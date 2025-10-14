Pakar Mengatakan XRP dan ONDO Mempelopori Wall Street 2.0

Seorang pakar kripto populer telah menyarankan bahwa XRP dan ONDO mewujudkan visi Wall Street 2.0, era keuangan baru yang didukung oleh teknologi blockchain. Chad Steingraber membuat pernyataan berani kemarin saat menanggapi video promosi terbaru untuk summit Ondo Finance yang akan datang, bertema 'Wall Street 2.0 Is Here.' Ondo Summit, yang dijadwalkan akan diadakan pada 3 Februari 2026, di New York, berencana untuk menampilkan beberapa nama terbesar di ruang tradisional dan blockchain.
