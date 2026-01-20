Pump.fun ekspansi ke pendanaan startup dengan dana ekosistem baru senilai $3 juta

Pump.fun telah memperkenalkan dana baru senilai $3 juta yang dirancang untuk membiayai proyek tahap awal yang dibangun secara terbuka di platformnya.

Pump.fun telah meluncurkan divisi investasi baru, menandai pergeseran signifikan melampaui perannya sebagai platform peluncuran token.

Inisiatif ini, yang disebut Pump Fund, diumumkan pada 20 Desember dan debut dengan hackathon "Build in Public" senilai $3 juta.

Pendanaan berbasis pasar menggantikan juri dan presentasi pitch

Dalam program ini, 12 tim terpilih masing-masing akan menerima $250.000 dengan valuasi $10 juta, bersama dengan mentoring langsung dari para pendiri Pump.fun (PUMP). Aplikasi dibuka hingga 18 Februari 2026, dengan pemenang pertama diharapkan dalam 30 hari setelah peluncuran.

Keputusan pendanaan terkait langsung dengan traksi publik, tidak seperti hackathon tradisional atau akselerator yang didukung venture. Tim harus meluncurkan token, mempertahankan setidaknya 10% dari pasokannya, dan tumbuh secara transparan melalui pembangunan komunitas secara real-time, keterlibatan pengguna, dan berbagi kemajuan.

Pump.fun membingkai hackathon ini sebagai alternatif dari model pendanaan tertutup. Alih-alih melakukan presentasi ke panel atau perusahaan venture, proyek didanai oleh pengguna yang membeli token sejak awal, secara efektif menempatkan penilaian finansial di tangan pasar.

Proyek tidak terbatas pada ide kripto-native. Menurut pengumuman, tim di berbagai sektor dan tahap pengembangan memenuhi syarat, asalkan mereka meluncurkan produk dan berkomunikasi secara terbuka.

Kriteria pemilihan berfokus pada kemajuan yang terlihat, permintaan organik, dan viabilitas jangka panjang daripada koneksi atau presentasi yang dipoles.

Struktur ini mencerminkan keyakinan Pump.fun bahwa keyakinan pengguna awal dapat menjadi filter yang lebih kuat daripada gatekeeping tradisional, terutama dalam lingkungan on-chain yang bergerak cepat.

Pergeseran menuju dukungan ekosistem jangka panjang

Peluncuran Pump Fund memperluas beberapa inisiatif ekosistem yang telah diterapkan dalam tahun terakhir, seperti hibah kreator, inisiatif dukungan likuiditas, dan peningkatan platform terbaru yang dimaksudkan untuk menurunkan risiko rug dan meningkatkan kolaborasi.

Industri memiliki reaksi beragam. Pendukung melihat dana ini sebagai langkah menuju siklus hidup proyek yang lebih berkelanjutan di Pump.fun, karena banyak token secara historis kesulitan bertahan setelah peluncuran.

Namun, kritikus mempertanyakan apakah model yang didanai pasar dapat secara konsisten mendukung produk tahan lama dibanding hype jangka pendek, terutama dalam kondisi perdagangan yang volatil.

Meskipun demikian, dana ini mewakili upaya paling terstruktur Pump.fun untuk mendukung startup melampaui pembuatan token. Apakah pendekatan ini menghasilkan perusahaan yang bertahan lama atau sekadar eksperimen pendanaan baru akan menjadi lebih jelas ketika kohort pertama mulai membangun secara publik.