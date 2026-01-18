Trump Menerapkan Tarif 10% pada Delapan Negara Eropa dalam Upaya Akuisisi Greenland

TLDR:

Trump akan memberlakukan tarif 10% pada delapan negara Eropa mulai 1 Februari, meningkat menjadi 25% pada Juni 2026.

Tarif tersebut menargetkan Denmark dan sekutunya hingga tercapai kesepakatan untuk pembelian lengkap wilayah Greenland.

Trump menyebutkan keamanan nasional dan sistem pertahanan canggih sebagai alasan penting untuk mengakuisisi Greenland sekarang.

AS telah mencoba membeli Greenland selama lebih dari 150 tahun, dengan Denmark secara konsisten menolak tawaran tersebut.

Presiden AS Donald Trump mengungkapkan rencana untuk memberlakukan tarif pada delapan negara Eropa mulai 1 Februari 2026.

Pengumuman tersebut menargetkan Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris Raya, Belanda, dan Finlandia.

Trump menyatakan langkah-langkah ini akan terus berlanjut hingga Denmark setuju menjual Greenland kepada Amerika Serikat. Tarif awal 10% akan meningkat menjadi 25% pada 1 Juni 2026.

Strategi Tarif Terkait dengan Kekhawatiran Keamanan Nasional

Presiden menguraikan posisinya melalui pernyataan terperinci di media sosial. Trump mengklaim Amerika Serikat telah mendukung negara-negara Uni Eropa selama bertahun-tahun tanpa memungut tarif.

Menurut pernyataannya, "Kami telah mensubsidi Denmark, dan semua Negara di Uni Eropa" selama bertahun-tahun. Dia berpendapat bahwa Denmark harus membalas setelah berabad-abad pengaturan ini.

Trump menunjuk pada kekhawatiran strategis tentang kepentingan asing di Greenland. Dia menulis bahwa "China dan Rusia menginginkan Greenland, dan tidak ada yang bisa dilakukan Denmark tentang hal itu."

Menurut Trump, Denmark tidak memiliki kemampuan pertahanan yang memadai untuk pulau tersebut. Dia menggambarkan perlindungan mereka saat ini sebagai minimal dalam penilaiannya.

Presiden menegaskan bahwa hanya kepemimpinan Amerika yang dapat mengelola situasi ini secara efektif. Pernyataannya menyatakan bahwa "Hanya Amerika Serikat, di bawah PRESIDEN DONALD J. TRUMP, yang bisa bermain dalam permainan ini."

Trump menghubungkan masalah ini dengan keamanan nasional AS dan stabilitas global. Dia memperingatkan bahwa negara-negara Eropa yang mengunjungi Greenland menciptakan dinamika berbahaya.

Trump mengkarakterisasi kunjungan-kunjungan ini sebagai terjadi "untuk tujuan yang tidak diketahui" dan mengancam keselamatan planet. Dia menggambarkan situasi saat ini sebagai menciptakan "tingkat risiko yang tidak dapat dipertahankan atau berkelanjutan."

Presiden membingkai tarif tersebut sebagai langkah perlindungan yang diperlukan. Dia menyerukan tindakan cepat untuk menyelesaikan apa yang dia sebut sebagai keadaan berbahaya.

Konteks Historis dan Alasan Sistem Pertahanan

Presiden mencatat bahwa Amerika Serikat telah mengejar akuisisi Greenland selama lebih dari 150 tahun. Pernyataannya menjelaskan bahwa "Amerika Serikat telah mencoba melakukan transaksi ini selama lebih dari 150 tahun."

Denmark secara konsisten menolak tawaran-tawaran ini sepanjang sejarah. Trump menyatakan bahwa keadaan modern membuat pembelian ini lebih kritis dari sebelumnya.

Pengumuman tersebut merujuk pada sistem senjata canggih sebagai justifikasi untuk akuisisi. Trump menyebutkan "Golden Dome, dan Sistem Senjata Modern, baik Ofensif maupun Defensif" sebagai alasan mengapa akuisisi ini penting.

Dia mengklaim ratusan miliar dolar mendukung program-program keamanan ini. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa sistem-sistem ini mungkin memperluas perlindungan ke Kanada.

Trump menjelaskan bahwa efisiensi maksimum memerlukan inklusi Greenland dalam jaringan pertahanan ini. Dia menyatakan sistem tersebut "hanya dapat bekerja pada potensi dan efisiensi maksimumnya, karena sudut, ukuran, dan batas, jika Tanah ini disertakan."

Menurut presiden, arsitektur pertahanan tidak dapat berfungsi secara optimal tanpa memasukkan Greenland. Persyaratan teknis ini mendorong urgensi saat ini.

Presiden menyatakan keterbukaan untuk negosiasi segera dengan Denmark dan negara-negara lain yang terdampak. Pernyataannya mencatat bahwa "Amerika Serikat segera terbuka untuk negosiasi dengan Denmark dan/atau negara-negara ini."

Trump menyimpulkan dengan meminta perhatian terhadap masalah ini. Pernyataan tersebut menekankan kesiapan pemerintahan untuk membahas persyaratan dengan pemerintah Eropa mana pun yang terlibat.

