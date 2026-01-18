BursaDEX+
Steak n Shake mengalihkan pembayaran bitcoin ke perbendaharaan sambil memangkas biaya transaksi secara nasional Aktivitas bersantap pelanggan kini mendorong cadangan bitcoin sebagai gantinya

Steak n Shake Integrasikan Pembayaran Bitcoin ke Dalam Strategi Perbendaharaan

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/18 17:59
  • Steak n Shake mengalihkan pembayaran bitcoin ke perbendaharaan sambil memangkas biaya transaksi di seluruh negara
  • Aktivitas makan pelanggan kini mengisi cadangan bitcoin alih-alih konversi uang tunai tradisional
  • Jaringan restoran mengadopsi strategi kripto berbasis pembayaran tanpa bergantung pada pasar modal

Steak n Shake telah mengonfirmasi alokasi bitcoin senilai $10 juta yang terkait langsung dengan pembayaran cryptocurrency pelanggan, menempatkan jaringan tersebut di antara pemegang perbendaharaan. Pembelian tersebut setara dengan sekitar 105 BTC pada harga pasar saat ini, menandai posisi perbendaharaan bitcoin langsung pertama yang diungkapkan secara publik.


Alih-alih mengonversi pembayaran digital menjadi uang tunai, Steak n Shake mempertahankan semua bitcoin pelanggan dalam Cadangan Bitcoin Strategis. Struktur ini menghubungkan transaksi restoran harian dengan pertumbuhan perbendaharaan, yang digambarkan manajemen sebagai berkelanjutan melalui peningkatan kinerja penjualan.


Pembayaran Lightning Network diaktifkan di seluruh lokasi AS awal tahun ini, mengurangi ketergantungan pada pemroses kartu tradisional. Biaya transaksi menurun tajam setelah implementasi, dengan penghematan biaya yang dilaporkan mendekati 50% dibandingkan dengan pembayaran kartu kredit.


Tren penjualan bergeser setelah transisi pembayaran, dengan penjualan toko yang sama meningkat sekitar 15% pada bulan-bulan berikutnya. Para eksekutif memandang peningkatan tersebut sebagai konfirmasi adopsi pelanggan.


Baca Juga: XRP Holders Alarmed as Expert Warns Billions Could Vanish Without XRPL Fix


Insentif Pelanggan Memperkuat Penggunaan Bitcoin

Steak n Shake kemudian meresmikan kerangka perbendaharaannya dan memperluas insentif pelanggan, sambil bermitra dengan perusahaan imbalan bitcoin Fold Holdings. Kolaborasi ini memperkenalkan program promosi terbatas untuk pelanggan yang berpartisipasi.


Pelanggan mendapatkan $5 dalam bitcoin melalui aplikasi Fold, dengan pembelian yang memenuhi syarat termasuk item Bitcoin Burger dan Bitcoin Meal. Inisiatif ini mendorong penggunaan bitcoin rutin melalui makan sehari-hari daripada perilaku spekulatif.


Steak n Shake memposisikan upaya tersebut di sekitar utilitas transaksi, dan struktur ini berbeda dari strategi perbendaharaan yang berfokus pada investasi. Jaringan restoran beroperasi di bawah Biglari Holdings di San Antonio, dengan Sardar Biglari mengawasi operasinya. Perusahaan induk belum mengungkapkan apakah bitcoin sesuai dengan rencana perusahaan yang lebih luas, meninggalkan Steak n Shake untuk mengelola strategi secara independen.


Konteks Pasar dan Struktur Perbendaharaan

Banyak perusahaan yang memegang bitcoin mengandalkan pasar modal untuk mendanai akuisisi melalui penerbitan saham atau utang. Steak n Shake menghindari pendekatan itu dengan mengandalkan arus masuk yang didorong oleh transaksi.


Menurut data Bitcoin Treasuries, lebih dari 200 perusahaan kini memegang Bitcoin di seluruh dunia. Namun, posisi $10 juta Steak n Shake tetap sederhana dalam lanskap perusahaan yang lebih luas.


Struktur ini mengikat eksposur perbendaharaan secara langsung dengan pola pengeluaran konsumen daripada peristiwa pembiayaan.
Model ini membatasi leverage dan mengurangi risiko neraca.


Baca Juga: Ethereum Staking Shock as Validator Exit Queue Hits Zero and $1.3M ETH Waits


Postingan Steak n Shake Integrates Bitcoin Payments Into Treasury Strategy muncul pertama kali di 36Crypto.

