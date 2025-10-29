BursaDEX+
DBS dan Goldman Sachs Memimpin Perdagangan Opsi Kripto OTC Antarbank Pertama

Oleh: CoinPedia
2025/10/29 19:25
Goldman Sachs Meramalkan Stablecoin Akan Mencapai Triliunan

Postingan DBS dan Goldman Sachs Memimpin Perdagangan Opsi Kripto OTC Antarbank Pertama muncul pertama kali di Coinpedia Fintech News

Kesenjangan antara perbankan tradisional dan aset digital belakangan ini semakin mengecil. 

Dalam langkah signifikan, dua bank besar menyelesaikan perdagangan pertama yang menunjukkan betapa aktifnya lembaga keuangan terlibat dengan kripto. 

Perdagangan Kripto Pertama Dalam Jenisnya

DBS, salah satu grup layanan keuangan terkemuka di Asia, dan Goldman Sachs, lembaga keuangan global terkemuka, berhasil melaksanakan perdagangan opsi cryptocurrency over-the-counter (OTC) pertama. 

Transaksi tersebut melibatkan perdagangan opsi Bitcoin dan Ether OTC yang diselesaikan secara tunai. Transaksi ini memungkinkan perusahaan yang menawarkan produk terkait kripto untuk mengelola risiko yang terkait dengan kepemilikan aset digital mereka dengan lebih baik. Transaksi OTC adalah perdagangan yang dilakukan langsung antara dua pihak, bukan melalui bursa publik. 

Partisipasi bank-bank bermodal kuat dan terpercaya dalam perdagangan semacam ini merupakan tonggak penting bagi aset digital di kawasan tersebut. 

DBS Melihat Lonjakan dalam Perdagangan Terkait Kripto

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya permintaan akan produk terkait cryptocurrency dengan lebih banyak investor terakreditasi dan institusional yang mempertimbangkan eksposur terhadap aset digital. 

Pada paruh pertama tahun 2025 saja, klien DBS memperdagangkan lebih dari USD 1 miliar dalam opsi kripto dan structured notes, dengan volume melonjak hampir 60% dari Q1 ke Q2. 

Jacky Tai, Group Head of Trading and Structuring di DBS, mencatat bahwa lebih banyak investor profesional mencari platform yang aman dan andal untuk berinvestasi dalam aset digital. Dan sebagai tanggapan, platform-platform ini bekerja untuk memperkuat manajemen risiko dan tata kelola mereka.

Perdagangan terbaru juga menunjukkan bagaimana platform-platform ini dapat memperoleh manfaat dari kredibilitas kredit dan keahlian strukturisasi bank, membantu membawa praktik trad-fi ke dalam ruang aset digital.

Langkah Penting Menuju Pasar Kripto Antarbank

Max Minton, Head of Digital Assets untuk Asia Pasifik di Goldman Sachs, mengatakan perdagangan ini menandai langkah penting dalam mengembangkan pasar antarbank untuk opsi kripto OTC yang diselesaikan secara tunai. Dia juga mengharapkan segmen ini tumbuh seiring dengan masuknya lebih banyak investor institusional ke dalam ruang ini.

Pada September, DBS bekerja sama dengan Franklin Templeton dan Ripple untuk menawarkan kepada investor terakreditasi dan institusional kemampuan untuk berdagang dan meminjamkan menggunakan dana pasar uang yang ditokenisasi dan stablecoin berbasis dolar AS milik Ripple.

Tahun lalu DBS mengungkapkan rencana untuk menawarkan opsi kripto OTC dan structured notes kepada investor institusional dan terakreditasi yang memenuhi syarat, menjadi bank Asia pertama yang melakukannya.

Seiring dengan bergabungnya lebih banyak institusi, kripto dan perbankan tradisional tampaknya bekerja sama dengan kuat untuk menciptakan pasar aset digital yang lebih stabil dan matang.

