Kripto Mundur di Tengah Ketegangan Perdagangan Global

Bitcoin dan pasar altcoin yang lebih luas mengembalikan sebagian dari keuntungan mereka baru-baru ini karena ketegangan perdagangan antara AS dan sebagian Eropa muncul kembali, mendorong trader kembali ke pola pikir risk-off. Bitcoin turun kembali ke area $92.000 dan mencoba untuk stabil, tetapi penjual tetap aktif dan tidak memberi bulls banyak ruang bernapas. Beberapa analis telah memperingatkan bahwa perselisihan perdagangan AS-UE yang berkepanjangan dapat terus memberikan tekanan pada aset berisiko dalam waktu dekat. Sementara safe haven tradisional seperti emas dan perak mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa, BTC tertinggal. Ekonom jaringan Timothy Peterson percaya kesenjangan ini pada akhirnya akan tertutup, mengatakan Bitcoin dan emas bergerak ke arah yang sama tetapi bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Dari perspektif trader, setup jangka pendek tetap rapuh. CrypNuevo mencatat bahwa ketidakpastian dapat menyeret BTC lebih rendah, dengan pembukaan tahunan 2026 mendekati $87.000 dan support range sekitar $80.500 bertindak sebagai level downside kunci yang harus diperhatikan.

Jauh dari aksi harga, launchpad memecoin Pump.fun mengubah arah dengan meluncurkan divisi investasi bernama Pump Fund. Inisiatif ini mencakup hackathon senilai $3 juta yang dirancang untuk mendukung tim tahap awal dengan potensi jangka panjang, menandai langkah strategis di luar spekulasi memecoin murni karena volume perdagangan mendingin dari puncak awal 2025. Pergeseran ini menunjukkan bagian-bagian pasar secara diam-diam melakukan reposisi untuk keberlanjutan daripada siklus yang didorong oleh hype.

Arus institusional menceritakan kisah yang beragam tetapi menggembirakan. Produk investasi kripto mencatatkan arus masuk terkuat tahun 2026 sejauh ini, dengan CoinShares melaporkan arus masuk mingguan sebesar $2,17 miliar. Bitcoin mendominasi dengan $1,55 miliar, sementara Ether, XRP dan Solana juga menarik modal yang stabil. Namun, sentimen melemah di akhir minggu karena berita geopolitik memicu aksi ambil untung. Di sisi altcoin, Injective menyetujui perombakan tokenomics besar yang bertujuan untuk membuat INJ lebih deflasi, meskipun token tersebut tetap dalam tren turun jangka panjang meskipun ada respons komunitas yang optimis.

Revolut, perusahaan perbankan digital dan pembayaran yang berbasis di London, telah mengajukan lisensi perbankan penuh di Peru sebagai bagian dari ekspansinya di Amerika Latin, Bloomberg melaporkan pada hari Senin. Jika disetujui, lisensi ini akan memungkinkan perusahaan beroperasi sebagai bank yang diatur di negara tersebut, menambahkan Peru ke daftar pasar regional bersama Meksiko, Kolombia dan Brasil. Bloomberg mengatakan Revolut berencana untuk bersaing terutama dengan bank incumbent daripada pesaing fintech yang lebih baru. Revolut telah mengidentifikasi remitansi dan pembayaran lintas batas sebagai bagian kunci dari strategi lokalnya, mencatat bahwa sekitar 1 juta orang di Peru bergantung pada uang yang dikirim dari luar negeri. Menurut data Bank Dunia, remitansi pribadi ke Peru mencapai total $4,93 miliar pada tahun 2024. Julien Labrot, CEO Peru Revolut, mengatakan ekspansi ini ditujukan untuk meningkatkan persaingan dan memperbaiki akses ke layanan keuangan di pasar lokal. Revolut, neobank yang didirikan pada tahun 2015, baru-baru ini memperluas penawaran kriptonya bersama pertumbuhan yang lebih luas di seluruh platformnya. Pada April 2025, perusahaan melaporkan tahun rekor, dengan laba bersih 2024 meningkat 130% menjadi 790 juta pound ($1,06 miliar) year-on-year, didorong oleh pertumbuhan pelanggan yang kuat dan kebangkitan aktivitas perdagangan cryptocurrency.



Pasar kripto saat ini diperdagangkan dalam lingkungan yang hati-hati dan didorong oleh berita utama. Bitcoin bertahan mendekati $92.000 bersifat konstruktif, tetapi momentum tetap lemah kecuali pembeli merebut kembali level yang lebih tinggi dengan keyakinan. Kekhawatiran perang dagang dan ketidakpastian geopolitik kemungkinan akan membuat volatilitas tetap tinggi dalam jangka pendek. Arus masuk institusional menunjukkan bahwa kepercayaan jangka panjang masih utuh, meskipun trader jangka pendek mengurangi eksposur. Altcoin tetap selektif, dengan modal lebih menyukai nama-nama besar daripada token yang lebih kecil dan berisiko tinggi. Peningkatan struktural dan perubahan tokenomics dapat membantu proyek individual, tetapi tidak mungkin mendorong pembalikan harga segera. Emas mengungguli Bitcoin menunjukkan penghindaran risiko masih dominan. Untuk saat ini, range trading dan kesabaran tetap menjadi pendekatan yang disukai. Pergeseran yang jelas kembali ke sentimen risk-on kemungkinan akan memerlukan pelonggaran ketegangan makro atau konfirmasi yang lebih kuat dari aksi harga.

Pullback Bitcoin baru-baru ini telah membawa harga kembali ke EMA 20 hari mendekati $92.625, yang sekarang menjadi level jangka pendek kunci yang dipantau dengan cermat oleh trader. Sejauh ini, pembeli masih menunjukkan minat di sekitar zona ini, menunjukkan bahwa permintaan dip belum hilang. Jika Bitcoin mendapat pantulan kuat dari EMA 20 hari, sentimen dapat dengan cepat membaik, membuka pintu untuk dorongan di atas $97.924. Pergerakan bersih melalui level itu akan menempatkan $100.000 kembali menjadi fokus, dengan $107.500 bertindak sebagai target upside berikutnya jika momentum terbentuk. Namun, jika BTC gagal mempertahankan moving average dan ditutup di bawahnya, itu akan menandakan bahwa bulls kehilangan kendali. Dalam kasus itu, aksi harga dapat berubah berombak, dengan Bitcoin kemungkinan berkisar antara $84.000 dan $97.924 saat trader menunggu arah yang lebih jelas.

Ether terus diperdagangkan di dalam segitiga simetris, mencerminkan keraguan dari pembeli dan penjual. EMA 20 hari mendekati $3.190 perlahan naik, sementara RSI berada dekat netral, menunjukkan pertarungan seimbang antara bulls dan bears. Jika ETH turun di bawah EMA 20 hari, ia mungkin tetap terjebak di dalam segitiga lebih lama, membuat frustrasi momentum trader. Breakout di atas garis resistance akan menggeser bias mendukung bulls dan dapat mengirim Ether menuju $3.569 dan kemudian $4.000. Di sisi lain, penembusan menentukan di bawah support segitiga akan menjadi sinyal bearish dan dapat menyeret ETH turun menuju $2.623.

BNB sempat turun di bawah EMA 20 hari sekitar $912, tetapi sumbu bawah yang panjang menunjukkan pembeli masuk saat kelemahan. Agar bulls mendapatkan kembali momentum, BNB perlu merebut kembali $960 dan bertahan di atasnya. Itu akan menandakan kekuatan yang diperbarui dan membuka jalur menuju target pola mendekati $1.066. Jika penjual berhasil mendorong harga kembali di bawah SMA 50 hari di $884, itu akan menunjukkan bahwa upaya breakout baru-baru ini telah gagal. Dalam skenario itu, BNB dapat turun kembali ke garis uptrend dan berpotensi mengunjungi kembali support $790.

Dalam waktu dekat, Bitcoin berada di zona make-or-break sekitar EMA 20 hari, dan trader harus memantau dengan cermat untuk pantulan kuat atau breakdown bersih. Pergerakan di atas $97.924 kemungkinan akan menarik momentum buyer yang menargetkan $100.000 dan lebih tinggi. Kegagalan untuk mempertahankan level saat ini dapat membuat BTC terjebak dalam range yang luas, menguntungkan trader range jangka pendek. Ether tetap menjadi permainan kesabaran, dengan struktur segitiga menunjukkan pergerakan tajam setelah breakout atau breakdown terjadi. Bulls akan mencari konfirmasi di atas resistance, sementara bears memperhatikan hilangnya support segitiga. Sampai saat itu, fakeout tetap menjadi risiko. BNB menunjukkan tanda-tanda awal pembelian dip, tetapi masih memerlukan follow-through di atas $960 untuk mengkonfirmasi kekuatan. Penolakan mendekati resistance akan dengan cepat menggeser kendali kembali ke penjual. Sentimen pasar secara keseluruhan tetap hati-hati tetapi tidak rusak. Volatilitas kemungkinan akan meluas segera, membuat manajemen risiko kritis. Trader harus tetap fleksibel dan membiarkan harga mengkonfirmasi arah sebelum berkomitmen

dengan berat.

