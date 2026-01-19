Berita penting dari tadi malam dan pagi ini (18 Januari-19 Januari)

"Paus 255 BTC" menderita kerugian $16,14 juta sebelum berbalik arah dan membuka posisi long.

Menurut Onchain Lens, paus yang sebelumnya menjual 255 BTC telah melikuidasi posisi long-nya di ETH, BTC, dan SOL, mengalami total kerugian $16,14 juta. Paus tersebut kini beralih ke posisi long, membuka posisi long 15x di ETH dan posisi long 20x di BTC, sambil juga memegang posisi long 10x di DOGE dan posisi short 5x di DASH, dengan nilai portofolio total saat ini sekitar $60 juta.

Aster telah menerapkan mekanisme buyback otomatis, menggunakan 20%-40% dari pendapatan hariannya untuk membeli kembali $ASTER.

Menurut pengumuman Aster, platform telah meluncurkan mekanisme Strategic Buyback Reserve. Berdasarkan fase kelima rencana buyback yang diumumkan bulan lalu, 20%-40% dari pendapatan platform akan secara otomatis digunakan setiap hari untuk membeli kembali token $ASTER. Buyback on-chain awal telah dieksekusi melalui alamat 0x5E4969C41ca9F9831468B98328A370b7AbD5a397, bertujuan untuk merespons pasar secara dinamis, mengurangi pasokan yang beredar, dan memperkuat kepercayaan pemegang jangka panjang.

Trump mungkin membatalkan nominasi Hassett; Kevin Warsh memimpin prediksi untuk Ketua Federal Reserve berikutnya.

Penasihat ekonomi Gedung Putih Hassett telah mengisyaratkan kemungkinan yang lebih besar untuk tetap di posisinya saat ini, pada dasarnya keluar dari persaingan untuk ketua Federal Reserve. Data dari Kalshi dan Polymarket menunjukkan bahwa probabilitas mantan gubernur Kevin Warsh untuk terpilih telah meningkat menjadi sekitar 60%, di depan Hassett (15%-16%) dan gubernur saat ini Waller (13%-14%). Masa jabatan Powell berakhir pada 15 Mei, dan Trump diperkirakan akan mengumumkan penggantinya bulan ini.

Lebih dari $600 juta likuidasi di seluruh jaringan dalam satu jam terakhir, terutama posisi long yang dilikuidasi.

Menurut data CoinAnk, dalam satu jam terakhir, total jumlah likuidasi untuk kontrak futures cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai $609 juta, termasuk $592 juta dalam posisi long dan $17,0135 juta dalam posisi short. Total jumlah likuidasi untuk BTC adalah $152 juta, dan total jumlah likuidasi untuk ETH adalah $78,8187 juta.

ETH turun di bawah $3.200, turun 4,09% hari ini.

Menurut data pasar OKX, ETH baru saja turun di bawah $3.200 dan saat ini diperdagangkan di $3.197,54 per koin, turun 4,09% hari ini.

Emas dan perak spot mencapai rekor tertinggi baru

Harga emas dan perak spot melonjak di awal perdagangan, dengan perak mencapai rekor tertinggi sepanjang masa baru di $93,69 per ons, naik lebih dari 4% hari ini. Kenaikan emas meluas hingga 2%, mencapai $4.690 per ons, juga rekor tertinggi baru.

BTC turun di bawah $92.000, turun 3,33% hari ini.

Menurut data pasar OKX, BTC baru saja turun di bawah $92.000 dan saat ini diperdagangkan di $91.948,90 per koin, turun 3,33% hari ini.

BTC turun di bawah $93.000, turun 2,41% hari ini.

Arthur Hayes menerima 132.730 ETHFI dari Anchorage Digital

Menurut pemantauan Onchain Lens, Arthur Hayes menerima 132.730 ETHFI dari Anchorage Digital, senilai $97.500.

Pasar saham AS akan ditutup pada 19 Januari.

Menurut Jinshi News, karena hari libur Martin Luther King Jr. Day, pasar saham AS akan ditutup pada 19 Januari. Perdagangan kontrak futures logam mulia CME dan minyak mentah AS akan berakhir lebih awal pada pukul 03:30 waktu Beijing 20 Januari, sementara perdagangan obligasi Departemen Keuangan AS dan kontrak futures indeks saham akan berakhir lebih awal pada pukul 02:00 waktu Beijing 20 Januari. Perdagangan produk pertanian di ICE dan CBOT juga akan ditutup untuk hari itu. Investor disarankan untuk mencatat.

