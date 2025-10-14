Dubai Mencari Kolaborasi AI dengan Startup Korea Selatan

TLDRs;

Dubai mengejar kemitraan AI dengan startup Korea Selatan untuk memperkuat perannya sebagai pusat teknologi global.

Dubai Future Foundation dan KOTRA Korea membangun kerangka kerja untuk kolaborasi startup lintas batas.

Dubai menawarkan pajak 0% dan lisensi bisnis berbiaya rendah untuk menarik perusahaan AI asing hingga 2026.

Analis mengatakan Dubai harus menunjukkan hasil terukur dari kemitraan AI globalnya untuk membuktikan dampak jangka panjang.

Dubai meningkatkan upaya untuk menarik startup kecerdasan buatan (AI) dari Korea Selatan sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat kepemimpinan teknologi globalnya.

Saeed Al Falasi, Direktur Eksekutif Dubai Future Foundation (DFF), mengumumkan minat kota tersebut dalam menjalin kemitraan selama pameran startup Expand North Star, yang dibuka di Dubai pada 12 Oktober.

DFF, entitas yang didukung pemerintah yang bertugas menghubungkan sektor publik dengan inovator terdepan, telah memimpin pengembangan ekosistem AI Dubai. Al Falasi menekankan bahwa kerja sama dengan institusi Korea Selatan, terutama National Research Foundation of Korea, merupakan bagian penting dari diplomasi teknologi dan agenda inovasi Dubai.

Memperkuat Jembatan Inovasi Global

Kolaborasi antara Dubai dan Korea Selatan bukanlah hal baru. Pada September, DFF menandatangani perjanjian dengan Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA) untuk mendorong pertukaran inovasi lintas batas antara startup Korea dan lembaga pemerintah UAE.

Kemitraan ini berupaya menciptakan jembatan bagi pengusaha Korea yang ingin berkembang di Timur Tengah, menawarkan akses ke infrastruktur AI dan teknologi Dubai yang berkembang pesat.

Jangkauan Dubai kepada inovator Korea menegaskan ambisi kota ini untuk menarik talenta global terbaik, membangun kemitraan bernilai tinggi, dan memposisikan dirinya sebagai gerbang AI regional antara Asia dan Timur Tengah.

Insentif untuk Startup AI

Strategi Dubai untuk menarik perusahaan AI asing mencakup berbagai insentif ekonomi. Startup yang menghasilkan kurang dari 3 juta AED dalam pendapatan tahunan menikmati pajak korporasi 0% hingga 2026.

Sementara itu, "zona bebas" yang ramah bisnis, area regulasi khusus yang dirancang untuk menarik perusahaan internasional, menawarkan lisensi mulai dari sekitar $1.500 per tahun dengan birokrasi minimal.

Institusi seperti Hub71 di Abu Dhabi dan Mohammed bin Rashid Innovation Fund melengkapi insentif ini dengan mendukung startup tahap awal melalui pendanaan, mentorship, dan koneksi ke program inovasi yang didukung pemerintah.

Terlepas dari manfaat ini, analis mencatat bahwa pitch startup AI Dubai bisa lebih transparan tentang hasil praktis dari program-program tersebut. Kritikus mengatakan hasil terukur, seperti pilot yang berhasil, volume investasi, atau tingkat kelangsungan hidup startup, masih kurang dilaporkan.

Membangun Ekosistem Siap AI

Saat Dubai membuka pintunya untuk lebih banyak perusahaan AI asing, pasar sekunder muncul untuk layanan lokalisasi, kepatuhan, dan infrastruktur cloud. Perusahaan AI Korea yang memasuki UAE akan membutuhkan dataset Arab, panduan regulasi, dan dukungan pengadaan pemerintah untuk menavigasi lanskap bisnis unik di wilayah tersebut.

Integrator sistem, konsultan kepatuhan, dan mitra lokalisasi kini memposisikan diri sebagai spesialis masuk pasar, menawarkan layanan bundel yang mencakup terjemahan data, kepatuhan hukum, dan akses ke peluang tender. Saluran pengadaan federal UAE, yang mencakup proyek infrastruktur AI, pergudangan data, dan keamanan siber, menyajikan frontier menguntungkan bagi perusahaan yang menjembatani kesenjangan antara inovasi asing dan implementasi lokal.

Dengan memanfaatkan perannya sebagai "diplomat komersial," Dubai Future Foundation bertujuan mengubah jangkauan diplomatik menjadi nilai ekonomi nyata. Apakah ini akan menghasilkan kemitraan yang langgeng atau aliansi simbolis masih harus dilihat, tetapi sikap proaktif kota ini menandakan komitmen jangka panjang untuk menjadi ibu kota AI dunia Arab.

Postingan Dubai Seeks AI Collaborations with South Korean Startups pertama kali muncul di CoinCentral.