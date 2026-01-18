The Bone Temple' Hancur dalam Debut Box Office Akhir Pekan

Poster utama "28 Years Later: The Bone Temple". Sony Pictures Entertainment

Film horor thriller 28 Years Later: The Bone Temple menunjukkan penurunan drastis di box office domestik pada akhir pekan pembukaannya.

Melanjutkan peristiwa dari thriller virus kemarahan tahun 2025 28 Years Later, 28 Years Later: The Bone Temple diputar dalam pratinjau hari Kamis dan dibuka secara nasional di bioskop pada hari Jumat.

Disutradarai oleh Nia DaCosta (Candyman, The Marvels), 28 Years Later: The Bone Temple terbagi menjadi dua alur cerita berbeda yang akhirnya bersilangan. Satu jalur mengikuti Spike (Alfie Williams), yang mencari cara untuk melarikan diri dari Jimmy Crystal (Jack O'Connell) dan para pengikutnya setelah kultus Satanik-nya menyelamatkan remaja itu di akhir film 28 Years Later karya sutradara Danny Boyle.

Sementara itu, Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes) menemukan kemungkinan obat untuk virus kemarahan setelah berulang kali berhadapan dengan zombie alfa Samson (Chi Lewis-Parry). Setiap kali Samson mendekat ke Kelson, dokter tersebut menembaknya dengan anak panah morfin untuk menghentikannya, namun kemudian menyadari bahwa opioid tersebut mungkin membalikkan efek penyakit mirip zombie.

Sony Pictures Entertainment, studio di balik 28 Years Later: The Bone Temple dan pendahulunya, mengumumkan pada hari Sabtu bahwa film tersebut meraup $5,6 juta pada hari Jumat dari 3.506 bioskop Amerika Utara. SPE memproyeksikan bahwa film tersebut akan menghasilkan $15 juta selama akhir pekan libur Martin Luther King Jr. empat hari, dengan $13,25 juta dari jumlah tersebut datang dari Jumat hingga Minggu.

Jika estimasi SPE bertahan, angka tersebut jauh di bawah proyeksi pembukaan dari berbagai publikasi perdagangan. Variety memproyeksikan film tersebut akan menghasilkan antara $20 juta hingga $22 juta di frame pembukaannya, sementara Deadline memproyeksikan pembukaan lebih dari $20 juta untuk film tersebut hingga hari Senin. Publikasi terakhir mencatat bahwa film tersebut memiliki anggaran produksi bersih sebesar $63 juta sebelum biaya pemasaran.

Estimasi tiga hari sebesar $13,25 juta untuk 28 Years Later: The Bone Temple sangat pucat dibandingkan dengan 28 Years Later, yang menghasilkan $30 juta di frame Jumat hingga Minggu pertamanya setelah dibuka di bioskop pada 20 Juni 2025.

Film 28 Years Later pertama memiliki anggaran produksi $60 juta sebelum biaya pemasaran (menurut The Hollywood Reporter) dan berhasil meraup $70,446 juta secara domestik dan $70,559 juta secara internasional untuk total box office di seluruh dunia lebih dari $150 juta.

Oona Chaplin dalam "Avatar" Fire and Ash." 20TH CENTURY STUDIOS

'Avatar: Fire And Ash' Akan Meraih Mahkota Box Office Domestik untuk Akhir Pekan Kelima Berturut-turut

Dengan performa buruk 28 Years: The Bone Temple di frame pembukaannya, tampaknya Avatar: Fire and Ash akan meraih posisi No. 1 untuk kelima kalinya berturut-turut di box office akhir pekan.

Petualangan Pandora ketiga James Cameron diproyeksikan akan meraup $17,6 juta selama box office akhir pekan Martin Luther King Jr. empat hari, Deadline melaporkan pada hari Sabtu.

Jika proyeksi tersebut terwujud, hal ini akan meningkatkan total domestik rilis 20th Century Studios menjadi $367,8 juta.

Zootopia 2 milik Disney diproyeksikan akan menempati No. 3 selama box office akhir pekan MLK dengan estimasi $12,2 juta, diikuti oleh The Housemaid milik Lionsgate ($10,4 juta) dan Marty Supreme milik A24 ($7 juta).

Angka final untuk box office akhir pekan ini akan dirilis pada hari Senin.

