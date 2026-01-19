Jumlah Transaksi di Jaringan Ethereum Telah Mencapai ATH Baru

Pada 17 Januari, rata-rata jumlah transaksi di jaringan Ethereum mencapai 2,43 juta.

Pada 17 Januari 2025, rata-rata pergerakan tujuh hari (7DMA) dari jumlah transaksi di jaringan Ethereum mencapai 2,43 juta, menurut dashboard oleh The Block. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa yang baru.

Seperti yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini, metrik telah tumbuh sejak pertengahan Desember 2025, ketika peningkatan Fusaka diterapkan pada mainnet. Rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya ditetapkan pada Mei 2021.

Metrik 7DMA dari jumlah transaksi di jaringan Ethereum. Sumber: The Block.

Biaya gas yang rendah dan stabil berkontribusi pada pertumbuhan aktivitas pengguna. 7DMA untuk indikator ini turun menjadi $0,15 per 17 Januari.

Metrik 7DMA dari biaya gas di jaringan Ethereum. Sumber: The Block.

Kami membahas peningkatan Fusaka secara lebih rinci dalam artikel terpisah. Hard fork tersebut, antara lain, meningkatkan ruang blob dan mengimplementasikan PeerDAS (Peer Data Availability Sampling).

Sebelum itu, jaringan mencatat peningkatan harian rekor dalam dompet baru.

Semua ini menunjukkan bahwa ekosistem menunjukkan tanda-tanda kebangkitan pada tingkat fundamental. Pertumbuhan jumlah alamat baru menunjukkan masuknya pengguna, sementara perluasan batas gas mengurangi beban pada jaringan dan membuat biaya transaksi lebih dapat diprediksi.

Pada saat yang sama, pengurangan biaya dan, akibatnya, volume pembakaran Ethereum berdampak negatif pada sifat deflasi aset tersebut.

Secara khusus, menurut portal Ultrasound Money, pasokan koin tumbuh sebesar 0,8% per tahun. Pada saat yang sama, peningkatan volume aset dalam staking hanya memperburuk tren ini.