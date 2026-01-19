BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Pada 17 Januari 2025, rata-rata pergerakan tujuh hari (7DMA) dari jumlah transaksi di jaringan Ethereum mencapai 2,43 juta, menurut dashboard olehPada 17 Januari 2025, rata-rata pergerakan tujuh hari (7DMA) dari jumlah transaksi di jaringan Ethereum mencapai 2,43 juta, menurut dashboard oleh

Jumlah Transaksi di Jaringan Ethereum Telah Mencapai ATH Baru

Penulis: IncryptedSumber: Incrypted
2026/01/19 18:15
Aethir
ATH$0.009061-9.50%
Blockstreet
BLOCK$0.013844-0.08%
  • Pada 17 Januari, rata-rata jumlah transaksi di jaringan Ethereum mencapai 2,43 juta.
  • Ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.
  • Biaya juga turun, menjadi $0,15.
  • Ini menunjukkan aktivitas yang meningkat, tetapi juga membuat Ethereum menjadi inflasi.

Pada 17 Januari 2025, rata-rata pergerakan tujuh hari (7DMA) dari jumlah transaksi di jaringan Ethereum mencapai 2,43 juta, menurut dashboard oleh The Block. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.

Seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini, metrik telah tumbuh sejak pertengahan Desember 2025, ketika peningkatan Fusaka diterapkan pada mainnet. Rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya ditetapkan pada Mei 2021.

Metrik 7DMA dari jumlah transaksi di jaringan Ethereum. Sumber: The Block.

Biaya gas yang rendah dan stabil berkontribusi pada pertumbuhan aktivitas pengguna. 7DMA untuk indikator ini turun menjadi $0,15 per 17 Januari.

Metrik 7DMA dari biaya gas di jaringan Ethereum. Sumber: The Block.

Kami membahas peningkatan Fusaka secara lebih rinci dalam artikel terpisah. Hard fork tersebut, antara lain, meningkatkan ruang blob dan mengimplementasikan PeerDAS (Peer Data Availability Sampling).

Sebelum itu, jaringan mencatat peningkatan harian rekor dalam dompet baru.

Semua ini menunjukkan bahwa ekosistem menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada tingkat fundamental. Pertumbuhan jumlah alamat baru menunjukkan masuknya pengguna, sementara perluasan batas gas mengurangi beban pada jaringan dan membuat biaya transaksi lebih dapat diprediksi. 

Pada saat yang sama, pengurangan biaya dan, akibatnya, volume pembakaran Ethereum berdampak negatif pada sifat deflasi aset tersebut.

Secara khusus, menurut portal Ultrasound Money, pasokan koin tumbuh sebesar 0,8% per tahun. Pada saat yang sama, peningkatan volume aset dalam staking hanya memperburuk tren ini.

Peluang Pasar
Logo Aethir
Harga Aethir(ATH)
$0.009061
$0.009061$0.009061
+1.21%
USD
Grafik Harga Live Aethir (ATH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

NYSE Meluncurkan Platform Saham Tertoken 24/7

Pendahuluan: Pasar keuangan sedang mengeksplorasi penyelesaian berbasis blockchain saat NYSE memajukan platform untuk memperdagangkan saham dan ETF yang ditokenisasi. Didukung oleh ICE,
Bagikan
Crypto Breaking News2026/01/19 22:20
PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PancakeSwap: Pasokan maksimum token CAKE sekarang telah disesuaikan menjadi 400 juta.

PANews melaporkan pada 19 Januari bahwa PancakeSwap mengumumkan di platform X bahwa proposal untuk mengurangi pasokan maksimum token CAKE telah disetujui, dan
Bagikan
PANews2026/01/19 22:10
Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

Saham PHL turun lebih jauh akibat penjualan menit terakhir

SAHAM FILIPINA turun lebih lanjut pada hari Senin karena para investor mengambil keuntungan dari kenaikan pasar baru-baru ini, dan dengan kekhawatiran geopolitik serta peso yang melemah
Bagikan
Bworldonline2026/01/19 21:00