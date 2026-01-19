Steak 'n Shake Menambahkan Bitcoin Senilai $10 Juta ke Treasury Setelah Delapan Bulan Pembayaran Kripto

Langkah ini datang delapan bulan setelah restoran mulai menerima pembayaran cryptocurrency dan menandai investasi bitcoin langsung pertama yang besar dari perusahaan.

Jaringan burger berusia 91 tahun Steak 'n Shake mengumumkan bahwa mereka membeli bitcoin senilai $10 juta untuk kas perusahaan mereka.

Pembelian senilai $10 juta setara dengan sekitar 105 BTC pada harga pasar saat ini. Steak 'n Shake membuat pengumuman melalui akun media sosial mereka pada 17 Januari 2026, menyoroti pertumbuhan penjualan yang kuat sejak mengadopsi pembayaran bitcoin pada Mei 2025.

Strategi Bitcoin Mendorong Pertumbuhan Penjualan

Steak 'n Shake mulai menerima pembayaran bitcoin di semua lokasi AS pada 16 Mei 2025, menggunakan Lightning Network. Co-founder Block Jack Dorsey secara terbuka mendukung peluncuran tersebut. Perusahaan melaporkan penghematan hampir 50% pada biaya transaksi dibandingkan dengan pemrosesan kartu kredit tradisional.

Hasilnya sangat signifikan. Penjualan toko yang sama meningkat sekitar 11% pada kuartal kedua 2025 setelah menerapkan pembayaran bitcoin. Pada kuartal ketiga, pertumbuhan tersebut meningkat menjadi 15% year-over-year. Perusahaan mengklaim kinerja ini mengalahkan pesaing besar termasuk McDonald's, Domino's, dan Taco Bell.

Source: @SteaknShake

"Delapan bulan yang lalu hari ini, Steak n Shake meluncurkan transformasi burger-ke-Bitcoin ketika kami mulai menerima pembayaran bitcoin," tulis perusahaan dalam pengumumannya. "Penjualan toko yang sama kami telah meningkat secara dramatis sejak saat itu. Semua penjualan Bitcoin masuk ke Strategic Bitcoin Reserve kami."

Struktur Strategic Bitcoin Reserve

Steak 'n Shake mengoperasikan apa yang disebut "Strategic Bitcoin Reserve" dengan pendekatan unik. Semua bitcoin yang diterima dari pembayaran pelanggan mengalir langsung ke cadangan ini daripada dikonversi menjadi uang tunai. Perusahaan juga menyalurkan pembelian kas $10 juta ke cadangan yang sama.

Ini menciptakan apa yang digambarkan jaringan sebagai "sistem yang berkelanjutan" di mana penjualan yang tumbuh meningkatkan cadangan bitcoin. Perusahaan kemudian menggunakan kepemilikan ini untuk mendanai peningkatan restoran, perbaikan bahan, dan proyek renovasi tanpa menaikkan harga menu.

Pendekatan ini berbeda dari strategi bitcoin perusahaan lainnya. Perusahaan seperti Strategy (sebelumnya MicroStrategy) mengumpulkan modal melalui penawaran saham untuk membeli bitcoin. Steak 'n Shake sebaliknya mendanai cadangannya melalui pembayaran pelanggan langsung dan arus kas operasional.

Steak 'n Shake dimiliki oleh Biglari Holdings, perusahaan holding berbasis di San Antonio yang dijalankan oleh CEO Sardar Biglari. Perusahaan induk belum mengungkapkan apakah bitcoin akan memainkan peran dalam strategi perusahaan yang lebih luas.

Kemitraan Bitcoin Rewards

Pada 31 Oktober 2025, Steak 'n Shake meresmikan strategi kas bitcoin-nya melalui kemitraan dengan Fold Holdings, perusahaan rewards bitcoin. Promosi tersebut menawarkan pelanggan $5 dalam bitcoin ketika membeli item menu bermerek khusus seperti "Bitcoin Burger" atau "Bitcoin Meal."

Pelanggan dapat mengunggah struk mereka ke situs web khusus dan menerima bitcoin melalui aplikasi Fold. Jaringan tersebut juga berjanji untuk menyumbangkan 210 satoshi untuk setiap Bitcoin Meal yang terjual ke OpenSats, yang mendukung pengembangan Bitcoin Core.

