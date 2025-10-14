BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Blue Chip Blitz
TLDRs; Dubai sedang mengejar kemitraan AI dengan startup Korea Selatan untuk memperkuat perannya sebagai pusat teknologi global. Dubai Future Foundation dan KOTRA Korea sedang membangun kerangka kerja untuk kolaborasi startup lintas batas. Dubai menawarkan pajak 0% dan lisensi bisnis berbiaya rendah untuk menarik perusahaan AI asing hingga 2026. Analis mengatakan Dubai harus menunjukkan hasil terukur [...] Postingan Dubai Mencari Kolaborasi AI dengan Startup Korea Selatan pertama kali muncul di CoinCentral.TLDRs; Dubai sedang mengejar kemitraan AI dengan startup Korea Selatan untuk memperkuat perannya sebagai pusat teknologi global. Dubai Future Foundation dan KOTRA Korea sedang membangun kerangka kerja untuk kolaborasi startup lintas batas. Dubai menawarkan pajak 0% dan lisensi bisnis berbiaya rendah untuk menarik perusahaan AI asing hingga 2026. Analis mengatakan Dubai harus menunjukkan hasil terukur [...] Postingan Dubai Mencari Kolaborasi AI dengan Startup Korea Selatan pertama kali muncul di CoinCentral.

Dubai Mencari Kolaborasi AI dengan Startup Korea Selatan

Oleh: Coincentral
2025/10/14 16:06
Sleepless AI
AI$0.06336-0.54%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12046+2.18%
CROSS
CROSS$0.12827-0.25%
Startup
STARTUP$0.001782-6.01%

TLDRs;

  • Dubai mengejar kemitraan AI dengan startup Korea Selatan untuk memperkuat perannya sebagai pusat teknologi global.
  • Dubai Future Foundation dan KOTRA Korea membangun kerangka kerja untuk kolaborasi startup lintas batas.
  • Dubai menawarkan pajak 0% dan lisensi bisnis berbiaya rendah untuk menarik perusahaan AI asing hingga 2026.
  • Analis mengatakan Dubai harus menunjukkan hasil terukur dari kemitraan AI globalnya untuk membuktikan dampak jangka panjang.

Dubai meningkatkan upaya untuk menarik startup kecerdasan buatan (AI) dari Korea Selatan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat kepemimpinan teknologi globalnya.

Saeed Al Falasi, Direktur Eksekutif Dubai Future Foundation (DFF), mengumumkan minat kota tersebut dalam menjalin kemitraan selama pameran startup Expand North Star, yang dibuka di Dubai pada 12 Oktober.

DFF, entitas yang didukung pemerintah yang bertugas menghubungkan sektor publik dengan inovator terdepan, telah memimpin pengembangan ekosistem AI Dubai. Al Falasi menekankan bahwa kerja sama dengan institusi Korea Selatan, terutama National Research Foundation of Korea, merupakan bagian penting dari diplomasi teknologi dan agenda inovasi Dubai.

Memperkuat Jembatan Inovasi Global

Kolaborasi antara Dubai dan Korea Selatan bukanlah hal baru. Pada September, DFF menandatangani perjanjian dengan Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) untuk mendorong pertukaran inovasi lintas batas antara startup Korea dan lembaga pemerintah UAE.

Kemitraan ini berupaya menciptakan jembatan bagi pengusaha Korea yang ingin berkembang di Timur Tengah, menawarkan akses ke infrastruktur AI dan teknologi Dubai yang berkembang pesat.

Jangkauan Dubai kepada inovator Korea menegaskan ambisi kota ini untuk menarik talenta global terbaik, membangun kemitraan bernilai tinggi, dan memposisikan dirinya sebagai gerbang AI regional antara Asia dan Timur Tengah.

Insentif untuk Startup AI

Strategi Dubai untuk menarik perusahaan AI asing mencakup berbagai insentif ekonomi. Startup yang menghasilkan kurang dari 3 juta AED dalam pendapatan tahunan menikmati pajak korporasi 0% hingga 2026.

Sementara itu, "zona bebas" yang ramah bisnis, area regulasi khusus yang dirancang untuk menarik perusahaan internasional, menawarkan lisensi mulai dari sekitar $1.500 per tahun dengan birokrasi minimal.

Institusi seperti Hub71 di Abu Dhabi dan Mohammed bin Rashid Innovation Fund melengkapi insentif ini dengan mendukung startup tahap awal melalui pendanaan, mentorship, dan koneksi ke program inovasi yang didukung pemerintah.

