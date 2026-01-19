Prediksi Harga Monero Januari 2026: Raksasa Sektor Privasi Bersiap untuk Mencapai $1.000

Postingan Prediksi Harga Monero Januari 2026: Raksasa Sektor Privasi Bersiap untuk Reli $1,000 pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Kripto blue-chip seperti BTC, ETH, XRP, dan lainnya sedang berjuang, sementara sektor privasi menyaksikan kebangkitan besar-besaran, dengan harga Monero hari ini di $623. Aksi harga XMR/USD sangat didorong oleh permintaan yang kuat yang terlihat baik pada grafik teknikal karena memiliki utilitas on-chain yang kuat. Dalam artikel prediksi harga Monero untuk Januari 2026 ini, data yang diperiksa menunjukkan dengan tepat mengapa aset ini saat ini diposisikan untuk menantang rekor tertinggi sepanjang masa sebelumnya dan mencapai wilayah yang belum dipetakan.

Dominasi Sektor Privasi dan Utilitas Jaringan

Ke depannya, kesehatan pasar koin privasi paling baik tercermin dalam throughput transaksi hariannya. Data terkini dari platform bitinfocharts menunjukkan tingkat aktivitas blockchain yang kuat, dengan kripto Monero mencatat 27.415k transaksi pada 18 Januari 2026. Meskipun kripto DASH menunjukkan lonjakan sedikit lebih tinggi di 29.754k, stabilitas keseluruhan dan sifat pelestarian privasi XMR membuatnya tetap di garis depan valuasi kapitalisasi pasar sektor sebesar $11,56 miliar.

Selanjutnya, kripto ZEC terus memainkan peran dalam sektor ini dengan 5.996k transaksi harian, namun kinerja harga Monero USD yang telah menarik perhatian utama investor yang mengikuti tren.

Prediksi Harga Monero Januari 2026: Breakout Teknikal dan Target

Selanjutnya, pengaturan teknikal pada kerangka waktu bulanan menyoroti pergeseran besar dalam tren historis. Selama bertahun-tahun, aset XMR/USD diperdagangkan dalam pola wedge paralel naik yang terdefinisi, tetapi Januari 2026 telah melihat penembusan yang menentukan dari batas atas.

Pergerakan ini menunjukkan bahwa siklus konsolidasi 2017–2024 sebelumnya telah berakhir, membuka jalan untuk fase markup yang lebih agresif.

Bersamaan dengan itu, prakiraan harga Monero harian tetap bullish meskipun ada pullback baru-baru ini dari rekor tertinggi sepanjang masa $800. Retracement ini telah memungkinkan aset untuk menemukan support dinamis di band EMA 20 hari, secara efektif membalikkan resistance lama dari wedge bulanan menjadi lantai support baru.

Partisipasi Whale dan Sentimen Institusional

Selain kekuatan teknikal, "uang pintar" jelas membuat kehadirannya diketahui melalui aliran pesanan on-chain. Menurut metrik grafik harga Monero untuk ukuran pesanan rata-rata, telah ada kehadiran konsisten "Pesanan Whale Besar" sepanjang lonjakan harga baru-baru ini.

Secara historis, ukuran pesanan rata-rata yang lebih besar menunjukkan peningkatan partisipasi dari investor whale yang cenderung tidak terguncang oleh volatilitas kecil.

Pola akumulasi ini mendukung tesis bahwa setelah resistance $800 dibalik menjadi support, prediksi harga Monero Januari 2026 kemungkinan akan melihat aset menargetkan angka bulat psikologis di $900 dan akhirnya $1,000.

Melihat cakrawala yang lebih luas, konvergensi utilitas jaringan dan akumulasi institusional memberikan fondasi yang kuat untuk aksi harga saat ini.

Selama harga Monero USD tetap di atas support EMA 20 hari yang dinamis, momentum diharapkan akan membawa aset melewati puncak sebelumnya.

Akibatnya, prediksi harga Monero Januari 2026 tetap menjadi salah satu narasi paling menarik di sektor privasi, karena pasar mengantisipasi reli bersejarah menuju tonggak harga empat digit.