Prakiraan Perak: Peter Schiff Memprediksi Rally XAG dan Potensi Rekor Tertinggi Baru Sepanjang Masa

Perak diperdagangkan pada $90,13 pada saat penulisan, mencatatkan kenaikan 24 jam minimal sebesar 0,08% setelah sesi yang tenang dan 12,92% dalam 7 hari terakhir. Logam ini tetap berada di dekat wilayah rekor setelah berminggu-minggu kinerja kuat yang menempatkannya di antara logam mulia berkinerja terbaik. Harga tetap tinggi meskipun terjadi fluktuasi intraday yang tajam.

Ketahanan tersebut membuat perak tetap menjadi fokus utama. Apakah pasar sedang mempersiapkan kenaikan lagi?

Schiff Menandai Kekuatan Meskipun Ada Penarikan

Investor logam mulia Peter Schiff menyoroti kekuatan baru di seluruh saham pertambangan setelah pelepasan awal yang terkait dengan penarikan emas dan perak. Dia mencatat bahwa banyak penambang menutup sesi dengan keuntungan solid meskipun emas ditutup turun lebih dari $30 dan perak turun lebih dari $3 secara intraday.

Schiff menyatakan bahwa dia mengharapkan reli kuat pada minggu mendatang. Komentarnya memperkuat perhatian pada tren yang lebih luas dari perak daripada kebisingan harga jangka pendek.

Schiff juga mengulangi skeptisisme lama terhadap kinerja Bitcoin, mendesak investor untuk fokus pada logam mulia sebagai gantinya. Menurut komentar sebelumnya yang dilaporkan oleh Coinpaper, Schiff menggambarkan fase saat ini sebagai tahap awal dari apa yang dia sebut pasar bull bersejarah dalam logam mulia.

Pendorong di Balik Lonjakan Perak Baru-baru Ini

Perak telah mencatatkan kenaikan tajam setelah stabil di atas level psikologis $80. Sesi perdagangan sebelumnya melihat logam mendekati $83,59, dekat dengan rekor tertinggi sebelumnya $85,94, sebelum momentum membawa harga lebih tinggi. Selama setahun terakhir, harga perak telah naik sekitar 160%, didukung oleh campuran kekuatan makroekonomi dan spesifik sektor.

Sumber: X

Ketidakpastian geopolitik terus mendukung permintaan safe-haven. Pada saat yang sama, ekspektasi pemotongan suku bunga Federal Reserve AS tetap menjadi faktor kunci. Pasar terus memperhitungkan potensi pelonggaran selama 2026, dengan data tenaga kerja dan inflasi mendatang yang akan memandu ekspektasi. Dolar yang lebih lemah juga telah mendukung harga logam mulia.

Permintaan industri memainkan peran yang semakin besar. Perak tetap penting untuk kendaraan listrik, sistem energi terbarukan, dan manufaktur elektronik. Permintaan struktural tersebut berbeda dengan arus spekulatif murni dan menambah kedalaman pada reli saat ini.

Reaksi Pasar terhadap Peristiwa Global

Perkembangan geopolitik baru-baru ini menambahkan lapisan lain pada perilaku pasar. Intervensi militer AS di Venezuela dan penangkapan Presiden Nicolás Maduro tidak memicu pelarian tradisional ke tempat aman. Sebaliknya, saham, Bitcoin, dan logam mulia semuanya naik. Keselarasan yang tidak biasa ini menunjukkan "reli menyeluruh" jangka pendek, mencerminkan selera risiko yang luas daripada arus yang didorong oleh ketakutan saja.

Sementara itu, CME telah mempersiapkan diri untuk potensi stres pasar dengan menerapkan aturan margin yang diperbarui karena volatilitas di seluruh logam mulia meningkat. Langkah-langkah tersebut menandakan kesadaran yang meningkat terhadap pergerakan harga yang cepat saat perak diperdagangkan mendekati level bersejarah.

Bisakah Perak Mencapai $100 per Ons?

Level $100 tetap menjadi target psikologis utama. Dalam jangka pendek, risiko geopolitik yang terkait dengan Venezuela terus mendukung permintaan safe-haven. Presiden Donald Trump telah mengindikasikan bahwa tindakan militer lebih lanjut tetap mungkin jika tuntutan AS tidak dipenuhi, menjaga ketidakpastian tetap tinggi.

Dari perspektif jangka panjang, suku bunga yang lebih rendah akan menguntungkan aset tanpa hasil seperti perak dengan mengurangi biaya peluang. Permintaan industri yang berkelanjutan, dikombinasikan dengan pasokan penambangan yang terbatas, dapat mendukung harga yang lebih tinggi. Agar perak mencapai atau melebihi $100, permintaan fisik yang berkelanjutan, arus investasi yang stabil, dan respons pasokan yang terbatas perlu selaras.

Skenario yang lebih ekstrem, seperti inflasi yang tidak terkendali, ketidakstabilan keuangan, atau kekurangan fisik yang nyata, dapat mendorong harga jauh melampaui level tersebut. Analis terus memantau keseimbangan antara pasar kertas dan ketersediaan fisik.

Struktur Teknis Mendukung Kenaikan Jangka Pendek

Analisis teknis jangka pendek menunjukkan perak bertahan di atas level permintaan utama. Pada kerangka waktu yang lebih rendah, struktur pasar telah bergeser bullish, dengan harga tetap berada di atas zona $88,60. Analis yang melacak level ini menunjuk pada target kenaikan potensial mendekati $91,80 dan $93,00 jika support bertahan. Penarikan terus terlihat korektif daripada pemecah tren.

Sumber: Tradingview via X

Saat perak diperdagangkan mendekati rekor tertinggi, volatilitas tetap tinggi. Pasar sekarang mengamati apakah momentum dan kekuatan makro dapat mempertahankan pergerakan tersebut. Sesi berikutnya mungkin memberikan kejelasan.