukum long. Pengekangan itu menunjukkan penjual kekurangan momentum.

Namun, bias long yang tinggi memerlukan kehati-hatian. Pasar sering menguji positioning konsensus. Akibatnya, langkah berikutnya Litecoin kemungkinan memberikan ekspansi daripada kompresi yang berkelanjutan.

Sumber: CoinGlass

Funding tetap positif tetapi terkontrol

Funding Rate tetap sedikit positif, dengan OI-Weighted Funding Rate bertahan di dekat +0,0043% saat artikel ini ditulis.

Funding positif menunjukkan trader bersedia membayar untuk eksposur long. Namun, rate tetap moderat. Mereka tidak melonjak ke level yang terlalu panas.

Funding berlebihan biasanya mendahului long squeeze yang tajam. Di sini, partisipasi leverage terlihat terukur.

Selain itu, funding tetap positif sementara harga terkonsolidasi di dekat permintaan. Kombinasi itu menandakan kesabaran daripada euforia. Sementara itu, funding gagal berbalik sangat negatif selama penurunan baru-baru ini.

Oleh karena itu, keyakinan bearish telah melemah. Namun, funding saja tidak dapat mendorong harga. Ini hanya mencerminkan tekanan positioning.

Sumber: CoinGlass

Singkatnya, Litecoin tetap dalam fase stabilisasi yang dibentuk oleh ketakutan yang memudar, partisipasi yang stabil, dan struktur yang terkompresi. Sementara sentimen tetap negatif, harga terus mempertahankan support kunci.

Oleh karena itu, pasar sekarang menunggu konfirmasi daripada bereaksi secara emosional, dengan level $100 berdiri sebagai pengujian struktural utama berikutnya jika pemulihan mendapatkan traksi.

Pemikiran Akhir

Perilaku pasar menunjukkan stabilisasi, tetapi konfirmasi tergantung pada kekuatan di atas resistance kunci.

Positioning mendukung resolusi naik, meskipun bias yang ramai membuat risiko volatilitas tetap tinggi.