Penggunaan jaringan Solana melonjak 56% – Apakah zona $147 menjadi target berikutnya untuk SOL?

Metrik on-chain Solana meningkat tajam, menandakan permintaan yang terbarukan di balik rebound terkini.

Alamat Aktif melonjak 56% secara mingguan menjadi 27,1 juta, sementara Transaksi Mingguan naik menjadi 515 juta, sehingga mengkonfirmasi penggunaan yang berkelanjutan. Skala ini penting karena kekuatan harga sering mengikuti keterlibatan jaringan yang persisten.

Namun, aktivitas saja jarang mendorong reli. Dalam kasus ini, pertumbuhan penggunaan sejalan dengan stabilisasi harga di dekat permintaan $119,8–$135,5.

Akibatnya, pemulihan mendapatkan dukungan struktural.

Selain itu, volume transaksi tersebut menyoroti rotasi modal ke dalam ekosistem Solana [SOL].

Namun, aktivitas harus tetap tinggi. Penurunan di bawah rata-rata terkini dapat melemahkan keyakinan. Untuk saat ini, metrik penggunaan mendukung pandangan bahwa pembeli merebut kembali kendali di bawah harga.

Solana lepas dari tren turun regresinya

Aksi harga mengkonfirmasi pergeseran struktural ketika SOL keluar dari tren turun regresi multi-bulan. Pembeli mempertahankan posisi terendah $119,8 sebelum mendorong harga di atas resistensi menurun.

Breakout merebut kembali zona $135,5–$147,1, mengubahnya menjadi support. Sebelumnya, reli terhenti di bawah wilayah ini. Namun, pergerakan ini bertahan.

Akibatnya, tekanan turun melemah. Selain itu, harga diperdagangkan mendekati $142, mempertahankan posisi terendah yang lebih tinggi.

Struktur ini mendukung kelanjutan jika $135,5 bertahan. Namun, kegagalan mempertahankan zona ini dapat membuka kembali risiko penurunan menuju $119,8.

Untuk saat ini, struktur harga mendukung transisi dari koreksi ke pemulihan, sehingga mendukung upaya kenaikan.

Sumber: TradingView

Indikator momentum memperkuat struktur yang membaik ketika MACD melintas lebih tinggi dari wilayah negatif. Garis MACD naik menjadi 3,60, melampaui garis sinyal mendekati 2,92, sementara histogram berubah positif di 0,68.

Pergeseran ini mencerminkan tekanan jual yang memudar daripada overextension. Rebound sebelumnya gagal tanpa konfirmasi momentum.

Namun, crossover ini sejalan dengan support yang direbut kembali.

Selain itu, batang histogram yang mengembang menunjukkan kekuatan tren yang menguat. Namun, momentum memerlukan kelanjutan. Histogram yang mendatar dapat menandakan konsolidasi.

Trader cenderung long saat kepercayaan diam-diam membangun kembali

Data derivatif menunjukkan trader semakin memposisikan di sisi long. Akun trader teratas Binance memegang eksposur long 76%, meninggalkan short di 24%, mendorong Rasio Long/Short menjadi 3,17.

Bias ini mencerminkan kepercayaan yang tumbuh tanpa kerumunan ekstrem. Kondisi overleveraged sering muncul di atas rasio 4,0.

Namun, level saat ini tetap seimbang.

Selain itu, posisi long mengikuti breakout teknis daripada antisipasi. Oleh karena itu, aliran derivatif sejalan dengan struktur. Namun, leverage tetap sensitif terhadap support yang bertahan.

Breakdown di bawah $135,5 dapat melepas long dengan cepat. Untuk saat ini, posisi mendukung kelanjutan daripada distribusi.

Sumber: CoinGlass

Data Hyperliquid Solana mengungkapkan magnet likuiditas kenaikan

Peta Likuidasi Hyperliquid menyoroti likuiditas sisi short yang padat di atas harga saat ini mendekati $153, $201, dan meluas menuju $300+. Sebaliknya, likuidasi long kumulatif di bawah $135 tetap tipis.

Ketidakseimbangan ini mengurangi risiko cascade turun sambil menciptakan bahan bakar kenaikan. Jika harga mendorong lebih tinggi, likuidasi short paksa dapat mempercepat momentum.

Namun, likuiditas memerlukan inisiasi harga.

Dalam pengaturan ini, struktur dan momentum sejalan dengan insentif likuidasi. Oleh karena itu, likuiditas kenaikan tetap menjadi daya tarik dominan.

Kegagalan untuk maju dapat memicu konsolidasi sebagai gantinya.

Namun, dinamika likuidasi saat ini mendukung kelanjutan daripada pullback tajam.

Sumber: CoinGlass

Kesimpulannya, rebound Solana sekarang mencerminkan permintaan terukur daripada antusiasme spekulatif.

Peningkatan aktivitas jaringan, breakout garis tren yang dikonfirmasi, momentum MACD yang membaik, dan posisi derivatif yang condong long semuanya sejalan dengan dinamika likuidasi yang bias kenaikan.

Selama harga bertahan di atas zona support $135,5, likuiditas short di atas tetap menjadi pendorong kenaikan yang valid.

Namun, kegagalan mempertahankan level ini dapat menghentikan momentum dan memaksa konsolidasi sebelum kemajuan lebih lanjut.

Pemikiran Akhir

Rebound Solana sekarang tampaknya berlabuh pada partisipasi daripada aliran spekulatif, dengan struktur dan posisi saling memperkuat.

Bagaimana harga berperilaku di sekitar $135,5 dapat menentukan apakah momentum meluas atau berhenti menjadi konsolidasi.