Menteri Keuangan AS Bessant: Senat akan puas dengan empat kandidat saat ini untuk Ketua Federal Reserve.

Menurut Jinshi News, Menteri Keuangan AS Bessant menyatakan bahwa Trump berkomitmen untuk memastikan independensi Federal Reserve. "Kami memiliki empat kandidat yang sangat baik untuk Ketua Federal Reserve. Saya percaya Senat akan puas dengan pemilihan salah satu dari empat kandidat ini."

Menteri Keuangan AS Bessant: Kemungkinan kecil Mahkamah Agung membatalkan tarif Trump

Menurut Jinshi News, Menteri Keuangan AS Bessant menyatakan bahwa Mahkamah Agung tidak mungkin membatalkan tarif Trump, karena perjanjian perdagangan dengan UE belum diselesaikan. Trump memiliki kekuatan darurat untuk memberlakukan tarif.

CZ menanggapi biaya penarikan fiat Binance yang tinggi: Peningkatan penggunaan akan menurunkan biaya, kemungkinan terkait dengan bank.

CZ menanggapi biaya penarikan fiat Binance yang tinggi dalam sebuah postingan di platform X, menyatakan, "Ini adalah produk baru; semakin banyak orang menggunakannya, semakin rendah likuiditasnya. Meskipun saya memahami bahwa biaya berasal dari bank, semakin banyak orang menggunakan produk tersebut, semakin rendah biayanya." Sebelumnya, beberapa pengguna komunitas melaporkan bahwa biaya yang mereka pilih adalah tetap $25, dengan waktu kedatangan satu hari, cocok untuk penarikan besar. Semakin besar jumlah penarikan, semakin rendah kerugian biaya relatif. Beberapa pengguna komunitas juga mengklaim bahwa biaya mungkin telah dikurangi baru-baru ini.

Industri kripto terpecah mengenai RUU struktur pasar: Kraken, Ripple, a16z, dan lainnya memiliki pandangan yang berlawanan dengan Coinbase.

Menurut The Verge, CEO Coinbase Brian Armstrong sebelumnya telah menunjukkan niatnya untuk menarik dukungan untuk Crypto Markets Structure Act (CLARITY), menyatakan bahwa dia "lebih baik tidak ada RUU daripada RUU yang buruk." Namun, beberapa pemain industri besar memiliki pandangan yang berlawanan. CEO Kraken Arjun Sethi menyatakan bahwa masalah warisan harus diselesaikan melalui negosiasi daripada meninggalkan kerja sama bipartisan selama bertahun-tahun. Chris Dixon, Managing Partner a16z, Brad Garlinghouse, CEO Ripple, dan David Sacks, Penasihat Khusus Gedung Putih untuk AI dan Cryptocurrency, juga menyatakan pandangan serupa, mendesak semua pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka pada akhir bulan. Seth Hertlein, Kepala Kebijakan Global di Ledger, menunjukkan bahwa sulit membayangkan lingkungan masa depan yang sama menguntungkan seperti saat ini. Industri secara umum merasa bahwa jika legislasi tidak diselesaikan sekarang, akan mustahil untuk dicapai di masa depan atau akan dilanjutkan dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. Industri kripto tidak ingin ketersediaan perangkat lunak atau hak distribusi konten berubah dengan setiap pergantian administrasi.

Michael Saylor telah merilis pembaruan Bitcoin Tracker lagi; dia mungkin akan mengungkapkan data akumulasinya minggu depan.

Michael Saylor telah merilis informasi Bitcoin Tracker lagi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, Strategy mungkin akan mengungkapkan peningkatan kepemilikannya minggu depan.

Tim Trump Token menyetor 381.000 token Trump, senilai $2 juta, ke Binance.

Menurut Onchain Lens, tim Trump Token menyetor 381.000 token Trump, senilai $2 juta, ke Binance.

Perwakilan kreditor FTX: Putaran pembayaran kompensasi FTX berikutnya sedang berlangsung, dan beberapa pengguna melaporkan peningkatan signifikan dalam persyaratan KYC.

Sunil, perwakilan kreditor FTX, menyatakan di platform X bahwa beberapa pengguna melaporkan telah lulus verifikasi KYC untuk batch pembayaran FTX berikutnya, tetapi diminta untuk memberikan informasi seperti pengalaman kerja mereka selama 10 tahun terakhir, strategi perdagangan, riwayat perdagangan, dan modal investasi awal. Pengguna lain masih menunggu persetujuan verifikasi KYC. Menurut laporan sebelumnya, pendaftaran untuk batch pembayaran FTX berikutnya harus diselesaikan pada 14 Februari. Pengguna perlu menyelesaikan verifikasi KYC, mengirimkan formulir W-8 BEN, dan memilih serta mengonfirmasi agen distribusi pembayaran.

