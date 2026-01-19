Tingkat Pembakaran Shiba Inu Melonjak 3.904% dalam Dorongan Baru untuk Pemulihan Harga

Memecoin bertema anjing Shiba Inu SHIB $0.000008 Volatilitas 24j: 6.5% Kap. pasar: $4.62 B Vol. 24j: $153.33 M telah melihat tingkat pembakaran tokennya meroket sebesar 3.904,47% selama 24 jam terakhir. Menurut Shibburn, pelacak pembakaran khusus untuk aset digital ini, tingkat pembakaran masif ini setara dengan hilangnya permanen total 29.998.516 SHIB. Analis dan pengamat pasar mengharapkan momentum ini memicu kenaikan harga SHIB.

Harga Shiba Inu Gagal Merespons Pembakaran

Dalam 24 jam terakhir, Shiba Inu telah mengalami penurunan 6% dalam nilai pasar, menurut data dari CoinMarketCap.

Akibatnya, memecoin ini saat ini diperdagangkan pada $0.000007859, tingkat harga yang tidak terduga setelah kejatuhan akhir pekan. Guncangan pasokan sering dianggap sebagai mekanisme yang mendorong harga token, mengikuti prinsip penawaran dan permintaan.

Pasokan yang berkurang dengan permintaan yang meningkat seharusnya diterjemahkan menjadi harga yang lebih tinggi, tetapi tidak dalam kasus SHIB. Lonjakan terbaru 3.904,47% dalam tingkat pembakaran membersihkan hampir 30 juta Shiba Inu.

Selain itu, ini meningkatkan jumlah total SHIB yang terbakar dari pasokan awal menjadi 410.754.214.607.594. Akibatnya, ekosistem memiliki 585.407.401.755.234 SHIB yang beredar, sementara 3.838.383.637.171 SHIB lainnya tetap di-stake.

Seminggu yang lalu, analis pasar melihat potensi memecoin ini mencapai $0.00000870 setelah stabil di atas zona $0.00000810. Wawasan yang dikumpulkan dari TKResearch Trading menunjukkan bahwa whale mengendalikan likuiditas exchange SHIB. Exchange mencatat arus keluar bersih sebesar 80 triliun SHIB, dengan saldo exchange menurun dari 370,3 triliun menjadi 290,3 triliun.

Analis ini masih mengantisipasi bahwa kenaikan harga yang akan datang membuka jalan menuju EMA 200 hari pada $0.00001054.

Presale Maxi Doge Mengambil Pusat Perhatian

Alasan kegagalan Shiba Inu untuk bergerak searah dengan tingkat pembakarannya belum diketahui, tetapi investor telah menyukai Maxi Doge (MAXI), aset kripto bertema anjing lainnya.

Dengan segala cara, token ini mendapatkan daya tarik dan menikmati sorotan, dan telah berhasil memasuki liga presale kripto terbaik tahun 2025. Investor telah melihat proyek baru ini mengumpulkan momentum positif, yang kini menyebabkannya tumbuh secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat.

Sejauh ini, presale proyek yang sedang berlangsung telah mengumpulkan total $4.498.836, menekankan daya tariknya yang kuat. Ini merupakan indikasi bahwa investor melihat potensi jangka panjangnya dan bersedia menginvestasikan dana mereka.

Statistik Presale Saat Ini:

Harga saat ini: $0.000279

Jumlah yang terkumpul sejauh ini: $4,49 juta

Ticker: MAXI

Pembelian dapat diselesaikan menggunakan kartu kredit atau debit, serta cryptocurrency. Baca cara membeli Maxi Doge dalam panduan kami.

