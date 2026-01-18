Solana Memimpin Jaringan Kripto dengan Lonjakan Pengguna Aktif

Poin Penting: Lonjakan pengguna aktif Solana mendominasi sektor cryptocurrency.

Respons industri utama mengalami peningkatan tajam.

Kurangnya sumber primer yang mengonfirmasi angka-angka.

Nansen melaporkan peningkatan 56% dalam alamat aktif di jaringan Solana, dengan total 27,1 juta dan memimpin dengan 515 juta transaksi minggu lalu.

Lonjakan ini menempatkan Solana secara menonjol di antara jaringan blockchain, menyoroti keunggulan kompetitifnya atas BNB Chain dan Tron dalam keterlibatan pengguna dan aktivitas transaksi.

Solana Mencapai 515 Juta Transaksi dalam Satu Minggu

Lonjakan aktivitas Solana baru-baru ini merupakan aspek signifikan dari kinerja pasarnya. Menurut Nansen, Solana mencatat 27,1 juta alamat dompet aktif selama seminggu terakhir dan mengeksekusi 515 juta transaksi. Secara historis, jaringan Solana sejajar dengan Tron dan BNB Chain. Namun, Solana memimpin blockchain layer-1 lainnya, menempati peringkat teratas dalam kedua metrik. Ini dilaporkan merupakan volume transaksi tertinggi yang dicatat oleh blockchain mana pun dalam periode yang dikutip.

Menggabungkan angka-angka ini dengan posisi pasarnya saat ini, peningkatan momentum transaksional Solana terjadi seiring permintaan organik yang meningkat. Visibilitas ini dapat mengalihkan perhatian dari chain seperti BNB dan Tron, meskipun volume transaksi kompetitif mereka baru-baru ini. BNB Chain dan Tron masing-masing telah memegang posisi menonjol di belakang Solana tahun ini dalam hal lalu lintas jaringan.

Pengaruh Pasar Solana dan Masa Depan di DeFi

Tahukah Anda? Dominasi Solana dalam jaringan mingguan menyoroti pergeseran yang lebih luas, dengan kontras terhadap tren historis Ethereum dan Bitcoin, menggambarkan persaingan di antara blockchain layer-1.

Menurut CoinMarketCap, harga Solana saat ini berada di $142,81, mencapai kapitalisasi pasar $80,75 miliar, menandakan 2,50% dari nilai kolektif pasar crypto. Pasokan yang beredar mencapai 565,46 juta tanpa batas maksimum, menunjukkan betapa dinamisnya aset ini. Dalam 24 jam terakhir, volume perdagangan menurun sebesar 35,67%, dengan valuasi jangka pendek turun sedikit sebesar 0,79% sejak 17 Januari 2026.

Solana(SOL), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 06:07 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim Riset Coincu menunjukkan perkembangan masa depan dapat memperkuat posisi kuat Solana dalam keuangan terdesentralisasi. Iklim ekonomi saat ini menunjukkan tanda-tanda kemajuan kemampuan teknologi untuk mengatasi tantangan regulasi pasar yang akan datang. Kemampuan pemrosesan transaksi blockchain yang mulus sering meramalkan penggunaan yang berkembang di berbagai sektor di luar aplikasi cryptocurrency awal.