Pasar kripto jatuh secara menyeluruh hari ini, dengan sektor GameFi memimpin penurunan lebih dari 8%, dan ETH turun di bawah $3.200.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa, menurut data SoSoValue, pasar cryptocurrency secara umum mengalami penurunan pada 19 Januari, dengan sebagian besar sektor turun antara 2% hingga 9% dalam 24 jam terakhir. GameFi memimpin penurunan dengan turun 8,58%, diikuti oleh IMX sebesar 10,76%, SAND sebesar 11,18%, dan GALA sebesar 12,76%. BTC turun 2,89% ke bawah $93.000, dan ETH turun 3,18% ke bawah $3.200. Di antara sektor lainnya, ASTER turun 9,94%, SUI turun 11,04%, FRAX naik 31,97%, RIVER naik 26,40%, dan DASH melawan tren dengan naik 10,32%.