Terlepas dari manfaat ini, analis mencatat bahwa pitch startup AI Dubai bisa lebih transparan tentang hasil praktis dari program-program tersebut. Kritikus mengatakan hasil terukur, seperti pilot yang berhasil, volume investasi, atau tingkat kelangsungan hidup startup, masih kurang dilaporkan.

Membangun Ekosistem Siap AI

Saat Dubai membuka pintunya untuk lebih banyak perusahaan AI asing, pasar sekunder muncul untuk layanan lokalisasi, kepatuhan, dan infrastruktur cloud. Perusahaan AI Korea yang memasuki UAE akan membutuhkan dataset Arab, panduan regulasi, dan dukungan pengadaan pemerintah untuk menavigasi lanskap bisnis unik di wilayah tersebut.

Integrator sistem, konsultan kepatuhan, dan mitra lokalisasi kini memposisikan diri sebagai spesialis masuk pasar, menawarkan layanan bundel yang mencakup terjemahan data, kepatuhan hukum, dan akses ke peluang tender. Saluran pengadaan federal UAE, yang mencakup proyek infrastruktur AI, pergudangan data, dan keamanan siber, menyajikan frontier menguntungkan bagi perusahaan yang menjembatani kesenjangan antara inovasi asing dan implementasi lokal.

Dengan memanfaatkan perannya sebagai "diplomat komersial," Dubai Future Foundation bertujuan mengubah jangkauan diplomatik menjadi nilai ekonomi nyata. Apakah ini akan menghasilkan kemitraan yang langgeng atau aliansi simbolis masih harus dilihat, tetapi sikap proaktif kota ini menandakan komitmen jangka panjang untuk menjadi ibu kota AI dunia Arab.

