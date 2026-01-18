Petunjuk dan Jawaban Wordle #1674 Hari Ini untuk Minggu, 18 Januari

Cara menyelesaikan Wordle hari ini. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Minggu yang santai telah tiba, tapi tidak pernah terlalu malas untuk menyelesaikan Wordle. Tidak pernah malas sama sekali, meskipun saya suka membayangkan akan seperti itu. Malam ini adalah pemutaran perdana serial spin-off Game of Thrones yang baru, A Knight of the Seven Kingdoms. Saya sangat antusias dengan yang satu ini. Anda dapat melihat lebih banyak rekomendasi TV dan film dalam panduan streaming akhir pekan saya.

Baiklah, mari kita selesaikan Wordle ini!

Wordle Bonus Hari Ini

Sekarang karena kami dapat membuat Wordle kustom sendiri, saya menyertakan Wordle bonus dengan setiap panduan Wordle harian. Ini bisa sepanjang 4 hingga 7 huruf. Semoga ini menjadi tantangan tambahan yang menyenangkan. Klik tautan di bawah ini untuk memainkan Wordle yang saya buat khusus untuk Anda.

Wordle Kustom Bonus Hari Ini sepanjang 6 huruf.

Petunjuk: Aliran air lembah sempit (jadi ngarai lagi!)

Isyarat: Wordle ini adalah istilah India.

Jawaban Wordle Kustom Kemarin: ARROYO

Cara Menyelesaikan Wordle Hari Ini

Cara Bermain Wordle

Situs web permainan Wordle yang ditampilkan pada layar ponsel terlihat dalam foto ilustrasi ini yang diambil di Polandia pada 6 Agustus 2024. (Foto oleh Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images

Wordle adalah permainan teka-teki kata harian di mana tujuan Anda adalah menebak kata lima huruf tersembunyi dalam enam kali percobaan atau kurang. Setelah setiap tebakan, permainan memberikan umpan balik untuk membantu Anda mendekati jawaban:

Hijau : Huruf ada dalam kata dan di tempat yang benar.

: Huruf ada dalam kata dan di tempat yang benar. Kuning : Huruf ada dalam kata, tetapi di tempat yang salah.

: Huruf ada dalam kata, tetapi di tempat yang salah. Abu-abu: Huruf tidak ada dalam kata sama sekali.

Gunakan petunjuk ini untuk mempersempit tebakan Anda. Setiap hari membawa kata baru, dan semua orang di seluruh dunia mencoba menyelesaikan teka-teki yang sama. Beberapa pemain Wordle juga bermain Wordle Kompetitif melawan teman, keluarga, Wordle Bot atau bahkan melawan saya, narator Anda yang rendah hati. Lihat aturan untuk Wordle Kompetitif di akhir posting ini.

Petunjuk dan Jawaban Wordle Hari Ini

Kata Awal Wordle Bot: SLATE

SLATE Kata Awal Saya Hari Ini: PRONE (399 kata tersisa)

PRONE (399 kata tersisa) Petunjuk: Rempah Timur Tengah.

Rempah Timur Tengah. Isyarat: Wordle ini dimulai dan diakhiri dengan konsonan.

Oke, spoiler di bawah! Jawabannya akan datang!

.

.

.

Jawabannya:

Wordle Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Analisis Wordle Bot

Setiap hari saya memeriksa Wordle Bot untuk membantu menganalisis permainan tebakan saya. Anda dapat memeriksa skor Wordle Anda dengan Wordle Bot di sini.

Aduh, Wordle yang sulit ini! PRONE adalah awal yang buruk, sayangnya, meninggalkan saya dengan 399 kata. CLAIM memotongnya menjadi empat (meskipun saya hanya menemukan tiga) dan saya memilih MATCH untuk tebakan ketiga saya. Ini meninggalkan saya dengan hanya satu solusi yang mungkin, tetapi butuh waktu lama untuk mengetahui apa itu. SUMAC? Saya kira untuk ahli kuliner dan ahli masakan Timur Tengah, ini mungkin tidak terlalu buruk. Untuk semua orang lainnya . . . aduh.

Skor Wordle Kompetitif

Wordle Bot Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Saya tidak marah bahwa Wordle Bot mendapatkan ini dalam tiga. Hanya kecewa. Saya mendapat 0 poin untuk menebak dalam empat dan -1 karena kalah dari Bot. Bot mendapat 1 poin untuk menebak dalam tiga dan satu lagi untuk mengalahkan saya. Total Januari kami masih sangat lebar, tetapi Bot mendapat kemenangan yang sangat dibutuhkan dalam upaya putus asanya untuk menutup kesenjangan.

Erik: 16 poin

Wordle Bot: 2 poin

Cara Bermain Wordle Kompetitif

Menebak dalam 1 bernilai 3 poin; menebak dalam 2 bernilai 2 poin; menebak dalam 3 bernilai 1 poin; menebak dalam 4 bernilai 0 poin; menebak dalam 5 bernilai -1 poin; menebak dalam 6 bernilai -2 poin dan melewatkan Wordle bernilai -3 poin.

Jika Anda mengalahkan lawan Anda, Anda mendapat 1 poin. Jika Anda seri, Anda mendapat 0 poin. Dan jika Anda kalah dari lawan Anda, Anda mendapat -1 poin. Jumlahkan untuk mendapatkan skor Anda. Simpan skor harian yang berjalan atau mainkan saja untuk skor baru setiap hari.

Jumat adalah 2XP, artinya Anda menggandakan poin Anda—positif atau negatif.

Anda dapat menyimpan catatan yang berjalan atau hanya bermain sehari demi sehari. Selamat bermain!

Etimologi Wordle Hari Ini

Sumac berasal dari bahasa Inggris Pertengahan sumac, melalui bahasa Prancis Kuno, dari bahasa Arab summāq (atau summāqah), mengacu pada buah beri merah dari tanaman tersebut. Istilah Arab kemungkinan berasal dari akar yang berarti "merah," mencerminkan warna khas tanaman tersebut.

