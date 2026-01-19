Akankah Ada 'Landman' Season 3? Inilah Semua Yang Perlu Diketahui Sejauh Ini

Sam Elliott sebagai T.L., Billy Bob Thornton sebagai Tommy dan Jacob Lofland sebagai Cooper dalam Landman episode 10, season 2, streaming di Paramount+. Emerson Miller/Paramount+

Finale Landman Season 2 kini streaming di Paramount+. Jika Anda telah menyelesaikan episode terbaru dan siap untuk bab berikutnya dari kisah Tommy — dan perusahaan barunya, CTT Oil Exploration and Cattle — teruslah membaca untuk update terbaru tentang Season 3, termasuk kapan episode baru dapat hadir.

Diciptakan bersama oleh Taylor Sheridan dan Christian Wallace dari Yellowstone, Season 2 dimulai setelah kematian pendiri M-Tex Oil Monty Miller. Tommy Norris dan istri Monty, Cami, mencoba menjalankan perusahaan bersama, tetapi transisi terbukti sulit sepanjang musim karena mereka berselisih tentang bagaimana bisnis harus dijalankan.

Episode kedua terakhir melihat Cami memecat Tommy sebagai presiden M-Tex setelah dia menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap operasi pengeboran gas lepas pantai perusahaan yang berisiko, yang menurutnya tidak layak untuk diinvestasikan. Dia membiarkannya pergi di pesta peluncuran setelah merasakan bisnis minyak berisiko tinggi yang membuat almarhum suaminya mendapatkan "kekayaan."

Akankah Ada Landman Season 3 Di Paramount+?

Ali Larter sebagai Angela dalam Landman episode 10, season 2, streaming di Paramount+. Emerson Miller/Paramount+

Ya! Landman diperpanjang untuk season ketiga pada Desember 2025, hanya beberapa minggu setelah premiere Season 2.

Paramount+ mengungkapkan dalam pengumuman bahwa premiere Season 2 menjadi premiere yang paling banyak ditonton untuk semua series original di Paramount+. Episode tersebut menarik 9,2 juta tampilan streaming dalam dua hari pertamanya di layanan, peningkatan 262% dari premiere Season 1.

Pertanyaan berputar-putar tentang masa depan Landman setelah Sheridan menandatangani kesepakatan lima tahun dengan NBCUniversal, tetapi sumber memberi tahu Deadline pada Oktober 2025 bahwa kesepakatan tersebut tidak dimulai sampai 2029, meskipun akan berlaku lebih awal untuk film.

Ketika ditanya bagaimana langkah Sheridan akan berdampak pada acara tersebut, showrunner Christian Wallace memberi tahu Screen Rant bahwa Landman memiliki "banyak runway" dan tidak ada yang berubah — setidaknya untuk saat ini.

"Kontrak itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat, jadi kami hanya akan terus melakukan apa yang telah kami lakukan," jelasnya. "Tidak ada yang berubah sama sekali, jadi itu untuk orang masa depan yang perlu khawatir.

Peringatan: Spoiler di depan untuk finale Landman Season 2.

Apa Yang Terjadi Dalam Finale Landman Season 3?

Sam Elliott sebagai T.L. dan Billy Bob Thornton sebagai Tommy dalam Landman episode 10, season 2, streaming di Paramount+. Emerson Miller/Paramount+

Dalam Season 2, Episode 10, "Tragedy and Flies," Tommy menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar M-Tex, sementara putrinya, Ainsley, menjalani kuliah selama kamp cheerleading seminggu di TCU. Setelah awalnya tidak ingin tinggal dengan teman sekamar non-biner-nya, Paigyn, dia berubah pikiran. Dia membela Paigyn dari sekelompok remaja laki-laki homofobik yang mulai mengolok-olok mereka. Ainsley kemudian memberi tahu ibunya bahwa dia ingin mencoba kehidupan asrama lagi.

