Pasar kripto mengalami likuidasi $864 juta dalam 24 jam

Poin-Poin Penting

Pasar kripto mengalami likuidasi lebih dari $864 juta dalam 24 jam, mempengaruhi lebih dari 241.000 trader.

Bitcoin dan Ethereum sangat terdampak, dengan likuidasi masing-masing $229 juta dan $153 juta.

Pasar kripto mengalami volatilitas tajam dalam 24 jam terakhir, dengan likuidasi melebihi $864 juta, menurut CoinGlass.

Peristiwa ini berdampak pada lebih dari 241.000 trader, dengan posisi long menanggung sebagian besar kerugian. Posisi long menyerap mayoritas kerusakan, totalnya sekitar $782 juta.

Total kapitalisasi pasar kripto turun hampir 3% menjadi sekitar $3,2 triliun, menurut CoinGecko.

Bitcoin turun dari di atas $95.000 menjadi mendekati $92.000, menyebabkan kerugian likuidasi sebesar $229 juta. Ethereum menyusul dengan likuidasi $153 juta. Kerugian tunggal terbesar adalah posisi BTC-USDT senilai $25,8 juta di Hyperliquid.

Pasar kripto menurun memasuki minggu baru karena ketegangan geopolitik meningkat menyusul ancaman Presiden Trump untuk memberlakukan tarif pada Denmark dan sekutu utama Eropa terkait sengketa Greenland.

Rencana tersebut mencakup tarif 10% yang dimulai pada Februari, meningkat menjadi 25% pada Juni jika negosiasi gagal. Trump berargumen bahwa negara-negara ini telah lama mendapat manfaat dari perlindungan AS dan mengklaim Greenland sangat penting untuk melawan pengaruh asing yang berkembang dan mendukung pengembangan sistem pertahanan rudal "Golden Dome".