Dari $67.700 hingga $442 Juta: Paus Bitcoin Kuno Bangkit Setelah 14,3 Tahun

Data on-chain menunjukkan bahwa paus Bitcoin dengan saldo 4.000 BTC telah terbangun setelah tidur panjang selama 14,3 tahun untuk membelanjakan 150 token.

Paus Bitcoin Kuno Telah Memecah Keheningan Selama 14,3 Tahun

Menurut data dari layanan pelacak transaksi cryptocurrency Whale Alert, dompet tidak aktif dengan jumlah Bitcoin yang besar baru saja terbangun. Alamat tersebut berisi 4.000 BTC sebelum transaksinya pada hari Jumat.

Sejarah blockchain menunjukkan dompet ini mengumpulkan 4.000 BTC melalui imbalan penambangan pada tahun 2011, yang menunjukkan bahwa pemiliknya adalah penambang awal. Pada saat itu, subsidi blok (imbalan yang didapat penambang untuk menambahkan blok baru ke rantai) bernilai 50 BTC, sehingga penambang membutuhkan 80 blok untuk mengumpulkan tumpukan tersebut.

Saat ini, setelah empat peristiwa Halving, subsidi blok telah turun menjadi 3,125 BTC, sehingga penambang mungkin perlu menambang 1.280 blok untuk mendapatkan jumlah yang sama (meskipun, dalam praktiknya, akan membutuhkan lebih sedikit blok karena biaya transaksi juga berperan sekarang). Ketika penambang menerima token sekitar 14 tahun lalu, nilainya hanya $67.724. Tumpukan yang sama saat ini bernilai lebih dari $440 juta, yang berarti bahwa paus tersebut duduk di atas keuntungan sebesar 650.000% ketika mereka mengaktifkan kembali dompet tersebut.

Transaksi Bitcoin yang memecah masa tidak aktif ini melibatkan jumlah 150 BTC ($16,6 juta pada waktu transfer), seperti yang ditunjukkan oleh detail di bawah dari Whale Alert.

Ada kemungkinan bahwa langkah ini mungkin untuk merealisasikan sebagian keuntungan yang telah dikumpulkan oleh dompet Bitcoin selama hidupnya yang panjang. Sejauh ini, transaksi 150 BTC ini adalah satu-satunya penarikan yang dilakukan oleh paus tersebut, jadi masih harus dilihat apakah akan ada lebih banyak transfer yang akan mengikuti.

Mengenai siapa yang berada di balik transaksi tersebut, sulit untuk mengatakan apa pun dengan pasti. Biasanya, dompet yang menjadi sangat tua tanpa dibelanjakan menjadi demikian karena hilang. Yaitu, dengan keberadaannya yang terlupakan atau kunci yang salah tempat.

Bisa jadi pemilik asli menemukan kembali dompet tersebut, atau orang lain mendapatkan kuncinya, baik secara kebetulan atau dengan memanfaatkan kerentanan yang mungkin dimiliki oleh perangkat lunak dompet dari era tersebut. Atau, dalam skenario yang lebih tidak mungkin, penambang di balik alamat tersebut mungkin hanya seorang HODLer sejati.

Berbicara tentang transaksi yang melibatkan koin tidak aktif, tahun ini telah melihat jumlah rekor dari mereka, seperti yang dicatat oleh seorang analis dalam postingan CryptoQuant Quicktake.

"Pada tahun 2025, pergerakan Bitcoin dari koin yang tidak aktif selama 7+ tahun telah melebihi level 2024, dan masih ada dua bulan tersisa," catat quant tersebut. Sejauh ini, 2025 telah melihat 270.000 BTC bergerak setelah tidak aktif selama lebih dari tujuh tahun, jadi pada akhir tahun, rekor tersebut bisa tumbuh menjadi 300.000 BTC.

Harga BTC

Bitcoin sekali lagi melakukan upaya pemulihan karena harganya telah melonjak menjadi $111.100.