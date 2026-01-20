Magic Eden berencana menyisihkan hingga 15% dari pendapatan platform untuk buyback dan yield

Menurut postingan resmi yang dibagikan melalui halaman X-nya, Magic Eden, bintang dari era booming NFT, kini akan mengalokasikan 15% dari seluruh pendapatan platform untuk pembelian kembali dan hadiah staking mulai bulan depan untuk mendistribusikan kembali nilai dalam ekosistem token $ME.

Program baru ini merupakan turunan dari program pembelian kembali sebelumnya, yang dimulai pada akhir 2025 dan awalnya memfokuskan 15-30% dari pendapatan biaya yang dihasilkan dari pasar sekunder untuk pembelian kembali token $ME dan NFT.

Magic Eden meluncurkan pembelian kembali dan hadiah staking USDC

Model baru ini memperluas hal tersebut. Dijadwalkan akan berlaku mulai 1 Februari dan akan mencakup pendapatan dari seluruh platform, termasuk NFT, paket, prediksi, dan fitur lainnya.

"Tujuannya sederhana. Ketika Magic Eden menang, ekosistem juga menang," demikian pengumuman yang dibagikan di X. Pengumuman tersebut juga mengungkapkan bahwa pendapatan akan dibagi rata, dengan 50% untuk pembelian kembali $ME sementara 50% lainnya akan didistribusikan sebagai hadiah USDC kepada staker $ME, berdasarkan kekuatan staking.

Postingan tersebut menyatakan bahwa pembelian kembali $ME yang ada hanya untuk marketplace digantikan oleh sistem di seluruh ekosistem ini, dan kekuatan staking ditentukan oleh seberapa banyak pengguna melakukan staking dan berapa lama mereka melakukan staking.

Hadiah USDC dilaporkan dapat diklaim setiap bulan, dengan klaim pertama tersedia pada bulan Maret untuk aktivitas bulan Februari. Hadiah tersebut akan tetap tersedia selama 90 hari setelah itu dan harus diklaim dalam jangka waktu tersebut.

Postingan tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa yang akan terjadi pada hadiah yang tidak diklaim setelah waktu tersebut berlalu.

Model hybrid ini telah menarik minat anggota komunitas karena memberikan hadiah kepada pemegang jangka panjang dengan hasil USDC nyata, yang dapat mendorong arus masuk baru dan juga mengurangi tekanan jual pada token itu sendiri, sambil memberikan dukungan beli.

Beberapa analis memperkirakan model ini juga dapat memberikan APY yang menarik bagi staker berdasarkan pendapatan saat ini dan tingkat staking. Namun, perlu dicatat bahwa hasil aktual akan terikat langsung pada kinerja platform.

Magic Eden berkembang melampaui perdagangan NFT sejak volume menurun

Magic Eden memasuki kancah NFT pada tahun 2021 dan dengan cepat mendominasi sektor tersebut, menjadi menonjol dengan menawarkan biaya rendah dan alat yang ramah kreator. Selama bertahun-tahun, platform ini telah memfasilitasi lebih dari $15 miliar volume perdagangan NFT.

Namun, setelah volume perdagangan NFT mulai menurun, tim harus membuat keputusan: menjadi tidak jelas seperti NFT atau berputar untuk tetap relevan. Platform ini memilih untuk berputar, dengan cepat berkembang dari waktu ke waktu menjadi lebih dari sekadar marketplace NFT sederhana untuk membangun serangkaian aliran pendapatan yang beragam, itulah mengapa pada tahun 2026, meskipun NFT tidak lagi mendapat perhatian sebanyak itu, platform ini masih bertahan.

Perubahan arah yang berarti itu mulai memanas antara tahun 2024 dan 2025. Dimulai dengan meluncurkan dompet kripto sendiri, yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengelola tidak hanya NFT tetapi juga cryptocurrency yang dapat dipertukarkan.

"Kami tentu tidak mengurangi investasi kami ke NFT; kami bahkan meningkatkannya lebih banyak lagi," kata Chief Executive Jack Lu. "Namun, kripto memang memiliki banyak pasang surut, dan bagi kami untuk melakukan diversifikasi ke lebih banyak kategori dan kasus penggunaan, itu membuat kami lebih tangguh dan lebih kuat."

Perkembangan itu terjadi pada Januari 2024 dan menandai peralihan platform menuju platform yang mendukung semua rantai dan semua aset. Pada April 2025, platform ini mengumumkan akuisisi Slingshot, aplikasi perdagangan kripto on-chain yang mengutamakan mobile, dan digambarkan sebagai langkah terbesar platform melampaui NFT, karena memfasilitasi perdagangan token di jutaan token dan beberapa rantai.

Magic Eden sebagai pusat hiburan kripto

Pembelian Slingshot memposisikan platform ME sebagai saingan CEX dan membantunya melakukan diversifikasi pendapatan ke perdagangan token. Pada pertengahan 2025 dan menjelang akhir tahun, platform ini telah memperkenalkan lebih banyak fitur hiburan bergamifikasi yang membantunya berkembang menjadi platform hiburan kripto.

Menjelang akhir tahun 2025, platform ini melanjutkan rebrandingnya sebagai pusat hiburan on-chain, menawarkan lebih banyak fitur gaming dan pasar prediksi, pengembangan yang terus mendorong aktivitas di platform sambil menghasilkan pendapatan dalam prosesnya.