Data: ZRO, RIVER, PLUME dan token lainnya akan mengalami pembukaan kunci skala besar, dengan nilai pembukaan kunci ZRO diperkirakan sekitar $44,5 juta.

Menurut data Token Unlocks, ZRO, RIVER, PLUME, dan token lainnya akan mengalami pembukaan kunci skala besar minggu depan. Secara spesifik: LayerZero (ZRO) akan membuka kunci sekitar 25,71 juta token pada pukul 19:00 waktu Beijing 20 Januari, mewakili 6,36% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $44,5 juta; River (RIVER) akan membuka kunci sekitar 1,5 juta token pada pukul 08:00 waktu Beijing 22 Januari, mewakili 4,32% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $36 juta; Plume (PLUME) akan membuka kunci sekitar 1,37 miliar token pada pukul 08:00 waktu Beijing 21 Januari, mewakili 39,75% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $22,3 juta; dan Humanity (H) akan membuka kunci sekitar 105 juta token pada pukul 08:00 waktu Beijing 25 Januari, mewakili 4,57% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $19,3 juta. Plasma (XPL) akan membuka kunci sekitar 88,89 juta token pada pukul 20:00 waktu Beijing 25 Januari, mewakili 4,33% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $12,4 juta; MBG By Multibank Group (MBG) akan membuka kunci sekitar 24,73 juta token pada pukul 20:00 waktu Beijing 22 Januari, mewakili 12,13% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $9,7 juta; SOON (SOON) akan membuka kunci sekitar 21,88 juta token pada pukul 16:30 waktu Beijing 23 Januari, mewakili 5,63% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $7,4 juta; SoSoValue (SOSO) akan membuka kunci sekitar 13,33 juta token pada pukul 17:00 waktu Beijing 24 Januari, mewakili 5,00% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $7,4 juta; Animecoin (ANIME) akan membuka kunci sekitar 835 juta token pada pukul 21:00 waktu Beijing 23 Januari, mewakili 13,84% dari pasokan yang beredar, senilai sekitar $6,3 juta.

Paus yang menjual 225 BTC membuka posisi short leverage 5x di DASH dan posisi long leverage 10x di DOGE.

Menurut Onchain Lens, paus yang "menjual 225 BTC" membuka posisi short leverage 5x di DASH dan posisi long leverage 10x di DOGE. Paus tersebut masih memegang posisi long di Bitcoin, Ethereum, dan SOL, saat ini bernilai $457 juta, dengan kerugian mengambang $3,3 juta.

Binance Alpha akan meluncurkan Acurast (ACU) pada 20 Januari.

Menurut pengumuman resmi, Binance Alpha akan mendaftarkan Acurast (ACU) pada 20 Januari. Pengguna yang memenuhi syarat dapat mengklaim airdrop menggunakan Binance Alpha Points di halaman Alpha Events setelah perdagangan dibuka. Rincian lebih lanjut akan diumumkan segera.

Anthropic berencana mengumpulkan $25 miliar atau lebih, dengan Sequoia Capital berpartisipasi dalam putaran pendanaan.

Menurut laporan Financial Times, yang dikutip oleh Jinshi, Sequoia Capital berencana untuk melakukan investasi signifikan dalam startup kecerdasan buatan Anthropic. Anthropic mencari pendanaan dengan valuasi $350 miliar, bertujuan untuk mengumpulkan total $25 miliar atau lebih. Microsoft dan Nvidia telah berjanji untuk menginvestasikan total hingga $15 miliar di perusahaan tersebut.

Michael Saylor: Situs web resmi Strategy telah menambahkan indikator "BTC Rating".

Michael Saylor, pendiri dan ketua eksekutif perusahaan perbendaharaan Bitcoin Strategy, mengumumkan di platform X bahwa perusahaan telah menambahkan metrik "BTC Rating" ke situs webnya. Menurut Chaitanya Jain, kepala strategi produk Bitcoin di Strategy, metrik "BTC Rating" dihitung sebagai: (Cadangan Bitcoin - Utang - Saham preferen + Cadangan USD) / Kapitalisasi pasar, yang merupakan rasio cadangan Bitcoin bersih terhadap kapitalisasi pasar perusahaan.