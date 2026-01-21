Saudara Winklevoss Mendonasikan Lebih dari $1 Juta dalam ZEC untuk Mendukung Pengembangan Zcash

Seorang pengembang independen dalam ekosistem Zcash Shielded Labs menerima donasi senilai $1,2 juta dalam ZEC.

Donasi tersebut dikirim oleh Cameron dan Tyler Winklevoss, pendukung lama Zcash.

Cameron dan Tyler Winklevoss mendonasikan 3.221 ZEC ($1,2 juta pada saat itu) kepada Shielded Labs. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan lebih lanjut dan menskalakan jaringan Zcash.

Secara khusus, ini mencakup inisiatif-inisiatif berikut:

Mekanisme Keberlanjutan Jaringan. Sebuah mekanisme untuk penerbitan, distribusi biaya, dan pembakaran koin untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang jaringan. Ini mencakup tiga proposal inti, ZIP 233-235

Crosslink. Lapisan finalitas untuk menyatukan ekosistem dan likuiditasnya

Biaya Dinamis. Mekanisme yang menyesuaikan biaya secara dinamis tergantung pada tingkat aktivitas

Dalam rilisnya, Shielded Labs menekankan bahwa si kembar Winklevoss adalah pendukung lama Zcash, baik secara pribadi maupun melalui bursa kripto mereka, Gemini. Cameron menjelaskannya dengan cara ini:

Tyler setuju, mencatat kontribusi pengembang independen terhadap pembentukan dan pertumbuhan ekosistem.

Sementara itu, Shielded Labs beroperasi terutama dengan donasi. Organisasi ini tidak membangun produk komersial mandiri, tidak menerima hibah dari dana pengembangan blockchain, dan tidak mengumpulkan biaya pemrosesan blok.

Perusahaan juga mencatat bahwa ini adalah donasi kedua dari Winklevoss. Donasi pertama pada tahun 2023 dan membantu meletakkan fondasi untuk tim yang mengerjakan Crosslink.

Saudara-saudara tersebut juga mendanai beberapa politisi. Khususnya, donasi dari mereka juga diterima oleh tim Presiden AS saat ini Donald Trump.

Sebelumnya, kami meliput perpecahan dalam proyek Zcash. Tim pengembangan, termasuk mantan CEO Electric Coin Company Josh Swihart, meninggalkan organisasi tersebut. Baca selengkapnya: