Hyperliquid (HYPE) Jatuh di Bawah Support $22 di Tengah Tekanan Pasar Bearish

Hyperliquid (HYPE) saat ini sedang menguji level support kritis di sekitar $22. Ini menunjukkan kelemahan di pasar. Hyperliquid mungkin mengalami kerugian lebih lanjut jika level support tidak dipertahankan.

Pada saat penulisan, HYPE diperdagangkan pada $22,04, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $414 juta dan kapitalisasi pasar sebesar $6,58 miliar. HYPE telah mengalami penurunan 6,64% selama 24 jam terakhir, menandakan peningkatan tekanan jual.

HYPE Menghadapi Breakdown Pola Head-And-Shoulders Kritis

Analis kripto terkemuka CryptoPulse telah menunjukkan formasi head and shoulders pada grafik harian. Garis leher dari formasi ini berada antara $23,17 dan $24,03, dan penembusan di bawahnya dapat menyebabkan HYPE turun ke $18.

Investor perlu memantau HYPE dengan cermat, karena penembusan support dapat menyebabkan penjualan altcoin. CryptoPulse menunjukkan bahwa candle harian hari ini sangat penting.

Jika HYPE ditutup di bawah garis leher, pola analisis teknikal menunjukkan kemungkinan pergerakan turun jangka pendek, diukur dari kepala ke garis leher. Pola analisis teknikal ini telah menjadi indikator kuat untuk altcoin mid-cap di masa lalu, karena telah mengindikasikan pembalikan tren.

Peluang Hyperliquid Selama Penurunan Pasar

Sementara itu, analis lain, Altcoin Sherpa, menjelaskan bahwa meskipun ada kelemahan dalam jangka pendek, fundamental Hyperliquid masih solid. Proyek ini menikmati keuntungan memiliki komunitas yang kuat, kesesuaian produk-pasar, arus kas positif, dan tim pengembang yang berpengalaman.

Secara tradisional, token HYPE dianggap sebagai salah satu peluang terbaik untuk dibeli di pasar setiap kali ada penurunan di pasar kripto.

Selain itu, Sherpa menjelaskan bahwa unlock tim baru-baru ini dan pesanan jual signifikan di lingkungan pasar Bitcoin yang menantang juga membebani HYPE. Namun demikian, HYPE mungkin terlihat sangat menarik bagi pemegang jangka panjang pada kisaran harga $20 atau bahkan lebih rendah.

