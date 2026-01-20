BursaDEX+
Postingan Bitcoin Merebut Kembali Posisi Teratas saat Arus Masuk Kripto Mencapai $2,17 Miliar muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) telah kembali ke posisi teratas dalam mingguan

Bitcoin Merebut Kembali Posisi Teratas saat Arus Masuk Kripto Mencapai $2,17 Miliar

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/20 00:47
Bitcoin (BTC) telah kembali ke posisi teratas dalam arus masuk aset digital mingguan. Arus masuk ke Bitcoin melonjak menjadi $1,55 miliar, karena produk investasi aset digital mencatat arus masuk mingguan tertinggi sejak Oktober.

Arus masuk kuat ke produk aset digital

Laporan terbaru dari CoinShares menunjukkan bahwa produk investasi aset digital global mencatat arus masuk kuat sebesar $2,17 miliar minggu lalu. Ini menandai total mingguan terbesar sejak 10 Oktober 2025, tepat sebelum kejatuhan pasar crypto.

Dari $2,15 miliar yang tercatat, Bitcoin mengalami arus masuk tertinggi, yang mencapai $1,55 miliar. Ethereum berada di belakang dengan arus masuk mingguan sebesar $496 juta, diikuti oleh XRP dengan $69,5 juta. 

Beberapa altcoin, termasuk Solana (SOL), Sui (SUI), Litecoin (LTC) dan Hedera (HBAR), juga mengalami arus masuk yang substansial. Solana mengumpulkan arus masuk sebesar $45,5 juta, Sui $5,7 juta, Litecoin $2,3 juta dan Hedera $2,6 juta.

Arus masuk ke altcoin ini terjadi meskipun ada proposal di bawah CLARITY Act dari Komite Perbankan Senat AS yang dapat membatasi stablecoin dari menawarkan yield.

Seperti yang diungkapkan dalam laporan U.Today, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan versinya dari Undang-undang tersebut pada pertengahan 2025. Namun, Senat belum menyetujui kata-kata yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan.

CLARITY adalah proposal legislatif penting yang bertujuan untuk menetapkan kerangka pasar terstruktur untuk aset digital. 

Beberapa pemimpin industri, termasuk Pendiri Cardano Charles Hoskinson, telah menyatakan skeptisisme mendalam mengenai pengesahan RUU tersebut. Dia baru-baru ini mengkritik penanganan politik RUU tersebut, secara khusus menyalahkan "Crypto Czar" yang ditunjuk oleh pemerintahan Trump, David Sacks. 

Hoskinson juga mengklaim peluncuran koin meme bermerek Trump telah menghancurkan dukungan bipartisan yang awalnya dimiliki RUU tersebut. 

Anda Mungkin Juga Menyukai

AS Memimpin sentimen positif Bitcoin

Meskipun terjadi lonjakan arus masuk Bitcoin minggu lalu, harga masih mengalami penurunan. Pada saat berita ini ditulis, Bitcoin turun lebih dari 2% dan diperdagangkan pada $93.109. 

Meskipun demikian, volume perdagangan harian telah melonjak 125% menjadi $38,4 miliar karena investor menunjukkan kepercayaan pada potensi koin tersebut.

Secara regional, AS memimpin sentimen positif Bitcoin, menurut data CoinShares. AS melihat total arus masuk mingguan sebesar $2,05 miliar. 

Jerman, Swiss, Kanada dan Belanda mengikuti dengan arus masuk masing-masing sebesar $63,9 juta, $41,6 juta, $12,3 juta dan $6,0 juta.

Di tengah tren penurunan harga BTC baru-baru ini, analis menyoroti bahwa banyak sidik jari biasa dari aksi jual yang tidak teratur "nyata" tidak ada.

Sumber: https://u.today/bitcoin-reclaims-top-spot-as-crypto-inflows-hit-217-billion