Bitcoin Burger menampilkan roti yang dicap dengan logo Bitcoin. Ini menandai pertama kalinya jaringan restoran besar AS menggabungkan makanan dengan rewards bitcoin.

Kontroversi Polling Ethereum

Pada Oktober 2025, Steak 'n Shake sempat mempertimbangkan untuk berkembang di luar bitcoin. Perusahaan menjalankan polling di media sosial menanyakan 468.800 pengikutnya apakah mereka harus menerima pembayaran Ethereum. Hampir 49.000 orang memberikan suara, dengan 53% mendukung gagasan tersebut.

Namun, pendukung bitcoin bereaksi kuat terhadap proposal tersebut. Beberapa mengancam untuk memboikot restoran jika menerima Ethereum. Setelah hanya empat jam, Steak 'n Shake menangguhkan polling dan menegaskan kembali komitmennya hanya pada bitcoin.

"Polling ditangguhkan. Kesetiaan kami adalah dengan Bitcoiners. Anda telah berbicara," posting perusahaan. Menariknya, co-founder Ethereum Vitalik Buterin mendukung keputusan untuk tetap hanya bitcoin, mengatakan bisnis harus berkomitmen pada satu komunitas daripada mencoba menyenangkan semua orang.

Adopsi Bitcoin Perusahaan yang Lebih Luas

Lebih dari 200 perusahaan sekarang memegang bitcoin di neraca mereka, menurut data Bitcoin Treasuries. Posisi $10 juta Steak 'n Shake sederhana dibandingkan dengan pemegang terbesar. Strategy memegang lebih dari 660.000 BTC yang dinilai sekitar $62 miliar.

Perusahaan juga mengumumkan rencana untuk berkembang ke El Salvador pada November 2025. Negara Amerika Tengah ini menjadi negara pertama yang mengadopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah pada 2021. Steak 'n Shake berpartisipasi dalam acara Bitcoin Histórico di San Salvador sebelum mengumumkan ekspansi tersebut.

Selain itu, Steak 'n Shake memperbarui sistem penggajian mereka pada Oktober 2025 untuk memungkinkan 10.000 karyawannya menerima persentase upah mereka dalam bitcoin. Ini menunjukkan perusahaan memandang bitcoin sebagai penyimpan nilai yang layak dibandingkan dengan mata uang tradisional.

Kisah Kebangkitan

Strategi bitcoin datang ketika Steak 'n Shake bekerja untuk membalikkan tahun-tahun penurunan. Jaringan tersebut mengoperasikan 628 lokasi AS pada 2018 tetapi menutup 230 toko antara 2018 dan 2025. Perusahaan sekarang menjalankan sekitar 394-400 lokasi AS, ditambah restoran internasional di Prancis, Italia, Portugal, dan Monaco.

Meskipun lebih sedikit lokasi, adopsi bitcoin tampaknya mendorong pemulihan. Perusahaan mencapai pertumbuhan penjualan toko yang sama dua digit pada 2025, yang diklaim sebagai "yang terbaik di industri."

Steak 'n Shake juga membuat perubahan operasional lainnya pada 2025, termasuk beralih ke lemak sapi untuk menggoreng pada awal 2025 dan meningkatkan kehadiran media sosial mereka. Namun, kepemimpinan perusahaan secara khusus mengkredit komunitas bitcoin untuk momentum penjualan.

Dari Burger ke Bitcoin

Pembelian bitcoin $10 juta Steak 'n Shake mewakili pergeseran penting bagi merek restoran lama. Dengan menerima pembayaran bitcoin dan membangun cadangan kas, jaringan berusia 91 tahun ini telah memposisikan dirinya sebagai pengecualian di sektor makan tradisional.

Pendekatan yang didorong konsumen perusahaan—menyalurkan pembayaran bitcoin pelanggan langsung ke cadangan daripada mengkonversi ke uang tunai—menciptakan model unik dalam adopsi bitcoin perusahaan. Dikombinasikan dengan hasil penjualan yang kuat dan ekspansi ke pasar ramah bitcoin seperti El Salvador, Steak 'n Shake telah mengikat strategi pemulihan mereka langsung ke cryptocurrency.

Apakah pendekatan ini terbukti berhasil dalam jangka panjang masih harus dilihat. Tetapi untuk saat ini, jaringan burger telah menunjukkan bahwa adopsi bitcoin dapat mendorong hasil bisnis yang terukur di luar spekulasi neraca saja.