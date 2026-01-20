Jendela ROI tinggi berikutnya bisa terjadi di sela-sela siklus bull kripto berikutnya. Jika, dan ketika, itu terjadi, maka proyek kripto bertenaga AI Ozak AI diperkirakan akan mengungguli raksasa seperti BTC, ETH, dan SOL. Ini karena berbagai alasan, termasuk, namun tidak terbatas pada, kinerja presale, aliansi strategis, dan implementasi peningkatan.

OZ Lebih Unggul dari BTC, ETH, dan SOL

Jendela ROI tinggi berikutnya bisa melihat OZ melonjak setidaknya 71x. Ini akan menaikkan nilai token dari $0,014 menjadi $1. Dengan demikian mengubah $100 menjadi $7.100. Momentum pertumbuhannya dibangun di atas fondasi yang dirancang melalui akumulasi besar lebih dari 1,097 miliar token oleh investor. Mereka secara kolektif telah menyuntikkan dana senilai $5,75 juta ke dalam ekosistem Ozak AI.

BTC, ETH, dan SOL, di sisi lain, bisa melihat keuntungan maksimal 4x. Ini terutama berlaku untuk Ether, yang bisa melonjak dari $3.114,90 menjadi sedikit lebih dari $12.459. Atau, bisa mengubah $100 menjadi $400. BTC saat ini tercatat di $92.243,48. Token Bitcoin diperkirakan melonjak maksimal 2x. Ini akan mencapai lebih dari $184.486,96, atau mengubah $100 menjadi $200.

SOL memiliki nilai token $137,13. Lintasan naik dalam jangka pendek atau di jendela ROI tinggi berikutnya bisa membawa nilai ke $411 untuk keuntungan 3x. Sederhananya, sementara BTC, ETH, dan SOL diproyeksikan menghasilkan ROI antara 2x dan 4x, OZ bisa melonjak setinggi 71x selama jangka waktu yang sama.

Mengapa Ozak AI Bisa Mengungguli?

Ozak AI bisa mengungguli BTC, ETH, dan SOL berdasarkan spesifikasi teknisnya. Ini termasuk seperti DePIN dan Protokol x402, untuk menyebutkan beberapa.

Decentralized Physical Infrastructure Network, atau DePIN, menyediakan fasilitas penyimpanan dan pemrosesan terdesentralisasi. Ini pada dasarnya memanfaatkan prinsip blockchain dan node IPFS untuk juga menurunkan risiko kehilangan data atau gangguan.

Protokol x402, standar terbuka baru, membantu pengembang membangun dengan Ozak AI dengan harga lebih rendah tanpa kerumitan kunci API dan langganan. Protokol ini terutama bertujuan untuk membuat agen Ozak AI benar-benar otonom sambil membuka peluang tak terbatas bagi pengembang.

Mitra Ozak AI sebagai Keuntungan Tambahan

Aliansi strategis yang dibentuk oleh Ozak AI bekerja sebagai keuntungan tambahan bagi ekosistem untuk mengungguli BTC, ETH, dan SOL. Asosiasi, misalnya, dengan Phala Network adalah langkah progresif dalam membangun fondasi untuk infrastruktur AI yang menjaga privasi dan berfokus pada keamanan.

Kemitraan Ozak AI dan Phala Network bertujuan untuk merancang prediksi AI untuk pasar keuangan, yang akan membantu komunitas dalam membuat keputusan efektif secara real-time. Tujuan tambahan adalah untuk memperkuat inisiatif di seluruh komunitas masing-masing dan mendukung alat pengembang bersama.

Ozak AI telah menjalin kemitraan serupa dengan SINT, HIVE, dan Weblume, di antara banyak lainnya.

Kesimpulan Utama

Ozak AI, menurut analis, bisa mengungguli BTC, ETH, dan SOL berdasarkan pertumbuhan presale-nya, spesifikasi teknis bertenaga AI, dan aliansi strategis. ROI yang diperkirakan untuk OZ adalah 71x, sementara BTC, ETH, dan SOL bisa mencapai setinggi 4x.

Penafian: TheNewsCrypto tidak mendukung konten apa pun di halaman ini. Konten yang digambarkan dalam Siaran Pers ini tidak mewakili saran investasi apa pun. TheNewsCrypto merekomendasikan pembaca kami untuk membuat keputusan berdasarkan penelitian mereka sendiri. TheNewsCrypto tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian apa pun yang terkait dengan konten, produk, atau layanan yang dinyatakan dalam Siaran Pers ini.