Sementara itu, Cooper menemukan dirinya dalam masalah serius setelah menyelamatkan Ariana dari pelecehan seksual, tindakan yang membuatnya memukuli penyerang secara brutal, Jonathan Reasner, yang kemudian meninggal. Seluruh insiden terekam kamera, dan polisi membawa Cooper untuk diinterogasi, menunjukkan bahwa setelah memukul pria itu 17 kali di wajah, dia "tidak lagi menjadi ancaman."

Ketika Tommy terlibat, dia mendekati kepala polisi. Tommy menunjukkan bahwa Reasner meninggal karena serangan jantung di rumah sakit, bukan langsung dari serangan itu sendiri. Dia juga menegaskan kembali bahwa ancaman sebenarnya adalah yang ditimbulkan Reasner terhadap Ariana. Pengaruh Tommy dengan polisi berhasil, dan pihak berwenang tidak mengajukan tuntutan terhadap Cooper.

Adapun Tommy, dia membuat langkah karier besar setelah pemecatannya, memutuskan untuk meluncurkan perusahaannya sendiri, CTT Oil Exploration and Cattle (dengan CTT dinamai Cooper, Tommy, dan Thomas). Dia bahkan meyakinkan bos kartel Gallino untuk meninggalkan M-Tex dan bergabung dengan usaha tersebut sebagai mitra yang setara.

Dengan perusahaan bergerak, tim mengunci peran baru mereka. Cooper ditunjuk sebagai presiden, Tommy menjadi wakil presiden senior, Nate diangkat sebagai bendahara dan Rebecca mengambil peran ganda sebagai chief operating officer dan chief counsel. Dale diangkat sebagai kepala eksplorasi, Boss menjadi kepala kru dan T.L. mengawasi operasi pengeboran. Ariana juga ditawari pekerjaan mengelola kantor, sehingga dia tidak perlu kembali ke bar.

Siapa Yang Akan Ada Di Cast Landman Season 3?

Billy Bob Thornton sebagai Tommy, Francesca Xuereb sebagai Cheyenne, Sam Elliott sebagai T.L., Jacob Lofland sebagai Cooper dan Paulina Chavez sebagai Ariana dalam Landman episode 10, season 2, streaming di Paramount+. Emerson Miller/Paramount+

Paramount+ belum mengonfirmasi anggota cast mana yang akan kembali untuk Season 3. Namun, sebagian besar cast Season 2 diharapkan kembali, termasuk Billy Bob Thornton (Tommy), Demi Moore (Cami), Ali Larter (Angela), Michelle Randolph (Ainsley), Jacob Lofland (Cooper), Paulina Chavez (Ariana), Colm Feore (Nate), James Jordan (Dale), Kayla Wallace (Rebecca) dan Sam Elliott (T.L.).

Kapan Landman Season 3 Dapat Dirilis?

Colm Feore sebagai Nathan, Kayla Wallace sebagai Rebecca, Billy Bob Thornton sebagai Tommy, Sam Elliott sebagai T.L., Jacob Lofland sebagai Cooper dan Paulina Chavez sebagai Ariana dalam Landman episode 10, season 2, streaming di Paramount+. Emerson Miller/Paramount+

Paramount+ belum menetapkan tanggal rilis untuk Landman Season 3, dan kemungkinan penggemar tidak akan mendapatkan update sampai akhir musim panas ini. (Streamer secara resmi mengumumkan tanggal premiere Season 2 pada Agustus 2025.)

Adapun kapan Season 3 dapat tiba, pola rilis acara sebelumnya menawarkan beberapa petunjuk. Season 2 ditayangkan perdana di Paramount+ pada 16 November 2025, hampir setahun setelah series debut pada 17 November 2024.

Jika timeline itu terulang, Landman Season 3 kemungkinan akan tiba pada November 2026 atau di kuartal keempat tahun ini. Tetap ikuti untuk detail lebih lanjut.

Semua episode Landman Season 2 streaming di Paramount+.