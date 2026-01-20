Harga Bitcoin Mengalami Perubahan Besar saat Coinbase Premium Index Mencapai Titik Terendah Baru

Wawasan Utama:

Penurunan harga Bitcoin USD baru-baru ini berasal dari whale daripada ETF spot, seperti yang ditunjukkan oleh Coinbase Premium Gap (CPG).

BTC gagal bertahan di atas zona support $95.000, menyebabkan harga turun sekitar $3.000.

Analis mengatakan BTC tidak mati, tetapi berada dalam fase akumulasi.

Indikator Coinbase Premium Gap (CPI) untuk harga Bitcoin (BTC) baru-baru ini turun ke -14,78%, level terendah dalam beberapa bulan terakhir. Menurut CryptoQuant, ini menunjukkan tekanan jual yang kuat dari investor whale Bitcoin AS.

Sementara Bitcoin USD terus menghadapi tekanan ke bawah, ekspektasi pasar tinggi tentang pergerakan bullish segera.

Harga Bitcoin Menghadapi Tekanan Jual dari Whale, Bukan ETF

Menurut penyedia data analitik on-chain CryptoQuant, Coinbase Premium Gap baru-baru ini turun ke level terendah baru.

Secara sederhana, indeks premium mengukur minat institusional yang melewati Coinbase.

CPG mengukur perbedaan harga antara Bitcoin di Coinbase, bursa berbasis AS, dan bursa global seperti Binance.

CPG positif berarti BTC diperdagangkan lebih tinggi di Coinbase. Ini juga menunjukkan permintaan beli AS yang kuat, seringkali institusi atau whale BTC yang mengakumulasi.

Sebaliknya, nilai CPG negatif menyiratkan harga Bitcoin diperdagangkan lebih rendah di Coinbase. Ini berarti permintaan AS yang lebih lemah atau penjualan aktif dari peserta AS.

Menurut analis Mignolet, Coinbase Premium Index menghadapi CPG negatif terkuat dalam periode terakhir di -14,78. Analis menafsirkannya sebagai tekanan jual yang intens pada Bitcoin.

Analisis Bitcoin Coinbase Premium Index | Sumber: CryptoQuant

Mignolet menekankan bahwa tekanan jual ini berasal dari whale AS yang beroperasi di luar exchange-traded funds (ETF) BTC spot.

Sentimennya didasarkan pada fakta bahwa tekanan jual terjadi selama jam di luar jam kerja AS ketika jendela perdagangan ETF ditutup.

Ini menciptakan situasi di mana pembeli non-AS tidak menyerap volume penjualan secara agresif. Hasilnya adalah harga Bitcoin tertarik lebih rendah secara lebih mencolok di Coinbase.

Secara historis, pembacaan CPG yang sangat negatif telah bertindak sebagai sinyal bearish dalam jangka pendek. Ini sering bertepatan dengan momentum harga ke bawah atau koreksi dari trader AS.

Analisis Penurunan Harga Bitcoin USD

Pada saat pers, harga Bitcoin USD telah turun 2,4% selama 24 jam terakhir. Koin terkemuka sekarang berada di sekitar $92.981, turun dari titik tertinggi baru-baru ini.

Di tengah penarikan Bitcoin yang tajam, analis kripto Ted Pillows membagikan analisis pergerakan harga. Menyoroti grafik, Pillows mencatat bahwa BTC gagal bertahan di atas zona support $95.000.

Minggu lalu, Bitcoin USD menunjukkan sinyal beli dengan harga secara konsisten bertahan di atas level support psikologis $95.000.

Namun, kegagalannya untuk bertahan di atas level ini menyebabkan harga Bitcoin turun sekitar $3.000.

Setelah penurunan, harga BTC menemukan pijakan sementara di dekat $92.500. Sementara Bitcoin telah berusaha mencapai stabilitas di sekitar level tersebut, Ted Pillows menyoroti resistensi overhead yang kuat.

Ini menyiratkan setiap upaya rebound menghadapi tekanan jual yang berat.

Namun, analis berharap untuk melihat bagaimana pasar AS dibuka besok, 20 Januari 2025.

Aksel Kibar, trader grafik klasik dan mantan manajer Dana, juga membagikan pendapatnya tentang pergerakan harga BTC baru-baru ini.

Kibar menyoroti bahwa harga BTC berkonsolidasi di bawah rata-rata jangka panjang.

Analisis Harga Bitcoin | Sumber: Aksel Kibar

Analis menggunakan EMA 365 hari, yang meratakan data harga selama sekitar satu tahun. Dia menambahkan bahwa harga Bitcoin belum menembus di atas rata-rata jangka panjang ini, menunjukkan kelemahan masih utuh.

Ruang Baru untuk Akumulasi Spot

Berbeda dengan analisis bearish dari Kibar, penggemar Bitcoin Emperor di X membagikan pandangan bullish.

Emperor memulai dengan sapaan sarkastik kepada bear kripto, mereka yang percaya pasar sedang jatuh atau memasuki penurunan yang berkepanjangan.

Dia mengklaim Bitcoin sedang mengakumulasi, dengan tenang membangun kekuatan, bertentangan dengan pendapat bahwa itu sedang mati. Emperor melampirkan grafik harga Bitcoin pada postingannya, yang menunjukkan koin berada dalam fase akumulasi.

"Zona kotak biru terlihat seperti area yang baik untuk mengakumulasi pembelian Spot," Emperor menekankan.

"Zona kotak biru" di sini adalah sekitar level terendah baru-baru ini $90.000 untuk harga Bitcoin USD. Ini dilihat sebagai level menarik untuk pembelian spot karena dianggap sebagai penurunan sementara dalam tren naik keseluruhan.