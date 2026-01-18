BursaDEX+
Kepala strategi ekuitas global di Jefferies telah menghapus Bitcoin dari portofolio modelnya, dengan alasan ancaman potensial dari komputasi kuantum sebagai pertimbangannya.

Strategi Populer Menghapus Bitcoin Dari Portofolio Karena Ancaman Kuantum — Apa Yang Terjadi?

Penulis: BitcoinistSumber: Bitcoinist
2026/01/18 03:00
Kepala strategi ekuitas global di Jefferies telah menghapus Bitcoin dari portofolio modelnya, dengan menyebutkan ancaman potensial dari komputasi kuantum sebagai alasannya.

Mengapa Ahli Strategi Pasar Memangkas Eksposur BTC 10%

Christopher Wood, kepala strategi ekuitas global di Jefferies, telah menghapus alokasi 10% untuk Bitcoin, cryptocurrency terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar, dari portofolio modelnya. Dalam rilis newsletter "Greed & Fear" terbarunya, ahli strategi pasar tersebut menyoroti kebangkitan komputasi kuantum sebagai alasan di balik langkah ini.

Wood menyoroti kekhawatirannya bahwa kemajuan dalam komputasi kuantum dapat mengancam posisi dan reputasi Bitcoin sebagai penyimpan nilai yang dapat diandalkan, terutama dalam jangka panjang. Seperti yang dikatakan ahli tersebut dalam newsletternya, pasar saat ini dipenuhi dengan ketakutan bahwa komputasi kuantum bisa jadi hanya beberapa tahun lagi.

Kekhawatiran yang berkembang ini berbatasan dengan komputer kuantum yang dihipotesiskan memiliki kapasitas untuk menembus teknologi kriptografi jaringan Bitcoin. Dipercaya bahwa komputer-komputer ini dapat memungkinkan penyerang untuk merekayasa balik kunci pribadi dari kunci publik, sehingga merusak integritas transaksi blockchain.

Wood, yang merupakan pendukung institusional awal BTC, awalnya menambahkan cryptocurrency utama tersebut ke portofolio modelnya pada Desember 2020 setelah pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, kepala strategi ekuitas global Jefferies memperluas alokasi Bitcoin ini menjadi 10%.

Namun, ahli pasar tersebut tampaknya sekarang memandang cryptocurrency unggulan dengan sedikit skeptis, karena dia percaya bahwa ancaman Kuantum berpotensi eksistensial, merusak statusnya sebagai penyimpan nilai dan "alternatif digital untuk emas." Oleh karena itu, Wood memfokuskan kembali portofolio modelnya pada aset-aset lama, membagi alokasi BTC 10% secara merata antara emas fisik dan saham pertambangan emas.

Meskipun tidak ada garis waktu yang jelas tentang kapan komputer kuantum akan mencapai pasar, Wood bukan satu-satunya yang baru-baru ini menyatakan kekhawatiran tentang ancaman Kuantum. Dalam seminggu terakhir, pendiri Capriole Investments Charles Edwards juga telah membahas bagaimana Bitcoin telah terpisah dari likuiditas global karena ancaman kuantum.

Edwards menulis di X:

Sekilas Harga Bitcoin

Pada saat penulisan ini, harga BTC berada di sekitar $95.370, mencerminkan penurunan 0,3% dalam 24 jam terakhir.