Postingan Dubai Seeks AI Collaborations with South Korean Startups pertama kali muncul di CoinCentral.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Stablecoin menjadi cryptocurrency pilihan untuk transaksi ilegal, melampaui Bitcoin dan menarik pengawasan yang semakin ketat dari regulator. L'article Stablecoins Surpass Bitcoin as Go‑To Cryptocurrency for Illicit Transactions est apparu en premier sur Cointribune.
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:05
Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Ketika pangsa Bitcoin (BTC) dalam total pasar kripto mendekati resistensi utama, investor cerdas mulai beralih ke altcoin. Dengan dominasi mendekati angka 60%, banyak yang melihat ini sebagai titik pemicu. Pergeseran ini menyiapkan panggung untuk apa yang bisa menjadi gelombang altcoin besar berikutnya. Terutama untuk proyek yang diposisikan dengan utilitas dunia nyata yang jelas atau peningkatan jaringan, momen untuk bertindak mungkin sedang menghilang. Bahkan sementara perhatian tumbuh pada satu ekosistem DeFi yang berfokus pada pembayaran yang telah mengumpulkan $28 juta dalam pendanaan pribadi, sorotan pada token menarik lainnya semakin berkembang. VeChain (VET): Panggilan Bangun Altcoin Rantai Pasokan VeChain telah mengalami masa sulit, namun grafik dan sinyal ekosistem menunjukkan bahwa pembeli awal sudah diam-diam mengumpulkan. Analis berpikir ini bisa menjadi salah satu kripto terbaik untuk dibeli sekarang jika rotasi yang lebih luas ke altcoin dimulai. Indikator teknis pada VET menunjukkan pengaturan "potensi dasar", dengan sinyal beli TD Sequential ganda yang muncul. Yang penting, VeChain mendapatkan daya tarik dalam tokenisasi aset perusahaan dan dunia nyata. Pembaruan ekosistem terbaru menunjukkan aktivitas pengembang naik lebih dari 600%. Polkadot (DOT): Proyek DeFi Lintas Rantai Siap untuk Berkembang Menurut komentar terbaru, jika dominasi Bitcoin mencapai resistensi dan berbalik, DOT adalah salah satu koin yang siap menangkap modal yang masuk. Di sisi teknis, DOT saat ini melayang di sekitar dukungan kunci dekat $2,60. Tapi jangan salah, pasar sedang mengawasi dan menunggu. Peningkatan yang dikenal sebagai "Asset Hub" (4 Nov) adalah tonggak utama bagi ekosistem, dirancang untuk menyatukan layanan parachain-nya dan dapat bertindak sebagai katalis. Konteks Dominasi Bitcoin (BTC) — Mengapa Ini Penting Meskipun bukan altcoin per se, memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menentukan waktu pergerakan altcoin. Dominasi Bitcoin sekarang berada di sekitar 59%-60% dan berulang kali menolak garis resistensi. Analis percaya bahwa jika dominasi BTC mulai menurun, itu akan menandakan pergeseran likuiditas ke altcoin. Ketika dominasi Bitcoin menurun, narasi sering beralih ke musim altcoin, periode ketika altcoin berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Pengaturan pasar saat ini mencerminkan siklus sebelumnya di mana jenis resistensi ini bertahan, diikuti oleh reli altcoin skala besar. Bagi investor cerdas, mengawasi grafik dominasi seperti mengawasi saklar; begitu berubah, mereka yang diposisikan lebih awal di altcoin bisa mendapatkan keuntungan besar. Remittix (RTX): Token Utilitas Di Bawah Radar Ekosistem yang berfokus pada pembayaran ini diam-diam naik dan siap mendapatkan keuntungan dari pergeseran arus dari dominasi Bitcoin. Remittix telah mengumpulkan lebih dari $28 juta dalam pendanaan pribadi, menandakan permintaan kuat untuk solusi PayFi-nya dan menarik perhatian di kalangan investasi kripto tahap awal. Remittix menonjol bukan hanya sebagai token lain, tetapi sebagai platform yang dirancang untuk mengirim kripto langsung ke rekening bank di lebih dari 30 negara, dengan konversi FX real-time yang transparan dan model token deflasi yang dibangun untuk utilitas global. Dibandingkan dengan altcoin di atas, Remittix memposisikan dirinya sebagai kripto terbaik untuk dibeli sekarang untuk pertumbuhan berbasis utilitas daripada spekulasi. Mengapa Remittix Mendapatkan Daya Tarik: Jangkauan global: Kirim kripto langsung ke rekening bank di 30+ negara Utilitas dunia nyata: Dibangun untuk penggunaan aktual, bukan hanya spekulasi Keamanan utama: Diaudit oleh perusahaan keamanan blockchain terkemuka Jika dominasi Bitcoin berubah dan modal mengalir ke altcoin, Remittix secara unik diposisikan untuk menunggangi pergeseran narasi dan gelombang kasus penggunaan dunia nyata. Untuk investor yang mencari kripto 100x berikutnya (meskipun tidak dijamin), Remittix menawarkan kombinasi waktu, teknologi, dan utilitas yang menarik. Temukan masa depan PayFi dengan Remittix dengan memeriksa proyek mereka di sini: Website: https://remittix.io/ Sosial: https://linktr.ee/remittix Hadiah $250.000: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway
Nowchain
NOW$0.00209+1.95%
Bitcoin
BTC$103,383.27+1.31%
Major
MAJOR$0.10068+3.02%
Bagikan
Coinstats2025/11/09 20:17
Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Semua mata di keuangan global tertuju pada likuiditas. Saat pasokan uang global yang luas mencapai rekor $142 triliun, selang kebakaran moneter ini membuat investor makro duduk tegak di kursi mereka. Melonjak 6,7% tahun-ke-tahun per September, China, Uni Eropa, dan AS mendorong ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, dan Bitcoin serta pasar kripto yang lebih luas [...] Artikel Global money supply 'through the roof', hitting $142 trillion in September pertama kali muncul di CryptoSlate.
FINANCE
FINANCE$0.000299-13.08%
Union
U$0.006183-2.43%
Bagikan
CryptoSlate2025/11/09 20:00

Berita yang Sedang Tren

Lainnya

Stablecoin Melampaui Bitcoin sebagai Mata Uang Kripto Pilihan untuk Transaksi Ilegal

Dominasi Bitcoin Ditolak Pada Resistensi Kunci, Para Ahli Mengatakan Sekarang Adalah Waktu Untuk Membeli Altcoin Ini

Pasokan uang global 'menembus atap', mencapai $142 triliun pada September

Prediksi Harga Ethereum: $5K Pada 2025 Tak Terelakkan Saat Paus ETH Membeli RTX Senilai $28M

Prediksi Harga Shiba Inu: SHIB & PEPE Coin Keduanya Naik Lebih dari 13%, Apakah Kegilaan Meme Kembali? Analis Tidak Begitu Yakin

Harga Kripto

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$103,013.51
$103,013.51$103,013.51

+1.27%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,509.69
$3,509.69$3,509.69

+3.93%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$160.62
$160.62$160.62

+2.52%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.2946
$2.2946$2.2946

+1.69%

mc_price_img_alt

Zcash

ZEC

$626.63
$626.63$626.63

+22.60%